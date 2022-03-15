https://ria.ru/20220315/putin-1778235942.html

Путин встретится с главой ФМБА Скворцовой

Путин встретится с главой ФМБА Скворцовой - РИА Новости, 15.03.2022

Путин встретится с главой ФМБА Скворцовой

Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:48

2022-03-15T12:48

2022-03-15T12:48

политика

владимир путин

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент продолжает работать в Кремле, день сегодня насыщен международными телефонными разговорами... И далее рабочие встречи - одна из них будет открытая. Встреча с Вероникой Игоревной Скворцовой, руководителем ФМБА", - сказал он.

https://ria.ru/20220202/vaktsina-1770678874.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, владимир путин, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)