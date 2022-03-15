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Песков рассказал о мерах безопасности в Кремле после отмены масок в Москве
Песков рассказал о мерах безопасности в Кремле после отмены масок в Москве - РИА Новости, 15.03.2022
Песков рассказал о мерах безопасности в Кремле после отмены масок в Москве
Все эпидемиологические меры по коронавирусу, связанные с безопасностью президента РФ, продолжают действовать, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:44
2022-03-15T12:44
2022-03-15T12:53
распространение коронавируса
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Все эпидемиологические меры по коронавирусу, связанные с безопасностью президента РФ, продолжают действовать, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге ранее сообщил, что с 15 марта в столице отменяется требование по использованию защитных масок."Что касается президента, то, естественно, все меры, связанные с безопасностью президента, меры предосторожности, они продолжаются до тех пор и в том объеме, который считают целесообразным специалисты в соответствующих областях", - сказал Песков, отвечая на вопрос, отменили ли в Кремле противоэпидемические меры, в том числе для сотрудников администрации и для самого президента.Он также добавил, что сотрудники администрации продолжали выполнять свои обязанности в полном объеме, несмотря на пандемию, но маски с сегодняшнего дня уже не носят.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, политика, здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:44 15.03.2022 (обновлено: 12:53 15.03.2022)
Песков рассказал о мерах безопасности в Кремле после отмены масок в Москве
Пресс-секретарь Песков: в Кремле сняли маски, но меры эпидбезопасности Путина сохраняются
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Все эпидемиологические меры по коронавирусу, связанные с безопасностью президента РФ, продолжают действовать, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Мэр Москвы Сергей Собянин
в своем блоге ранее сообщил, что с 15 марта в столице отменяется требование по использованию защитных масок.
"Что касается президента, то, естественно, все меры, связанные с безопасностью президента, меры предосторожности, они продолжаются до тех пор и в том объеме, который считают целесообразным специалисты в соответствующих областях", - сказал Песков, отвечая на вопрос, отменили ли в Кремле противоэпидемические меры, в том числе для сотрудников администрации и для самого президента.
Он также добавил, что сотрудники администрации продолжали выполнять свои обязанности в полном объеме, несмотря на пандемию, но маски с сегодняшнего дня уже не носят.