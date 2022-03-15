https://ria.ru/20220315/proekt-1778298483.html
Россия подготовила проект гуманитарной резолюции Совбеза ООН по Украине
Россия подготовила проект гуманитарной резолюции Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 16.03.2022
Россия подготовила проект гуманитарной резолюции Совбеза ООН по Украине
Россия вскоре предложит свой проект гуманитарной резолюции Совета Безопасности ООН по Украине, заявил журналистам постпред России при организации Василий... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-15T16:51
2022-03-15T16:51
2022-03-16T01:50
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ООН, 15 мар — РИА Новости. Россия вскоре предложит свой проект гуманитарной резолюции Совета Безопасности ООН по Украине, заявил журналистам постпред России при организации Василий Небензя.Ранее Мексика и Франция решили отказаться от идеи принятия своего документа в Совбезе и перенесли его в Генассамблею.Проект, который Москва предложит принять Совету Безопасности ООН, в числе прочих будет содержать призыв к прекращению огня, достигнутому на основе переговоров, заявил Небензя. Также там пойдет речь об эвакуации мирных жителей, соблюдении международного гуманитарного права, осуждении нападений на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, безопасном и беспрепятственном проходе людей и гуманитарном доступе.Кроме того, в проекте говорится, что Совбез призывает стороны воздерживаться от преднамеренного размещения военных объектов и техники вблизи таких зданий или посреди густонаселенных районов. В документе содержится призыв не использовать гражданские объекты в военных целях.Дипломат указал, что операция завершится, когда ее цели будут достигнуты. Речь идет о демилитаризации Украины, денацификации страны. К условиям также относится "отсутствие угроз, исходящих от этой страны в отношении России, невступление в НАТО".Позже первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале, что страна запросила проведение голосования по проекту 16 марта.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, мексика, генеральная ассамблея оон, ситуация в днр и лнр, украина, василий небензя, оон, россия, владимир путин
16:51 15.03.2022 (обновлено: 01:50 16.03.2022)
Россия подготовила проект гуманитарной резолюции Совбеза ООН по Украине
Постпред Небензя: Россия представит проект гуманитарной резолюции по Украине в СБ ООН
ООН, 15 мар — РИА Новости. Россия вскоре предложит свой проект гуманитарной резолюции Совета Безопасности ООН по Украине, заявил журналистам постпред России при организации Василий Небензя.
"Мы вскоре представим его в чистовике и посмотрим, может или не может Совбез исполнить свою миссию", — сказал российский представитель.
Ранее Мексика
и Франция
решили отказаться от идеи принятия своего документа в Совбезе и перенесли его в Генассамблею
.
Проект, который Москва
предложит принять Совету Безопасности ООН
, в числе прочих будет содержать призыв к прекращению огня, достигнутому на основе переговоров, заявил Небензя
. Также там пойдет речь об эвакуации мирных жителей, соблюдении международного гуманитарного права, осуждении нападений на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, безопасном и беспрепятственном проходе людей и гуманитарном доступе.
Кроме того, в проекте говорится, что Совбез призывает стороны воздерживаться от преднамеренного размещения военных объектов и техники вблизи таких зданий или посреди густонаселенных районов. В документе содержится призыв не использовать гражданские объекты в военных целях.
Дипломат указал, что операция завершится, когда ее цели будут достигнуты. Речь идет о демилитаризации Украины, денацификации страны. К условиям также относится "отсутствие угроз, исходящих от этой страны в отношении России, невступление в НАТО".
"Цель вступления Украины в НАТО есть в украинской конституции, она должна быть оттуда изъята прежде всего", — подчеркнул Небензя.
Позже первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале, что страна запросила проведение голосования по проекту 16 марта.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.