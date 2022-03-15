Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится с главой ФМБА Скворцовой - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220315/putin-1778235942.html
Путин встретится с главой ФМБА Скворцовой
Путин встретится с главой ФМБА Скворцовой - РИА Новости, 15.03.2022
Путин встретится с главой ФМБА Скворцовой
Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:48
2022-03-15T12:48
политика
владимир путин
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993814_374:0:2515:1204_1920x0_80_0_0_2758637bc1b40b5794174dd4b5e2a72d.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент продолжает работать в Кремле, день сегодня насыщен международными телефонными разговорами... И далее рабочие встречи - одна из них будет открытая. Встреча с Вероникой Игоревной Скворцовой, руководителем ФМБА", - сказал он.
https://ria.ru/20220202/vaktsina-1770678874.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993814_230:0:2504:1706_1920x0_80_0_0_f04c8fa93b7bb956b624d8d5c52ab57f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
12:48 15.03.2022
 
Путин встретится с главой ФМБА Скворцовой

Президент Путин встретится с главой ФМБА Вероникой Скворцовой

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент продолжает работать в Кремле, день сегодня насыщен международными телефонными разговорами... И далее рабочие встречи - одна из них будет открытая. Встреча с Вероникой Игоревной Скворцовой, руководителем ФМБА", - сказал он.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 14:36Распространение коронавируса
Скворцова рассказала о вакцине ФМБА против коронавируса
 
ПолитикаВладимир ПутинВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала