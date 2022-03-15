Рейтинг@Mail.ru
Ретейлеры сообщили о достаточном количестве продуктов на складах - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220315/produkty-1778318743.html
Ретейлеры сообщили о достаточном количестве продуктов на складах
Ретейлеры сообщили о достаточном количестве продуктов на складах - РИА Новости, 15.03.2022
Ретейлеры сообщили о достаточном количестве продуктов на складах
Продуктов на товарных складах ретейлеров для удовлетворения спроса достаточно, поставки в магазины осуществляются регулярно и дефицита нет, сообщают... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T18:14
2022-03-15T18:24
экономика
россия
общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767438331_257:242:1920:1177_1920x0_80_0_0_957bb48566122a351bcd59efc949846c.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Продуктов на товарных складах ретейлеров для удовлетворения спроса достаточно, поставки в магазины осуществляются регулярно и дефицита нет, сообщают представители рынка."На складах Х5 Group товарных запасов достаточно, поставки ключевых позиций увеличены, в магазины продукты отправляются регулярно. Если в зале пустая полка, значит, товар уже на разгрузке или в пути", - отметили в Х5 Retail Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель, "Чижик")."Лента" также подчеркнула, что совместно с поставщиками продолжает обеспечивать высокий уровень доступности товаров в магазинах по всей стране. "Поставки продовольствия из распределительных центров в магазины сети осуществляются в соответствии с планом поставок и в достаточном количестве для удовлетворения текущего спроса", - сообщил ретейлер.Кроме того, компания отметила, что готова пересматривать условия сотрудничества с добросовестными партнерами в части выставления штрафов за недопоставку товаров, сокращения сроков изменения закупочных цен и оплаты за товары.В начале марта Минпромторг РФ разрешил торговым сетям ограничивать продажу ряда социально значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами. Как заявляли в министерстве, с инициативой выступили сами торговые сети, чтобы минимизировать риски приобретения перекупщиками социально-значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС установлена минимальная наценка.
https://ria.ru/20220219/kholodilnik-1773716451.html
https://ria.ru/20220314/tseny-1778082058.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767438331_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_e6f77b2e6c616107164738a1282d1442.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
18:14 15.03.2022 (обновлено: 18:24 15.03.2022)
 
Ретейлеры сообщили о достаточном количестве продуктов на складах

Ретейлеры сообщили о достаточном количестве продуктов на складах для удовлетворения спроса

© Pixabay / Squirrel_photosПродуктовый магазин
Продуктовый магазин - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Pixabay / Squirrel_photos
Продуктовый магазин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Продуктов на товарных складах ретейлеров для удовлетворения спроса достаточно, поставки в магазины осуществляются регулярно и дефицита нет, сообщают представители рынка.
"На складах Х5 Group товарных запасов достаточно, поставки ключевых позиций увеличены, в магазины продукты отправляются регулярно. Если в зале пустая полка, значит, товар уже на разгрузке или в пути", - отметили в Х5 Retail Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель, "Чижик").
Холодильник - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 05:26
Названы продукты, которые нельзя хранить в холодильнике
"Лента" также подчеркнула, что совместно с поставщиками продолжает обеспечивать высокий уровень доступности товаров в магазинах по всей стране. "Поставки продовольствия из распределительных центров в магазины сети осуществляются в соответствии с планом поставок и в достаточном количестве для удовлетворения текущего спроса", - сообщил ретейлер.
Кроме того, компания отметила, что готова пересматривать условия сотрудничества с добросовестными партнерами в части выставления штрафов за недопоставку товаров, сокращения сроков изменения закупочных цен и оплаты за товары.
В начале марта Минпромторг РФ разрешил торговым сетям ограничивать продажу ряда социально значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами. Как заявляли в министерстве, с инициативой выступили сами торговые сети, чтобы минимизировать риски приобретения перекупщиками социально-значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС установлена минимальная наценка.
Женщина в одном из магазинов сети Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 15:05
В Минпромторге допустили установление фиксированных цен на продукты
 
ЭкономикаРоссияОбществоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала