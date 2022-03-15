https://ria.ru/20220315/polsha-1778342652.html
Глава МИД Польши заявил о готовности Варшавы заменить Россию в G20
Глава МИД Польши заявил о готовности Варшавы заменить Россию в G20 - РИА Новости, 15.03.2022
Глава МИД Польши заявил о готовности Варшавы заменить Россию в G20
Польша может заменить Россию в G20, заявил министр иностранных дел республики Збигнев Рау журналистам во вторник в Нью-Йорке. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T20:24
2022-03-15T20:24
2022-03-15T20:31
в мире
польша
россия
большая двадцатка
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НЬЮ-ЙОРК, 15 мар - РИА Новости. Польша может заменить Россию в G20, заявил министр иностранных дел республики Збигнев Рау журналистам во вторник в Нью-Йорке."Этот вопрос появляется в дискуссии не только польской, но и международной", - сказал Рау, отвечая на вопрос, могла бы Польша заменить Россию в G20."Но еще слишком рано окончательно занимать позицию по этому вопросу", - добавил он.
https://ria.ru/20220315/varshava-1778320843.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, большая двадцатка
20:24 15.03.2022 (обновлено: 20:31 15.03.2022)
Глава МИД Польши заявил о готовности Варшавы заменить Россию в G20
Глава МИД Польши Рау заявил о готовности Варшавы заменить Россию в G20