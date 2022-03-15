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Слуцкий ответил на вопрос о денонсации Конвенции о правах человека - РИА Новости, 15.03.2022
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Слуцкий ответил на вопрос о денонсации Конвенции о правах человека
Слуцкий ответил на вопрос о денонсации Конвенции о правах человека - РИА Новости, 15.03.2022
Слуцкий ответил на вопрос о денонсации Конвенции о правах человека
При выходе из Совета Европы Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека, заявил глава комитета Госдумы по международным делам... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T18:51
2022-03-15T19:06
россия
леонид слуцкий (политик)
совет европы
в мире
общество
права человека
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. При выходе из Совета Европы Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Политик добавил, что права человека в РФ будут гарантированы "обязательно и безусловно"."В парламентской плоскости готовы приступить к подготовке к рассмотрению законопроекта о денонсации ЕКПЧ сразу же после его внесения в Государственную Думу незамедлительно", - добавил Слуцкий
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россия, леонид слуцкий (политик), совет европы, в мире, общество, права человека
18:51 15.03.2022 (обновлено: 19:06 15.03.2022)
 
Слуцкий ответил на вопрос о денонсации Конвенции о правах человека

Слуцкий: Россия вынуждена денонсировать Конвенцию о правах человека после выхода из СЕ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. При выходе из Совета Европы Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"При выходе из Совета Европы Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека", - написал политик в своем Telegram-канале.
Политик добавил, что права человека в РФ будут гарантированы "обязательно и безусловно".
"В парламентской плоскости готовы приступить к подготовке к рассмотрению законопроекта о денонсации ЕКПЧ сразу же после его внесения в Государственную Думу незамедлительно", - добавил Слуцкий
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Совет ЕвропыВ миреОбществоправа человека
 
 
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