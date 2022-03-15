Рейтинг@Mail.ru
Россия подготовила проект гуманитарной резолюции Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/proekt-1778298483.html
Россия подготовила проект гуманитарной резолюции Совбеза ООН по Украине
Россия подготовила проект гуманитарной резолюции Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 16.03.2022
Россия подготовила проект гуманитарной резолюции Совбеза ООН по Украине
Россия вскоре предложит свой проект гуманитарной резолюции Совета Безопасности ООН по Украине, заявил журналистам постпред России при организации Василий... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-15T16:51
2022-03-16T01:50
в мире
франция
мексика
генеральная ассамблея оон
ситуация в днр и лнр
украина
василий небензя
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775649377_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_409d3a706ddb8b0b3aee928d7a90cc60.jpg
ООН, 15 мар — РИА Новости. Россия вскоре предложит свой проект гуманитарной резолюции Совета Безопасности ООН по Украине, заявил журналистам постпред России при организации Василий Небензя.Ранее Мексика и Франция решили отказаться от идеи принятия своего документа в Совбезе и перенесли его в Генассамблею.Проект, который Москва предложит принять Совету Безопасности ООН, в числе прочих будет содержать призыв к прекращению огня, достигнутому на основе переговоров, заявил Небензя. Также там пойдет речь об эвакуации мирных жителей, соблюдении международного гуманитарного права, осуждении нападений на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, безопасном и беспрепятственном проходе людей и гуманитарном доступе.Кроме того, в проекте говорится, что Совбез призывает стороны воздерживаться от преднамеренного размещения военных объектов и техники вблизи таких зданий или посреди густонаселенных районов. В документе содержится призыв не использовать гражданские объекты в военных целях.Дипломат указал, что операция завершится, когда ее цели будут достигнуты. Речь идет о демилитаризации Украины, денацификации страны. К условиям также относится "отсутствие угроз, исходящих от этой страны в отношении России, невступление в НАТО".Позже первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале, что страна запросила проведение голосования по проекту 16 марта.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
https://ria.ru/20220314/gaaga-1778166943.html
франция
мексика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775649377_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a559c297661a872478fcd05bb9c099bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, мексика, генеральная ассамблея оон, ситуация в днр и лнр, украина, василий небензя, оон, россия, владимир путин
16:51 15.03.2022 (обновлено: 01:50 16.03.2022)
 
Россия подготовила проект гуманитарной резолюции Совбеза ООН по Украине

Постпред Небензя: Россия представит проект гуманитарной резолюции по Украине в СБ ООН

© REUTERS / David 'Dee' DelgadoПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / David 'Dee' Delgado
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине
Читать ria.ru в
ООН, 15 мар — РИА Новости. Россия вскоре предложит свой проект гуманитарной резолюции Совета Безопасности ООН по Украине, заявил журналистам постпред России при организации Василий Небензя.

"Мы вскоре представим его в чистовике и посмотрим, может или не может Совбез исполнить свою миссию", — сказал российский представитель.

Ранее Мексика и Франция решили отказаться от идеи принятия своего документа в Совбезе и перенесли его в Генассамблею.
Проект, который Москва предложит принять Совету Безопасности ООН, в числе прочих будет содержать призыв к прекращению огня, достигнутому на основе переговоров, заявил Небензя. Также там пойдет речь об эвакуации мирных жителей, соблюдении международного гуманитарного права, осуждении нападений на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, безопасном и беспрепятственном проходе людей и гуманитарном доступе.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 08:00
Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
Кроме того, в проекте говорится, что Совбез призывает стороны воздерживаться от преднамеренного размещения военных объектов и техники вблизи таких зданий или посреди густонаселенных районов. В документе содержится призыв не использовать гражданские объекты в военных целях.
Дипломат указал, что операция завершится, когда ее цели будут достигнуты. Речь идет о демилитаризации Украины, денацификации страны. К условиям также относится "отсутствие угроз, исходящих от этой страны в отношении России, невступление в НАТО".
"Цель вступления Украины в НАТО есть в украинской конституции, она должна быть оттуда изъята прежде всего", — подчеркнул Небензя.
Позже первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале, что страна запросила проведение голосования по проекту 16 марта.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Вид на здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 22:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Суд ООН в Гааге вынесет решение по делу Украины против России 16 марта
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреФранцияМексикаГенеральная Ассамблея ООНСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВасилий НебензяООНРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала