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Южная Корея решила отправить Украине военную материальную помощь - РИА Новости, 15.03.2022
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Южная Корея решила отправить Украине военную материальную помощь
Южная Корея решила отправить Украине военную материальную помощь - РИА Новости, 15.03.2022
Южная Корея решила отправить Украине военную материальную помощь
Южная Корея решила отправить Украине не только обычную гуманитарную помощь, но и военные материалы, исключая вооружения, сообщило южнокорейское министерство... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T05:24
2022-03-15T05:24
в мире
южная корея
украина
мид южной кореи
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СЕУЛ, 15 мар – РИА Новости. Южная Корея решила отправить Украине не только обычную гуманитарную помощь, но и военные материалы, исключая вооружения, сообщило южнокорейское министерство обороны.Он также сообщил, что касательно российских вооружений, используемых армией Южной Кореи, пока что имеющихся деталей для их починки достаточно. В дальнейшем южнокорейская сторона будет искать пути их закупки или производства в третьих странах и самой Республике Корея.Ранее МИД Южной Кореи подтвердил отправку Украине гуманитарной помощи в размере 10 миллионов долларов. 40 тонн медицинских товаров, включая аптечки, маски и аппараты ИВЛ, должны были быть отправлены на прошлой неделе.
https://ria.ru/20220315/kontekst-1778180895.html
южная корея
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в мире, южная корея, украина, мид южной кореи
05:24 15.03.2022
 
Южная Корея решила отправить Украине военную материальную помощь

Представитель минобороны Южной Кореи Чхан: Сеул отправит Киеву военную материальную помощь

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
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СЕУЛ, 15 мар – РИА Новости. Южная Корея решила отправить Украине не только обычную гуманитарную помощь, но и военные материалы, исключая вооружения, сообщило южнокорейское министерство обороны.
"Наше правительство решило предоставить Украине военные материалы, но не системы вооружений. Сейчас ведутся переговоры о конкретных деталях, таких как (перечень – ред) товаров и затем транспортировка и план отправки", - заявил на брифинге представитель минобороны Пу Сын Чхан.
Он также сообщил, что касательно российских вооружений, используемых армией Южной Кореи, пока что имеющихся деталей для их починки достаточно. В дальнейшем южнокорейская сторона будет искать пути их закупки или производства в третьих странах и самой Республике Корея.
Ранее МИД Южной Кореи подтвердил отправку Украине гуманитарной помощи в размере 10 миллионов долларов. 40 тонн медицинских товаров, включая аптечки, маски и аппараты ИВЛ, должны были быть отправлены на прошлой неделе.
Ян Цзечи - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
03:44
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