https://ria.ru/20220315/preparat-1778264860.html
Препарат "МИР-19" не действует на геном человека, заявила Скворцова
Препарат "МИР-19" не действует на геном человека, заявила Скворцова - РИА Новости, 15.03.2022
Препарат "МИР-19" не действует на геном человека, заявила Скворцова
Препарат для лечения коронавируса "МИР 19", разработанный специалистами Федерального медико-биологического агентства, снижает вирусную нагрузку у пациентов в 10 РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:38
2022-03-15T14:38
2022-03-15T14:38
общество
здоровье - общество
владимир путин
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Препарат для лечения коронавируса "МИР 19", разработанный специалистами Федерального медико-биологического агентства, снижает вирусную нагрузку у пациентов в 10 тысяч раз, но не действует на геном человека, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Это для лечения. Фактически антидот, потому что он снижает вирусную нагрузку в 10 тысяч раз и не действует при этом на геном человека. Это высокобезопасный и не имеющий токсичности для человека препарат, но при этом он работает уже после первой ингаляции", - сказал Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Она отметила, что препарат был зарегистрирован в декабре для лечения пациентов в стационарах. В настоящее время проводятся исследования для применения этого препарата амбулаторно, то есть как только выявляется первый положительный ПЦР-тест."Тогда он наиболее эффективен. Опыт показывает, что достаточно пяти дней – три раза в день ингаляций, для того чтобы фактически в отрицательный вид привести ПЦР-тест", - подчеркнула Скворцова.
https://ria.ru/20220305/covid-19-1776664459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, владимир путин, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Препарат "МИР-19" не действует на геном человека, заявила Скворцова
Скворцова: препарат "МИР-19" для лечения коронавируса не действует на геном человека
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Препарат для лечения коронавируса "МИР 19", разработанный специалистами Федерального медико-биологического агентства, снижает вирусную нагрузку у пациентов в 10 тысяч раз, но не действует на геном человека, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Это для лечения. Фактически антидот, потому что он снижает вирусную нагрузку в 10 тысяч раз и не действует при этом на геном человека. Это высокобезопасный и не имеющий токсичности для человека препарат, но при этом он работает уже после первой ингаляции", - сказал Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным
.
Она отметила, что препарат был зарегистрирован в декабре для лечения пациентов в стационарах. В настоящее время проводятся исследования для применения этого препарата амбулаторно, то есть как только выявляется первый положительный ПЦР-тест.
"Тогда он наиболее эффективен. Опыт показывает, что достаточно пяти дней – три раза в день ингаляций, для того чтобы фактически в отрицательный вид привести ПЦР-тест", - подчеркнула Скворцова.