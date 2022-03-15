https://ria.ru/20220315/pobeda-1778249813.html

Жители Херсона впервые за семь лет почтили память советских воинов

Жители Херсона впервые за семь лет почтили память советских воинов - РИА Новости, 15.03.2022

Жители Херсона впервые за семь лет почтили память советских воинов

Жители Херсона впервые с 2015 года смогли почтить память советских воинов, освободивших город от нацистов в 1944 году - соответствующее видео распространило... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:45

2022-03-15T13:45

2022-03-15T14:00

игорь конашенков

херсон

украина

херсонская область

вооруженные силы рф

армия

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Жители Херсона впервые с 2015 года смогли почтить память советских воинов, освободивших город от нацистов в 1944 году - соответствующее видео распространило Минобороны РФ.Ранее подобные мероприятия пресекала украинская власть.Во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на ежедневном брифинге сообщил журналистам, что в ходе военной спецоперации ВС РФ взяли под контроль всю Херсонскую область."Жители города Херсон впервые с 2015 года смогли почтить память советских воинов, освободивших город в Великую Отечественную войну. Накануне около 200 жителей города Херсона приняли участие в митинге, посвященном памяти советских воинов, освободивших город от немецко-фашистских захватчиков в марте 1944 года", - отмечается в описании ролика.Горожане, члены ветеранских организаций и активисты собрались у Вечного огня и могилы Неизвестного солдата в Парке Славы и возложили к монументу цветы. Собравшиеся поддержали инициативу прийти на торжественное шествие в День Победы – 9 мая 2022 года.В 2015 году на Украине в рамках декоммунизации на законодательном уровне было полностью запрещено использование советской символики. С этого момента ветераны и простые люди, приходившие на памятные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, подвергались физическому насилию со стороны украинских националистов, а также гонениям со стороны государственных органов Украины.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

херсон

украина

херсонская область

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Митинг в память о советских воинах в Херсоне Жители Херсона впервые с 2015 года смогли почтить память советских воинов, освободивших город от нацистов в 1944 году. Cоответствующее видео распространило Минобороны РФ. 2022-03-15T13:45 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

игорь конашенков, херсон, украина, херсонская область , вооруженные силы рф, армия