https://ria.ru/20220315/putin-1778235942.html
Путин встретится с главой ФМБА Скворцовой
Путин встретится с главой ФМБА Скворцовой - РИА Новости, 15.03.2022
Путин встретится с главой ФМБА Скворцовой
Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:48
2022-03-15T12:48
2022-03-15T12:48
политика
владимир путин
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент продолжает работать в Кремле, день сегодня насыщен международными телефонными разговорами... И далее рабочие встречи - одна из них будет открытая. Встреча с Вероникой Игоревной Скворцовой, руководителем ФМБА", - сказал он.
https://ria.ru/20220202/vaktsina-1770678874.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Путин встретится с главой ФМБА Скворцовой
Президент Путин встретится с главой ФМБА Вероникой Скворцовой