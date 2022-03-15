https://ria.ru/20220315/polsha-1778342652.html

Глава МИД Польши заявил о готовности Варшавы заменить Россию в G20

Глава МИД Польши заявил о готовности Варшавы заменить Россию в G20 - РИА Новости, 15.03.2022

Глава МИД Польши заявил о готовности Варшавы заменить Россию в G20

Польша может заменить Россию в G20, заявил министр иностранных дел республики Збигнев Рау журналистам во вторник в Нью-Йорке. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T20:24

2022-03-15T20:24

2022-03-15T20:31

в мире

польша

россия

большая двадцатка

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НЬЮ-ЙОРК, 15 мар - РИА Новости. Польша может заменить Россию в G20, заявил министр иностранных дел республики Збигнев Рау журналистам во вторник в Нью-Йорке."Этот вопрос появляется в дискуссии не только польской, но и международной", - сказал Рау, отвечая на вопрос, могла бы Польша заменить Россию в G20."Но еще слишком рано окончательно занимать позицию по этому вопросу", - добавил он.

https://ria.ru/20220315/varshava-1778320843.html

польша

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, польша, россия, большая двадцатка