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Израильские военные застрелили палестинского подростка на Западном берегу
Израильские военные застрелили палестинского подростка на Западном берегу - РИА Новости, 15.03.2022
Израильские военные застрелили палестинского подростка на Западном берегу
Палестинский подросток убит израильскими военными, еще трое палестинцев получили ранения на Западном берегу реки Иордан, сообщил палестинский минздрав. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:43
2022-03-15T10:43
2022-03-15T10:43
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ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мар - РИА Новости. Палестинский подросток убит израильскими военными, еще трое палестинцев получили ранения на Западном берегу реки Иордан, сообщил палестинский минздрав.Инцидент произошел во время вторжения в лагерь израильских военных, отмечается в заявлении. Палестинские СМИ сообщили, что израильские военнослужащие вошли в лагерь, чтобы арестовать одного из местных жителей, после чего вспыхнули столкновения с палестинцами.Со своей стороны, пресс-служба пограничной полиции Израиля МАГАВ сообщила, что палестинец был застрелен, когда бойцы проводили операцию по задержанию подозреваемого в терроре местного жителя. "Военнослужащие прибыли домой к подозреваемому и арестовали его, изъяв у него имевшееся оружие - винтовку M-16", - говорится в сообщении. Местные жители в этот момент начали бросать в израильтян камни, различные предметы и самодельную взрывчатку. В ответ военнослужащие применили средства для разгона толпы и открыли огонь. Палестинец, который приехал к месту беспорядков на скутере и открыл огонь по бойцам МАГАВ, был застрелен, утверждает пресс-служба пограничной полиции.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, сектор газа
Израильские военные застрелили палестинского подростка на Западном берегу
Израильские военные застрелили палестинского подростка на Западном берегу реки Иордан
ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мар - РИА Новости. Палестинский подросток убит израильскими военными, еще трое палестинцев получили ранения на Западном берегу реки Иордан, сообщил палестинский минздрав.
"Семнадцатилетний палестинец из лагера беженцев Балата возле города Наблус был убит сегодня утром огнем израильских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел во время вторжения в лагерь израильских военных, отмечается в заявлении. Палестинские СМИ сообщили, что израильские военнослужащие вошли в лагерь, чтобы арестовать одного из местных жителей, после чего вспыхнули столкновения с палестинцами.
Со своей стороны, пресс-служба пограничной полиции Израиля МАГАВ сообщила, что палестинец был застрелен, когда бойцы проводили операцию по задержанию подозреваемого в терроре местного жителя. "Военнослужащие прибыли домой к подозреваемому и арестовали его, изъяв у него имевшееся оружие - винтовку M-16", - говорится в сообщении. Местные жители в этот момент начали бросать в израильтян камни, различные предметы и самодельную взрывчатку. В ответ военнослужащие применили средства для разгона толпы и открыли огонь. Палестинец, который приехал к месту беспорядков на скутере и открыл огонь по бойцам МАГАВ, был застрелен, утверждает пресс-служба пограничной полиции.