Рейтинг@Mail.ru
Макрон решил копировать Зеленского, пишет Daily Mail - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220315/primer-1778209075.html
Макрон "берет советы по стилю" у Зеленского
Макрон решил копировать Зеленского, пишет Daily Mail - РИА Новости, 15.03.2022
Макрон "берет советы по стилю" у Зеленского
Президент Франции Эммануэль Макрон начал брать "советы по стилю" у самого обсуждаемого политика в Европе — своего украинского коллеги, пишет британская газета... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:53
2022-03-15T12:00
в мире
франция
эммануэль макрон
украина
владимир зеленский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778213263_0:768:1000:1331_1920x0_80_0_0_6b8a94b07e8984a5116062733b75c800.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон начал брать "советы по стилю" у самого обсуждаемого политика в Европе — своего украинского коллеги, пишет британская газета Daily Mail.Французский лидер всегда появлялся на публике гладко выбритым и в безупречно сидящем костюме, но опубликованные накануне фотографии сломали его привычный образ, сообщает таблоид.На них Макрон с щетиной сидит за столом в Елисейском дворце в темной толстовке с капюшоном и джинсах.По мнению авторов статьи, президент решил взять пример с Владимира Зеленского, который с начала российской специальной военной операции на Украине в видеообращениях к нации всегда одет в толстовки, куртки и футболки цвета хаки.Отмечается, что многие пользователи интернета оценили жест Макрона, но нашлись и те, кто осудил французского лидера за желание показать себя в более выигрышном свете на фоне коллеги.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
https://ria.ru/20220315/makron-1778191093.html
франция
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778213263_0:738:1000:1488_1920x0_80_0_0_0f28f9c4aa914ee6d51370b660edfada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон, украина, владимир зеленский, россия
10:53 15.03.2022 (обновлено: 12:00 15.03.2022)
 
Макрон решил копировать Зеленского, пишет Daily Mail

Daily Mail: президент Франции Макрон надел толстовку и джинсы по примеру Зеленского

© Фото : Président de la République/Soazig de la MoissonnièreПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Фото : Président de la République/Soazig de la Moissonnière
Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон начал брать "советы по стилю" у самого обсуждаемого политика в Европе — своего украинского коллеги, пишет британская газета Daily Mail.
Французский лидер всегда появлялся на публике гладко выбритым и в безупречно сидящем костюме, но опубликованные накануне фотографии сломали его привычный образ, сообщает таблоид.
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к нации
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к нации
На них Макрон с щетиной сидит за столом в Елисейском дворце в темной толстовке с капюшоном и джинсах.
По мнению авторов статьи, президент решил взять пример с Владимира Зеленского, который с начала российской специальной военной операции на Украине в видеообращениях к нации всегда одет в толстовки, куртки и футболки цвета хаки.
Отмечается, что многие пользователи интернета оценили жест Макрона, но нашлись и те, кто осудил французского лидера за желание показать себя в более выигрышном свете на фоне коллеги.
Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
08:55
Во Франции заявили, что Макрон использует украинский кризис себе на пользу
 
В миреФранцияЭммануэль МакронУкраинаВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала