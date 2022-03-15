https://ria.ru/20220315/pomosch-1778182260.html

Южная Корея решила отправить Украине военную материальную помощь

Южная Корея решила отправить Украине военную материальную помощь - РИА Новости, 15.03.2022

Южная Корея решила отправить Украине военную материальную помощь

Южная Корея решила отправить Украине не только обычную гуманитарную помощь, но и военные материалы, исключая вооружения, сообщило южнокорейское министерство... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T05:24

2022-03-15T05:24

2022-03-15T05:24

в мире

южная корея

украина

мид южной кореи

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СЕУЛ, 15 мар – РИА Новости. Южная Корея решила отправить Украине не только обычную гуманитарную помощь, но и военные материалы, исключая вооружения, сообщило южнокорейское министерство обороны.Он также сообщил, что касательно российских вооружений, используемых армией Южной Кореи, пока что имеющихся деталей для их починки достаточно. В дальнейшем южнокорейская сторона будет искать пути их закупки или производства в третьих странах и самой Республике Корея.Ранее МИД Южной Кореи подтвердил отправку Украине гуманитарной помощи в размере 10 миллионов долларов. 40 тонн медицинских товаров, включая аптечки, маски и аппараты ИВЛ, должны были быть отправлены на прошлой неделе.

https://ria.ru/20220315/kontekst-1778180895.html

южная корея

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, южная корея, украина, мид южной кореи