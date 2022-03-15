https://ria.ru/20220315/podderzhka-1778246883.html

Вологодчина получит дополнительно 166 миллионов рублей на поддержку села

Вологодчина получит дополнительно 166 миллионов рублей на поддержку села - РИА Новости, 15.03.2022

Вологодчина получит дополнительно 166 миллионов рублей на поддержку села

Вологодская область получит дополнительно 166 миллионов рублей из федерального бюджета на субсидирование процентной ставки по краткосрочным кредитам... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:34

2022-03-15T13:34

2022-03-15T13:34

вологодская область

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ВОЛОГДА, 15 мар – РИА Новости. Вологодская область получит дополнительно 166 миллионов рублей из федерального бюджета на субсидирование процентной ставки по краткосрочным кредитам сельхозпредприятиям региона, сообщается в пресс-релизе областного правительства.В сообщении поясняется, что первоначально сумма субсидии составляла 49,6 млн. рублей, деньги направляются в уполномоченные банки, которые выдают сельхозпроизводителям региона льготные кредиты. Однако после просьбы департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Минсельхоз России увеличил сумму субсидии для Вологодской области до 216 миллионов рублей."Таким образом, сумма в 216 миллионов рублей позволит просубсидировать процентную ставку по кредитам в общем объеме 2,6 миллиардов рублей", - приводятся в тексте слова первого замгубернатора региона Антона Кольцова.Краткосрочные кредиты выдаются сельхозпроизводителям по ставке от 1% до 5% на растениеводство, животноводство и переработку продукции, строительство, реконструкцию или модернизацию ферм, приобретение техники и оборудования.

https://ria.ru/20220315/proekt-1778219110.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60