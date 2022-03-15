https://ria.ru/20220315/prigovor-1778295107.html

Жительница Саратова отправится в колонию за перевод денег боевикам в Сирию

Жительница Саратова отправится в колонию за перевод денег боевикам в Сирию - РИА Новости, 15.03.2022

Жительница Саратова отправится в колонию за перевод денег боевикам в Сирию

Саратовский областной суд оставил в силе приговор местной жительнице, осужденной к 10 годам колонии за перевод 800 долларов террористам в Сирию, сообщили РИА... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:36

2022-03-15T16:36

2022-03-15T16:36

происшествия

россия

сирия

ближний восток

исламское государство

саратов

саратовская область

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Саратовский областной суд оставил в силе приговор местной жительнице, осужденной к 10 годам колонии за перевод 800 долларов террористам в Сирию, сообщили РИА Новости в суде."Суд оставил приговор Галине Решетниковой без изменения, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - сказали в суде.Согласно материалам дела, Решетникова в 2018 году, являясь родственницей члена незаконного вооруженного формирования (НВФ) "Узбекский джамаат" (входит в запрещенное в РФ "Исламское государство"*), перевела 800 долларов на нужды участников боевых действий в Сирии.В октябре 2021 года суд первой инстанции признал ее виновной по части 1 статьи 208 УК РФ (финансирование незаконного вооруженного формирования) и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.Как указано в решении суда, Решетникова была осведомлена о происходящем на Ближнем Востоке вооруженном конфликте и достоверно знала, что ее мать участвует в одном из действующих в Сирии НВФ. Тем не менее, через посредника она перевела ей деньги, предназначенные для финансирования этой организации.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220211/afganistan-1772322222.html

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саратовская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, сирия, ближний восток, исламское государство, саратов, саратовская область