https://ria.ru/20220315/produkty-1778318743.html

Ретейлеры сообщили о достаточном количестве продуктов на складах

Ретейлеры сообщили о достаточном количестве продуктов на складах - РИА Новости, 15.03.2022

Ретейлеры сообщили о достаточном количестве продуктов на складах

Продуктов на товарных складах ретейлеров для удовлетворения спроса достаточно, поставки в магазины осуществляются регулярно и дефицита нет, сообщают... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T18:14

2022-03-15T18:14

2022-03-15T18:24

экономика

россия

общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Продуктов на товарных складах ретейлеров для удовлетворения спроса достаточно, поставки в магазины осуществляются регулярно и дефицита нет, сообщают представители рынка."На складах Х5 Group товарных запасов достаточно, поставки ключевых позиций увеличены, в магазины продукты отправляются регулярно. Если в зале пустая полка, значит, товар уже на разгрузке или в пути", - отметили в Х5 Retail Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель, "Чижик")."Лента" также подчеркнула, что совместно с поставщиками продолжает обеспечивать высокий уровень доступности товаров в магазинах по всей стране. "Поставки продовольствия из распределительных центров в магазины сети осуществляются в соответствии с планом поставок и в достаточном количестве для удовлетворения текущего спроса", - сообщил ретейлер.Кроме того, компания отметила, что готова пересматривать условия сотрудничества с добросовестными партнерами в части выставления штрафов за недопоставку товаров, сокращения сроков изменения закупочных цен и оплаты за товары.В начале марта Минпромторг РФ разрешил торговым сетям ограничивать продажу ряда социально значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами. Как заявляли в министерстве, с инициативой выступили сами торговые сети, чтобы минимизировать риски приобретения перекупщиками социально-значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС установлена минимальная наценка.

https://ria.ru/20220219/kholodilnik-1773716451.html

https://ria.ru/20220314/tseny-1778082058.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)