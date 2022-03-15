https://ria.ru/20220315/prava-1778327245.html
Слуцкий ответил на вопрос о денонсации Конвенции о правах человека
Слуцкий ответил на вопрос о денонсации Конвенции о правах человека - РИА Новости, 15.03.2022
Слуцкий ответил на вопрос о денонсации Конвенции о правах человека
При выходе из Совета Европы Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека, заявил глава комитета Госдумы по международным делам... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T18:51
2022-03-15T18:51
2022-03-15T19:06
россия
леонид слуцкий (политик)
совет европы
в мире
общество
права человека
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. При выходе из Совета Европы Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Политик добавил, что права человека в РФ будут гарантированы "обязательно и безусловно"."В парламентской плоскости готовы приступить к подготовке к рассмотрению законопроекта о денонсации ЕКПЧ сразу же после его внесения в Государственную Думу незамедлительно", - добавил Слуцкий
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, леонид слуцкий (политик), совет европы, в мире, общество, права человека
18:51 15.03.2022 (обновлено: 19:06 15.03.2022)
Слуцкий ответил на вопрос о денонсации Конвенции о правах человека
Слуцкий: Россия вынуждена денонсировать Конвенцию о правах человека после выхода из СЕ