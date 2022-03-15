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В Братиславе осквернили мемориал Красной армии - РИА Новости, 15.03.2022
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В Братиславе осквернили мемориал Красной армии
В Братиславе осквернили мемориал Красной армии - РИА Новости, 15.03.2022
В Братиславе осквернили мемориал Красной армии
Еще один памятник советским солдатам-освободителям в Братиславе подвергся нападению вандалов, сообщило российское посольство в Словакии. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:52
2022-03-15T16:50
в мире
братислава
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Еще один памятник советским солдатам-освободителям в Братиславе подвергся нападению вандалов, сообщило российское посольство в Словакии."Осквернили очередной мемориал Красной армии в Словакии — Малый Славин в Братиславе! Мерзкое и подлое преступление!" — говорится на странице дипмиссии в фейсбуке. К сообщению прикреплена фотография мемориала, облитого краской.В ночь на 3 марта вандалы осквернили памятник на военно-мемориальном комплексе "Славин", где похоронены 6845 советских солдат, которые погибли весной 1945 года при освобождении столицы Словакии.Еще один инцидент произошел в ночь на 9 марта — тогда злоумышленники облили краской памятник солдату-освободителю на Мемориальном кладбище Красной армии в городе Свидник на востоке Словакии. Российское посольство назвало эти действия бессовестным и постыдным надругательством над памятью павших.
https://ria.ru/20220314/banderovskiy-1778086882.html
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в мире, братислава, великая отечественная война (1941-1945)
15:52 15.03.2022 (обновлено: 16:50 15.03.2022)
 
В Братиславе осквернили мемориал Красной армии

В Братиславе осквернили памятник советским воинам

© Pixabay / Pixabay / danielavaskovaВид на Братиславу
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Pixabay / Pixabay / danielavaskova
Вид на Братиславу
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Еще один памятник советским солдатам-освободителям в Братиславе подвергся нападению вандалов, сообщило российское посольство в Словакии.
"Осквернили очередной мемориал Красной армии в Словакии — Малый Славин в Братиславе! Мерзкое и подлое преступление!" — говорится на странице дипмиссии в фейсбуке. К сообщению прикреплена фотография мемориала, облитого краской.
В ночь на 3 марта вандалы осквернили памятник на военно-мемориальном комплексе "Славин", где похоронены 6845 советских солдат, которые погибли весной 1945 года при освобождении столицы Словакии.
Еще один инцидент произошел в ночь на 9 марта — тогда злоумышленники облили краской памятник солдату-освободителю на Мемориальном кладбище Красной армии в городе Свидник на востоке Словакии. Российское посольство назвало эти действия бессовестным и постыдным надругательством над памятью павших.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
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В миреБратиславаВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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