https://ria.ru/20220315/pomosch-1778328661.html

Россия доставила для жителей Мариуполя более 450 тонн гуманитарной помощи

Россия доставила для жителей Мариуполя более 450 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 16.03.2022

Россия доставила для жителей Мариуполя более 450 тонн гуманитарной помощи

Для оказания гуманитарной помощи мирным жителям Мариуполя российской стороной доставлено уже более 450 тонн продуктов питания, медикаментов, в том числе во... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-15T19:01

2022-03-15T19:01

2022-03-16T01:54

в мире

россия

мариуполь

национальный центр управления обороной рф

украина

ситуация в днр и лнр

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Для оказания гуманитарной помощи мирным жителям Мариуполя российской стороной доставлено уже более 450 тонн продуктов питания, медикаментов, в том числе во вторник 225 тонн, сообщил во вторник журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, с понедельника Россия проводит беспрецедентную по своим масштабам гуманитарную операцию в Мариуполе. "При этом спасенное вчера и сегодня гражданское население подтверждает все ранее сделанные выводы о кошмаре и ужасах, происходивших в этом городе", - отметил Мизинцев.Генерал рассказал, что украинскими националистами заминированы все подступы к городу, взорваны мосты. Жилые кварталы, детские сады и школы, медучреждения и другие гражданские объекты превращены в опорные пункты, склады боеприпасов, огневые точки, самих мариупольцев использовали в качестве "живого щита". Под угрозой смерти всех трудоспособных сгоняли на оборудование баррикад и траншей.Начальник НЦУО заявил, что бесчеловечность и безжалостность неонацистов к собственному мирному населению подтверждается заимствованной у фашистов концепции "фестунг" - "городов-крепостей". "Особый трагизм такой тактики заключается в том, что нацисты создавали все условия для массового уничтожения мирных жителей, чтобы не оставить ни одного живого свидетеля своих чудовищных преступлений", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что нацбатами и военными Украины отдельные здания и сооружения Мариуполя фактически стерты с лица земли, магазины разграблены, памятники и объекты исторического наследия осквернены и восстановлению не подлежат. Он добавил, что все прошлые обращения РФ позволить мирному населению выйти в безопасные районы проигнорированы."Несмотря на полное нежелание официального Киева обезопасить гражданское население от террористических нападок обезумевших националистов, а также сложность обстановки, усугубляемой действиями разрозненных вооруженных банд, Российская Федерация продолжает в полном объеме выполнять взятые на себя гуманитарные обязательства", - подчеркнул генерал.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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мариуполь

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Ничего не работает, люди прячутся" – эвакуированная жительница Мариуполя об обстановке в городе Часть жителей Мариуполя в понедельник была эвакуирована на территорию поселка Безыменное Донецкой области. Скопировано со страницы https://<a href="http://www.ruptly.tv/ru/videos/20220315-019-DNR-Tam-nichego-ne-ostalos-evakuirovannaya-iz-Mariupolya-zhitelnitsa" target="_blank">http://www.ruptly.tv/ru/videos/20220315-019-DNR-Tam-nichego-ne-ostalos-evakuirovannaya-iz-Mariupolya-zhitelnitsa</a> 2022-03-15T19:01 true PT3M08S

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Ольга Филиппова

в мире, россия, мариуполь, национальный центр управления обороной рф, украина, ситуация в днр и лнр