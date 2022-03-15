https://ria.ru/20220315/plennye-1778206336.html

Пленные со Змеиного острова не жалуются на содержание, заявил омбудсмен

Пленные со Змеиного острова не жалуются на содержание, заявил омбудсмен - РИА Новости, 15.03.2022

Пленные со Змеиного острова не жалуются на содержание, заявил омбудсмен

Украинские военные с острова Змеиный содержатся в хороших условиях, жалоб нет, условия соответствуют Женевской конвенции об обращении к военнопленным, сообщил... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:41

2022-03-15T10:41

2022-03-15T11:13

общество

украина

республика крым

севастополь

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Украинские военные с острова Змеиный содержатся в хороших условиях, жалоб нет, условия соответствуют Женевской конвенции об обращении к военнопленным, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай."Я могу сказать, что, по моему мнению, это полный состав всех военнослужащих Украины, который был на острове Змеиный. Я разговаривал с ними, они сказали, что они все, по их словам. Они чувствуют себя хорошо, их кормят, находятся в сухом охраняемом месте. У них есть все средства гигиены, чистые простыни, одеяла. У них есть возможность смотреть телевизор. Пища такая, что раздавали добавку. Жалоб не было. С родными связывались, но не все, так как с некоторыми нет связи. Считаю, что они содержатся так, как указано в Женевской конвенции", - сказал Буцай.Решение по отправке военнослужащих Украины домой будет принято с вышестоящими органами, сказал уполномоченный по правам человека. Он добавил, что важно добиться от украинской стороны аналогичного человеческого отношения к военнослужащим России, попавшим в плен."Люди содержатся в нормальных человеческих условиях, никакого воздействия, пыток к ним не применяется. И такой реакции мы ждем с другой стороны по отношению к нашим пленным", - сказал Буцай.Более 80 украинских пограничников с острова Змеиный, сдавшихся в плен, были доставлены в Севастополь 28 февраля. Вечером 25 февраля, в ходе эвакуации с острова Змеиный 82 добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих, 16 катеров ВМС Украины, используя "тактику роя", попытались атаковать корабли Черноморского флота. Шесть из них были уничтожены, сообщили ранее в Минобороны РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220226/pogranichniki-1775230107.html

https://ria.ru/20220314/obmen-1778139441.html

украина

республика крым

севастополь

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, украина, республика крым, севастополь, павел буцай, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, военно-морские силы украины, вооруженные силы рф, владимир путин, в мире