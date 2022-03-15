https://ria.ru/20220315/produkty-1778318743.html
Ретейлеры сообщили о достаточном количестве продуктов на складах
Ретейлеры сообщили о достаточном количестве продуктов на складах - РИА Новости, 15.03.2022
Ретейлеры сообщили о достаточном количестве продуктов на складах
Продуктов на товарных складах ретейлеров для удовлетворения спроса достаточно, поставки в магазины осуществляются регулярно и дефицита нет, сообщают... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T18:14
2022-03-15T18:14
2022-03-15T18:24
экономика
россия
общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767438331_257:242:1920:1177_1920x0_80_0_0_957bb48566122a351bcd59efc949846c.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Продуктов на товарных складах ретейлеров для удовлетворения спроса достаточно, поставки в магазины осуществляются регулярно и дефицита нет, сообщают представители рынка."На складах Х5 Group товарных запасов достаточно, поставки ключевых позиций увеличены, в магазины продукты отправляются регулярно. Если в зале пустая полка, значит, товар уже на разгрузке или в пути", - отметили в Х5 Retail Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель, "Чижик")."Лента" также подчеркнула, что совместно с поставщиками продолжает обеспечивать высокий уровень доступности товаров в магазинах по всей стране. "Поставки продовольствия из распределительных центров в магазины сети осуществляются в соответствии с планом поставок и в достаточном количестве для удовлетворения текущего спроса", - сообщил ретейлер.Кроме того, компания отметила, что готова пересматривать условия сотрудничества с добросовестными партнерами в части выставления штрафов за недопоставку товаров, сокращения сроков изменения закупочных цен и оплаты за товары.В начале марта Минпромторг РФ разрешил торговым сетям ограничивать продажу ряда социально значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами. Как заявляли в министерстве, с инициативой выступили сами торговые сети, чтобы минимизировать риски приобретения перекупщиками социально-значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС установлена минимальная наценка.
https://ria.ru/20220219/kholodilnik-1773716451.html
https://ria.ru/20220314/tseny-1778082058.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767438331_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_e6f77b2e6c616107164738a1282d1442.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
18:14 15.03.2022 (обновлено: 18:24 15.03.2022)
Ретейлеры сообщили о достаточном количестве продуктов на складах
Ретейлеры сообщили о достаточном количестве продуктов на складах для удовлетворения спроса
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Продуктов на товарных складах ретейлеров для удовлетворения спроса достаточно, поставки в магазины осуществляются регулярно и дефицита нет, сообщают представители рынка.
"На складах Х5 Group товарных запасов достаточно, поставки ключевых позиций увеличены, в магазины продукты отправляются регулярно. Если в зале пустая полка, значит, товар уже на разгрузке или в пути", - отметили в Х5 Retail Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель, "Чижик").
"Лента" также подчеркнула, что совместно с поставщиками продолжает обеспечивать высокий уровень доступности товаров в магазинах по всей стране. "Поставки продовольствия из распределительных центров в магазины сети осуществляются в соответствии с планом поставок и в достаточном количестве для удовлетворения текущего спроса", - сообщил ретейлер.
Кроме того, компания отметила, что готова пересматривать условия сотрудничества с добросовестными партнерами в части выставления штрафов за недопоставку товаров, сокращения сроков изменения закупочных цен и оплаты за товары.
В начале марта Минпромторг РФ
разрешил торговым сетям ограничивать продажу ряда социально значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами. Как заявляли в министерстве, с инициативой выступили сами торговые сети, чтобы минимизировать риски приобретения перекупщиками социально-значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом, Минсельхозом
и ФАС
установлена минимальная наценка.