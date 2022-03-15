https://ria.ru/20220315/primer-1778209075.html

Макрон "берет советы по стилю" у Зеленского

Макрон решил копировать Зеленского, пишет Daily Mail - РИА Новости, 15.03.2022

Макрон "берет советы по стилю" у Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон начал брать "советы по стилю" у самого обсуждаемого политика в Европе — своего украинского коллеги, пишет британская газета... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:53

2022-03-15T10:53

2022-03-15T12:00

в мире

франция

эммануэль макрон

украина

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон начал брать "советы по стилю" у самого обсуждаемого политика в Европе — своего украинского коллеги, пишет британская газета Daily Mail.Французский лидер всегда появлялся на публике гладко выбритым и в безупречно сидящем костюме, но опубликованные накануне фотографии сломали его привычный образ, сообщает таблоид.На них Макрон с щетиной сидит за столом в Елисейском дворце в темной толстовке с капюшоном и джинсах.По мнению авторов статьи, президент решил взять пример с Владимира Зеленского, который с начала российской специальной военной операции на Украине в видеообращениях к нации всегда одет в толстовки, куртки и футболки цвета хаки.Отмечается, что многие пользователи интернета оценили жест Макрона, но нашлись и те, кто осудил французского лидера за желание показать себя в более выигрышном свете на фоне коллеги.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.

https://ria.ru/20220315/makron-1778191093.html

франция

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, франция, эммануэль макрон, украина, владимир зеленский, россия