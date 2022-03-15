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Россия подготовила проект гуманитарной резолюции Совбеза ООН по Украине

Россия подготовила проект гуманитарной резолюции Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 16.03.2022

Россия подготовила проект гуманитарной резолюции Совбеза ООН по Украине

Россия вскоре предложит свой проект гуманитарной резолюции Совета Безопасности ООН по Украине, заявил журналистам постпред России при организации Василий... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-15T16:51

2022-03-15T16:51

2022-03-16T01:50

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ООН, 15 мар — РИА Новости. Россия вскоре предложит свой проект гуманитарной резолюции Совета Безопасности ООН по Украине, заявил журналистам постпред России при организации Василий Небензя.Ранее Мексика и Франция решили отказаться от идеи принятия своего документа в Совбезе и перенесли его в Генассамблею.Проект, который Москва предложит принять Совету Безопасности ООН, в числе прочих будет содержать призыв к прекращению огня, достигнутому на основе переговоров, заявил Небензя. Также там пойдет речь об эвакуации мирных жителей, соблюдении международного гуманитарного права, осуждении нападений на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, безопасном и беспрепятственном проходе людей и гуманитарном доступе.Кроме того, в проекте говорится, что Совбез призывает стороны воздерживаться от преднамеренного размещения военных объектов и техники вблизи таких зданий или посреди густонаселенных районов. В документе содержится призыв не использовать гражданские объекты в военных целях.Дипломат указал, что операция завершится, когда ее цели будут достигнуты. Речь идет о демилитаризации Украины, денацификации страны. К условиям также относится "отсутствие угроз, исходящих от этой страны в отношении России, невступление в НАТО".Позже первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале, что страна запросила проведение голосования по проекту 16 марта.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220314/gaaga-1778166943.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, франция, мексика, генеральная ассамблея оон, ситуация в днр и лнр, украина, василий небензя, оон, россия, владимир путин