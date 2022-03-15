19:01 15.03.2022 (обновлено: 01:54 16.03.2022)
Россия доставила для жителей Мариуполя более 450 тонн гуманитарной помощи
Россия доставила для жителей Мариуполя более 450 тонн гуманитарной помощи
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Для оказания гуманитарной помощи мирным жителям Мариуполя российской стороной доставлено уже более 450 тонн продуктов питания, медикаментов, в том числе во вторник 225 тонн, сообщил во вторник журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Для оказания гуманитарной помощи мирным жителям Мариуполя доставлено уже более 450 тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, в том числе сегодня - 225 тонн. Осуществляется безопасная эвакуация мариупольцев по открытым гуманитарным коридорам из разблокированного города", - сказал генерал.
Генерал рассказал, что украинскими националистами заминированы все подступы к городу, взорваны мосты. Жилые кварталы, детские сады и школы, медучреждения и другие гражданские объекты превращены в опорные пункты, склады боеприпасов, огневые точки, самих мариупольцев использовали в качестве "живого щита". Под угрозой смерти всех трудоспособных сгоняли на оборудование баррикад и траншей.
Начальник НЦУО заявил, что бесчеловечность и безжалостность неонацистов к собственному мирному населению подтверждается заимствованной у фашистов концепции "фестунг" - "городов-крепостей". "Особый трагизм такой тактики заключается в том, что нацисты создавали все условия для массового уничтожения мирных жителей, чтобы не оставить ни одного живого свидетеля своих чудовищных преступлений", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что нацбатами и военными Украины отдельные здания и сооружения Мариуполя фактически стерты с лица земли, магазины разграблены, памятники и объекты исторического наследия осквернены и восстановлению не подлежат. Он добавил, что все прошлые обращения РФ позволить мирному населению выйти в безопасные районы проигнорированы.
"Несмотря на полное нежелание официального Киева обезопасить гражданское население от террористических нападок обезумевших националистов, а также сложность обстановки, усугубляемой действиями разрозненных вооруженных банд, Российская Федерация продолжает в полном объеме выполнять взятые на себя гуманитарные обязательства", - подчеркнул генерал.