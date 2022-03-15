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В США рассказали, как Зеленский создал проблемы Байдену - РИА Новости, 15.03.2022
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В США рассказали, как Зеленский создал проблемы Байдену
В США рассказали, как Зеленский создал проблемы Байдену - РИА Новости, 15.03.2022
В США рассказали, как Зеленский создал проблемы Байдену
Президент Украины Владимир Зеленский в среду попросит у Вашингтона помощь, которую глава США Джо Байден не сможет оказать, пишет в The Hill Нил Стэнэйдж. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:05
2022-03-15T16:34
в мире
владимир зеленский
россия
сша
джо байден
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в среду попросит у Вашингтона помощь, которую глава США Джо Байден не сможет оказать, пишет в The Hill Нил Стэнэйдж."Выступление Зеленского создаст ряд трудностей американскому президенту. Он наверняка вновь потребует от США ввести бесполетную зону над Украиной, а также поставить еще больше оружия, включая военные самолеты", — говорится в материале.Автор статьи напомнил, что Байден, как и большинство американских законодателей, выступает против закрытия неба, а просьбы Киева только добавляют ему проблем. Отмечается и тот факт, что на прошлой неделе Белый дом не разрешил Польше предоставить Украине истребители МиГ-29.В среду Владимир Зеленский планирует выступить в виртуальном формате перед обеими палатами американского конгресса. Во время предыдущего разговора с конгрессменами украинский президент призвал лишить Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле и ввести эмбарго на импорт всей российской продукции.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html
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Кирилл Иванников
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в мире, владимир зеленский, россия, сша, джо байден, санкции в отношении россии
16:05 15.03.2022 (обновлено: 16:34 15.03.2022)
 
В США рассказали, как Зеленский создал проблемы Байдену

The Hill: Зеленский оказывает давление на Байдена, прося США о помощи Украине

© REUTERS / Umit BektasПрезидент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в среду попросит у Вашингтона помощь, которую глава США Джо Байден не сможет оказать, пишет в The Hill Нил Стэнэйдж.
"Выступление Зеленского создаст ряд трудностей американскому президенту. Он наверняка вновь потребует от США ввести бесполетную зону над Украиной, а также поставить еще больше оружия, включая военные самолеты", — говорится в материале.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
08:00
Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
Автор статьи напомнил, что Байден, как и большинство американских законодателей, выступает против закрытия неба, а просьбы Киева только добавляют ему проблем. Отмечается и тот факт, что на прошлой неделе Белый дом не разрешил Польше предоставить Украине истребители МиГ-29.
В среду Владимир Зеленский планирует выступить в виртуальном формате перед обеими палатами американского конгресса. Во время предыдущего разговора с конгрессменами украинский президент призвал лишить Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле и ввести эмбарго на импорт всей российской продукции.
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Антироссийские санкции убивают экономику Европы
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
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Вчера, 08:00
Европа превращается в Украину. Что нам с этим делать?
 
В миреВладимир ЗеленскийРоссияСШАДжо БайденСанкции в отношении России
 
 
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