Макрон "берет советы по стилю" у Зеленского

10:53 15.03.2022 (обновлено: 12:00 15.03.2022)
Макрон решил копировать Зеленского, пишет Daily Mail
Daily Mail: президент Франции Макрон надел толстовку и джинсы по примеру Зеленского
Президент Франции Эммануэль Макрон
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон начал брать "советы по стилю" у самого обсуждаемого политика в Европе — своего украинского коллеги, пишет британская газета Daily Mail.
Французский лидер всегда появлялся на публике гладко выбритым и в безупречно сидящем костюме, но опубликованные накануне фотографии сломали его привычный образ, сообщает таблоид.
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к нации
Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к нации
На них Макрон с щетиной сидит за столом в Елисейском дворце в темной толстовке с капюшоном и джинсах.
По мнению авторов статьи, президент решил взять пример с Владимира Зеленского, который с начала российской специальной военной операции на Украине в видеообращениях к нации всегда одет в толстовки, куртки и футболки цвета хаки.
Отмечается, что многие пользователи интернета оценили жест Макрона, но нашлись и те, кто осудил французского лидера за желание показать себя в более выигрышном свете на фоне коллеги.
Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.