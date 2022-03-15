https://ria.ru/20220315/problemy-1778287101.html
В США рассказали, как Зеленский создал проблемы Байдену
В США рассказали, как Зеленский создал проблемы Байдену - РИА Новости, 15.03.2022
В США рассказали, как Зеленский создал проблемы Байдену
Президент Украины Владимир Зеленский в среду попросит у Вашингтона помощь, которую глава США Джо Байден не сможет оказать, пишет в The Hill Нил Стэнэйдж. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:05
2022-03-15T16:05
2022-03-15T16:34
в мире
владимир зеленский
россия
сша
джо байден
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в среду попросит у Вашингтона помощь, которую глава США Джо Байден не сможет оказать, пишет в The Hill Нил Стэнэйдж."Выступление Зеленского создаст ряд трудностей американскому президенту. Он наверняка вновь потребует от США ввести бесполетную зону над Украиной, а также поставить еще больше оружия, включая военные самолеты", — говорится в материале.Автор статьи напомнил, что Байден, как и большинство американских законодателей, выступает против закрытия неба, а просьбы Киева только добавляют ему проблем. Отмечается и тот факт, что на прошлой неделе Белый дом не разрешил Польше предоставить Украине истребители МиГ-29.В среду Владимир Зеленский планирует выступить в виртуальном формате перед обеими палатами американского конгресса. Во время предыдущего разговора с конгрессменами украинский президент призвал лишить Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле и ввести эмбарго на импорт всей российской продукции.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html
https://ria.ru/20220314/evropa-1777950737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, россия, сша, джо байден, санкции в отношении россии
16:05 15.03.2022 (обновлено: 16:34 15.03.2022)
В США рассказали, как Зеленский создал проблемы Байдену
The Hill: Зеленский оказывает давление на Байдена, прося США о помощи Украине