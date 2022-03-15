https://ria.ru/20220315/pobeda-1778283243.html

В Братиславе осквернили мемориал Красной армии

В Братиславе осквернили мемориал Красной армии - РИА Новости, 15.03.2022

В Братиславе осквернили мемориал Красной армии

Еще один памятник советским солдатам-освободителям в Братиславе подвергся нападению вандалов, сообщило российское посольство в Словакии. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:52

2022-03-15T15:52

2022-03-15T16:50

в мире

братислава

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Еще один памятник советским солдатам-освободителям в Братиславе подвергся нападению вандалов, сообщило российское посольство в Словакии."Осквернили очередной мемориал Красной армии в Словакии — Малый Славин в Братиславе! Мерзкое и подлое преступление!" — говорится на странице дипмиссии в фейсбуке. К сообщению прикреплена фотография мемориала, облитого краской.В ночь на 3 марта вандалы осквернили памятник на военно-мемориальном комплексе "Славин", где похоронены 6845 советских солдат, которые погибли весной 1945 года при освобождении столицы Словакии.Еще один инцидент произошел в ночь на 9 марта — тогда злоумышленники облили краской памятник солдату-освободителю на Мемориальном кладбище Красной армии в городе Свидник на востоке Словакии. Российское посольство назвало эти действия бессовестным и постыдным надругательством над памятью павших.

https://ria.ru/20220314/banderovskiy-1778086882.html

братислава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, братислава, великая отечественная война (1941-1945)