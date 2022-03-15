https://ria.ru/20220315/pozhary-1778242801.html

В Амурской области зафиксировали первые природные пожары

В Амурской области зафиксировали первые природные пожары - РИА Новости, 15.03.2022

В Амурской области зафиксировали первые природные пожары

Первые этой весной природные пожары зафиксированы в Амурской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:19

2022-03-15T13:19

2022-03-15T13:19

амурская область

василий орлов (губернатор)

тында

зея (город)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 мар – РИА Новости. Первые этой весной природные пожары зафиксированы в Амурской области, сообщает правительство региона.Пожароопасный сезон с 7 марта действует в шести муниципалитетах на севере Амурской области: городах Зея и Тында, Зейском, Магдагачинском, Сковородинском и Тындинском муниципальном округе."С начала пожароопасного сезона на территории Амурской области зарегистрировано 24 природных пожара на общей площади 3274 гектара. Большая часть из них – 18 – произошли на территории лесного фонда", - говорится в сообщении.Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, пожароопасный сезон в регионе "снова начался рано"."В шести муниципальных образованиях уже действует противопожарный режим, на остальных территориях он будет вводиться по мере осложнения обстановки. Необходимо помнить, что наша главная задача – обезопасить населенные пункты. Недопустимо, чтобы палы или пожары подходили близко к селам и угрожали безопасности их жителей. Работу по подготовке населенных пунктов необходимо закончить в короткие сроки", - отметил Орлов, его цитирует правительство области.Губернатор напомнил главам территорий, где ещё не завершена подготовка к сезону пожаров, что сейчас проводить профилактические отжиги запрещено. В Приамурье проводят рейды, во время которых проверяют готовность населенные пунктов к весеннему пожароопасному сезону."По метеорологическим прогнозам, текущая неделя на территории области определена как территория с низкой горимостью. Циклон, который зайдет в Приамурье в ближайшие два дня, снизит риски, сложившиеся в связи с высокими температурами и активным таяньем снега. Однако муниципальным образованиям необходимо ускорить работы по подготовке к пожароопасному сезону. На сегодняшний день готовность региона — 81,4%", - рассказал зампред правительства Амурской области Алексей Севостьянов, его слова также приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20220311/krasnoyarsk-1777600671.html

https://ria.ru/20220314/remont-1778030370.html

тында

зея (город)

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

василий орлов (губернатор), тында, зея (город), амурская область