https://ria.ru/20220315/putin-1778234816.html

Песков рассказал о мерах безопасности в Кремле после отмены масок в Москве

Песков рассказал о мерах безопасности в Кремле после отмены масок в Москве - РИА Новости, 15.03.2022

Песков рассказал о мерах безопасности в Кремле после отмены масок в Москве

Все эпидемиологические меры по коронавирусу, связанные с безопасностью президента РФ, продолжают действовать, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:44

2022-03-15T12:44

2022-03-15T12:53

распространение коронавируса

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Все эпидемиологические меры по коронавирусу, связанные с безопасностью президента РФ, продолжают действовать, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге ранее сообщил, что с 15 марта в столице отменяется требование по использованию защитных масок."Что касается президента, то, естественно, все меры, связанные с безопасностью президента, меры предосторожности, они продолжаются до тех пор и в том объеме, который считают целесообразным специалисты в соответствующих областях", - сказал Песков, отвечая на вопрос, отменили ли в Кремле противоэпидемические меры, в том числе для сотрудников администрации и для самого президента.Он также добавил, что сотрудники администрации продолжали выполнять свои обязанности в полном объеме, несмотря на пандемию, но маски с сегодняшнего дня уже не носят.

https://ria.ru/20211124/putin-1760536357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, владимир путин, политика, здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии