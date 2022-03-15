Южная Корея решила отправить Украине военную материальную помощь
Представитель минобороны Южной Кореи Чхан: Сеул отправит Киеву военную материальную помощь
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
СЕУЛ, 15 мар – РИА Новости. Южная Корея решила отправить Украине не только обычную гуманитарную помощь, но и военные материалы, исключая вооружения, сообщило южнокорейское министерство обороны.
"Наше правительство решило предоставить Украине военные материалы, но не системы вооружений. Сейчас ведутся переговоры о конкретных деталях, таких как (перечень – ред) товаров и затем транспортировка и план отправки", - заявил на брифинге представитель минобороны Пу Сын Чхан.
Он также сообщил, что касательно российских вооружений, используемых армией Южной Кореи, пока что имеющихся деталей для их починки достаточно. В дальнейшем южнокорейская сторона будет искать пути их закупки или производства в третьих странах и самой Республике Корея.
Ранее МИД Южной Кореи подтвердил отправку Украине гуманитарной помощи в размере 10 миллионов долларов. 40 тонн медицинских товаров, включая аптечки, маски и аппараты ИВЛ, должны были быть отправлены на прошлой неделе.