https://ria.ru/20220315/r-farm-1778304653.html

"Р-Фарм" подала заявку на регистрацию версии вакцины AstraZeneca

"Р-Фарм" подала заявку на регистрацию версии вакцины AstraZeneca - РИА Новости, 15.03.2022

"Р-Фарм" подала заявку на регистрацию версии вакцины AstraZeneca

Компания "Р-Фарм" подала в Минздрав России заявку на регистрацию лицензионной версии вакцины против коронавирусной инфекции AstraZeneca, вакцина носит название... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T17:17

2022-03-15T17:17

2022-03-15T17:34

россия

распространение коронавируса

р-фарм

общество

astrazeneca

оксфордский университет

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Компания "Р-Фарм" подала в Минздрав России заявку на регистрацию лицензионной версии вакцины против коронавирусной инфекции AstraZeneca, вакцина носит название "Р-Кови", следует из данных государственного реестра лекарственных средств."Вакцина для профилактики COVID-19 Р-КОВИ. Дата регистрации входящего номера: 15.03.2022", - говорится в реестре.Заявку в Минздрав России подала фармацевтическая компания "Р-Фарм", уточняется в документе.В сентябре сообщалось, что компания "Р-Фарм" начала производство вакцины против коронавируса "Р-Кови" по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca для экспортных целей.

https://ria.ru/20220315/omikron-1778260345.html

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Владимир Лаврентьев

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