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В США мужчина превысил скорость и обвинил в этом Путина - РИА Новости, 15.03.2022
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Американец превысил скорость и обвинил в этом Путина
В США мужчина превысил скорость и обвинил в этом Путина - РИА Новости, 15.03.2022
Американец превысил скорость и обвинил в этом Путина
Во Флориде водитель, остановленный за превышение скорости, попытался переложить вину на президента России Владимира Путина, пишет New York Post со ссылкой на... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:15
2022-03-15T15:43
в мире
сша
флорида
владимир путин
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Во Флориде водитель, остановленный за превышение скорости, попытался переложить вину на президента России Владимира Путина, пишет New York Post со ссылкой на местные власти.Сначала нарушитель пытался убедить шерифа в том, что он только что получил машину и пытался отключить в ней спортивный режим. Но затем решил прибегнуть к другим аргументам.В итоге автомобилист получил два штрафа за нарушение правил дорожного движения.
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в мире, сша, флорида, владимир путин
14:15 15.03.2022 (обновлено: 15:43 15.03.2022)
 
В США мужчина превысил скорость и обвинил в этом Путина

Житель Флориды превысил скоростной режим и обвинил в этом президента России Путина

© AP Photo / Susan WalshСотрудники полиции США
Сотрудники полиции США - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Сотрудники полиции США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Во Флориде водитель, остановленный за превышение скорости, попытался переложить вину на президента России Владимира Путина, пишет New York Post со ссылкой на местные власти.
Сначала нарушитель пытался убедить шерифа в том, что он только что получил машину и пытался отключить в ней спортивный режим. Но затем решил прибегнуть к другим аргументам.
"Я только что узнал, что Владимир Путин собирается начать ядерную войну против всего мира, и я пытался скорее вернуться домой, чтобы разобраться в происходящем. Я в панике", — сказал он.
В итоге автомобилист получил два штрафа за нарушение правил дорожного движения.
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