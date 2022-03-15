https://ria.ru/20220315/problemy-1778287101.html

В США рассказали, как Зеленский создал проблемы Байдену

В США рассказали, как Зеленский создал проблемы Байдену - РИА Новости, 15.03.2022

В США рассказали, как Зеленский создал проблемы Байдену

Президент Украины Владимир Зеленский в среду попросит у Вашингтона помощь, которую глава США Джо Байден не сможет оказать, пишет в The Hill Нил Стэнэйдж. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:05

2022-03-15T16:05

2022-03-15T16:34

в мире

владимир зеленский

россия

сша

джо байден

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в среду попросит у Вашингтона помощь, которую глава США Джо Байден не сможет оказать, пишет в The Hill Нил Стэнэйдж."Выступление Зеленского создаст ряд трудностей американскому президенту. Он наверняка вновь потребует от США ввести бесполетную зону над Украиной, а также поставить еще больше оружия, включая военные самолеты", — говорится в материале.Автор статьи напомнил, что Байден, как и большинство американских законодателей, выступает против закрытия неба, а просьбы Киева только добавляют ему проблем. Отмечается и тот факт, что на прошлой неделе Белый дом не разрешил Польше предоставить Украине истребители МиГ-29.В среду Владимир Зеленский планирует выступить в виртуальном формате перед обеими палатами американского конгресса. Во время предыдущего разговора с конгрессменами украинский президент призвал лишить Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле и ввести эмбарго на импорт всей российской продукции.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html

https://ria.ru/20220314/evropa-1777950737.html

россия

сша

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, россия, сша, джо байден, санкции в отношении россии