https://ria.ru/20220315/preparat-1778264860.html

Препарат "МИР-19" не действует на геном человека, заявила Скворцова

Препарат "МИР-19" не действует на геном человека, заявила Скворцова - РИА Новости, 15.03.2022

Препарат "МИР-19" не действует на геном человека, заявила Скворцова

Препарат для лечения коронавируса "МИР 19", разработанный специалистами Федерального медико-биологического агентства, снижает вирусную нагрузку у пациентов в 10 РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:38

2022-03-15T14:38

2022-03-15T14:38

общество

здоровье - общество

владимир путин

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Препарат для лечения коронавируса "МИР 19", разработанный специалистами Федерального медико-биологического агентства, снижает вирусную нагрузку у пациентов в 10 тысяч раз, но не действует на геном человека, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Это для лечения. Фактически антидот, потому что он снижает вирусную нагрузку в 10 тысяч раз и не действует при этом на геном человека. Это высокобезопасный и не имеющий токсичности для человека препарат, но при этом он работает уже после первой ингаляции", - сказал Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Она отметила, что препарат был зарегистрирован в декабре для лечения пациентов в стационарах. В настоящее время проводятся исследования для применения этого препарата амбулаторно, то есть как только выявляется первый положительный ПЦР-тест."Тогда он наиболее эффективен. Опыт показывает, что достаточно пяти дней – три раза в день ингаляций, для того чтобы фактически в отрицательный вид привести ПЦР-тест", - подчеркнула Скворцова.

https://ria.ru/20220305/covid-19-1776664459.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, здоровье - общество, владимир путин, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии