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Псаки заявила, что США "полностью сокрушили" экономику России - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/psaki-1778179238.html
Псаки заявила, что США "полностью сокрушили" экономику России
Псаки заявила, что США "полностью сокрушили" экономику России - РИА Новости, 15.03.2022
Псаки заявила, что США "полностью сокрушили" экономику России
США вместе с союзниками "полностью сокрушили" экономику России с помощью санкций, вводимых в ответ на военную операцию на Украине, заявила пресс-секретарь... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T02:17
2022-03-15T08:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
сша
санкции в отношении россии
михаил мишустин
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. США вместе с союзниками "полностью сокрушили" экономику России с помощью санкций, вводимых в ответ на военную операцию на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для СМИ."Каким будет конец игры, — это вопрос к президенту (России Владимиру — прим. ред.) Путину. Мы полностью сокрушили его экономику. Мы оказали военное и гуманитарное содействие украинцам, дав им возможность сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство", — сказала она.Попытки подорвать потенциалЗападные страны с помощью санкций пытаются подорвать экономический потенциал России и Белоруссии, ухудшить качество жизни граждан, но правительства двух стран принимают меры, чтобы обеспечить свою экономическую безопасность, заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко."Страны Запада оказываю сегодня масштабное санкционное давление на РФ, на Белоруссию. Его цель — подорвать наши экономические потенциалы, затруднить работу финансовых систем, разорвать производственные цепочки, ну и в конечном счете ухудшить качество жизни наших граждан. В этой ситуации мы принимаем скоординированные меры, чтобы защитить нашу экономическую безопасность и технологический суверенитет России и Белоруссии", —сказал Мишустин.Премьер отметил, что необходимо усилить интеграцию в Союзном государстве. "Важно совместными усилиями обеспечить дальнейший рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 34% по сравнению с 2020 годом и достиг 38,5 миллиарда долларов", — подчеркнул он.Новые санкции ЗападаРоссия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.Как заявлял пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам Российской Федерации. По словам замглавы МИД России Сергея Вершинина, Москва не будет просить США и Европу об отмене санкций, давление Запада не поменяет курс страны.
https://ria.ru/20220314/unichtozhenie-1778151104.html
https://ria.ru/20220314/ekonomika-1778072046.html
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в мире, россия, сша, санкции в отношении россии, михаил мишустин, дмитрий песков, украина, донбасс
02:17 15.03.2022 (обновлено: 08:46 15.03.2022)
 
Псаки заявила, что США "полностью сокрушили" экономику России

Пресс-секретарь Белого дома Псаки утверждает, что США полностью сокрушили экономику России

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. США вместе с союзниками "полностью сокрушили" экономику России с помощью санкций, вводимых в ответ на военную операцию на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для СМИ.
"Каким будет конец игры, — это вопрос к президенту (России Владимиру — прим. ред.) Путину. Мы полностью сокрушили его экономику. Мы оказали военное и гуманитарное содействие украинцам, дав им возможность сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство", — сказала она.
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Попытки подорвать потенциал

Западные страны с помощью санкций пытаются подорвать экономический потенциал России и Белоруссии, ухудшить качество жизни граждан, но правительства двух стран принимают меры, чтобы обеспечить свою экономическую безопасность, заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.
"Страны Запада оказываю сегодня масштабное санкционное давление на РФ, на Белоруссию. Его цель — подорвать наши экономические потенциалы, затруднить работу финансовых систем, разорвать производственные цепочки, ну и в конечном счете ухудшить качество жизни наших граждан. В этой ситуации мы принимаем скоординированные меры, чтобы защитить нашу экономическую безопасность и технологический суверенитет России и Белоруссии", —сказал Мишустин.
Премьер отметил, что необходимо усилить интеграцию в Союзном государстве. "Важно совместными усилиями обеспечить дальнейший рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 34% по сравнению с 2020 годом и достиг 38,5 миллиарда долларов", — подчеркнул он.
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Новые санкции Запада

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
Как заявлял пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам Российской Федерации. По словам замглавы МИД России Сергея Вершинина, Москва не будет просить США и Европу об отмене санкций, давление Запада не поменяет курс страны.
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