https://ria.ru/20220315/prevyshenie-1778258925.html

Американец превысил скорость и обвинил в этом Путина

В США мужчина превысил скорость и обвинил в этом Путина - РИА Новости, 15.03.2022

Американец превысил скорость и обвинил в этом Путина

Во Флориде водитель, остановленный за превышение скорости, попытался переложить вину на президента России Владимира Путина, пишет New York Post со ссылкой на... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:15

2022-03-15T14:15

2022-03-15T15:43

в мире

сша

флорида

владимир путин

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Во Флориде водитель, остановленный за превышение скорости, попытался переложить вину на президента России Владимира Путина, пишет New York Post со ссылкой на местные власти.Сначала нарушитель пытался убедить шерифа в том, что он только что получил машину и пытался отключить в ней спортивный режим. Но затем решил прибегнуть к другим аргументам.В итоге автомобилист получил два штрафа за нарушение правил дорожного движения.

https://ria.ru/20220315/inflyatsiya-1778228605.html

сша

флорида

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Влада Икрамова

Влада Икрамова

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Влада Икрамова

в мире, сша, флорида, владимир путин