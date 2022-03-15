https://ria.ru/20220315/prava-1778327245.html

Слуцкий ответил на вопрос о денонсации Конвенции о правах человека

Слуцкий ответил на вопрос о денонсации Конвенции о правах человека - РИА Новости, 15.03.2022

Слуцкий ответил на вопрос о денонсации Конвенции о правах человека

При выходе из Совета Европы Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека, заявил глава комитета Госдумы по международным делам... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T18:51

2022-03-15T18:51

2022-03-15T19:06

россия

леонид слуцкий (политик)

совет европы

в мире

общество

права человека

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. При выходе из Совета Европы Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Политик добавил, что права человека в РФ будут гарантированы "обязательно и безусловно"."В парламентской плоскости готовы приступить к подготовке к рассмотрению законопроекта о денонсации ЕКПЧ сразу же после его внесения в Государственную Думу незамедлительно", - добавил Слуцкий

https://ria.ru/20220315/sovet-1778325157.html

россия

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Владимир Лаврентьев

россия, леонид слуцкий (политик), совет европы, в мире, общество, права человека