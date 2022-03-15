https://ria.ru/20220315/prevyshenie-1778258925.html
Американец превысил скорость и обвинил в этом Путина
В США мужчина превысил скорость и обвинил в этом Путина - РИА Новости, 15.03.2022
Американец превысил скорость и обвинил в этом Путина
Во Флориде водитель, остановленный за превышение скорости, попытался переложить вину на президента России Владимира Путина, пишет New York Post со ссылкой на... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:15
2022-03-15T14:15
2022-03-15T15:43
в мире
сша
флорида
владимир путин
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Во Флориде водитель, остановленный за превышение скорости, попытался переложить вину на президента России Владимира Путина, пишет New York Post со ссылкой на местные власти.Сначала нарушитель пытался убедить шерифа в том, что он только что получил машину и пытался отключить в ней спортивный режим. Но затем решил прибегнуть к другим аргументам.В итоге автомобилист получил два штрафа за нарушение правил дорожного движения.
https://ria.ru/20220315/inflyatsiya-1778228605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, флорида, владимир путин
14:15 15.03.2022 (обновлено: 15:43 15.03.2022)
В США мужчина превысил скорость и обвинил в этом Путина
Житель Флориды превысил скоростной режим и обвинил в этом президента России Путина