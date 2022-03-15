https://ria.ru/20220315/r-farm-1778304653.html
"Р-Фарм" подала заявку на регистрацию версии вакцины AstraZeneca
"Р-Фарм" подала заявку на регистрацию версии вакцины AstraZeneca - РИА Новости, 15.03.2022
"Р-Фарм" подала заявку на регистрацию версии вакцины AstraZeneca
Компания "Р-Фарм" подала в Минздрав России заявку на регистрацию лицензионной версии вакцины против коронавирусной инфекции AstraZeneca, вакцина носит название... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T17:17
2022-03-15T17:17
2022-03-15T17:34
россия
распространение коронавируса
р-фарм
общество
astrazeneca
оксфордский университет
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Компания "Р-Фарм" подала в Минздрав России заявку на регистрацию лицензионной версии вакцины против коронавирусной инфекции AstraZeneca, вакцина носит название "Р-Кови", следует из данных государственного реестра лекарственных средств."Вакцина для профилактики COVID-19 Р-КОВИ. Дата регистрации входящего номера: 15.03.2022", - говорится в реестре.Заявку в Минздрав России подала фармацевтическая компания "Р-Фарм", уточняется в документе.В сентябре сообщалось, что компания "Р-Фарм" начала производство вакцины против коронавируса "Р-Кови" по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca для экспортных целей.
https://ria.ru/20220315/omikron-1778260345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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17:17 15.03.2022 (обновлено: 17:34 15.03.2022)
"Р-Фарм" подала заявку на регистрацию версии вакцины AstraZeneca
"Р-Фарм" подала заявку на регистрацию лицензионной версии вакцины AstraZeneca от COVID-19