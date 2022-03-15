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Глава МИД Польши заявил о готовности Варшавы заменить Россию в G20 - РИА Новости, 15.03.2022
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Глава МИД Польши заявил о готовности Варшавы заменить Россию в G20
Глава МИД Польши заявил о готовности Варшавы заменить Россию в G20 - РИА Новости, 15.03.2022
Глава МИД Польши заявил о готовности Варшавы заменить Россию в G20
Польша может заменить Россию в G20, заявил министр иностранных дел республики Збигнев Рау журналистам во вторник в Нью-Йорке. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T20:24
2022-03-15T20:31
в мире
польша
россия
большая двадцатка
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НЬЮ-ЙОРК, 15 мар - РИА Новости. Польша может заменить Россию в G20, заявил министр иностранных дел республики Збигнев Рау журналистам во вторник в Нью-Йорке."Этот вопрос появляется в дискуссии не только польской, но и международной", - сказал Рау, отвечая на вопрос, могла бы Польша заменить Россию в G20."Но еще слишком рано окончательно занимать позицию по этому вопросу", - добавил он.
https://ria.ru/20220315/varshava-1778320843.html
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в мире, польша, россия, большая двадцатка
20:24 15.03.2022 (обновлено: 20:31 15.03.2022)
 
Глава МИД Польши заявил о готовности Варшавы заменить Россию в G20

Глава МИД Польши Рау заявил о готовности Варшавы заменить Россию в G20

© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 15 мар - РИА Новости. Польша может заменить Россию в G20, заявил министр иностранных дел республики Збигнев Рау журналистам во вторник в Нью-Йорке.
"Этот вопрос появляется в дискуссии не только польской, но и международной", - сказал Рау, отвечая на вопрос, могла бы Польша заменить Россию в G20.
"Но еще слишком рано окончательно занимать позицию по этому вопросу", - добавил он.
Дворцовая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 18:25
Власти Варшавы направят пристава для изъятия российской недвижимости
 
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