Москалькова рассказала об угрозах в адрес родственников российских военных

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что родственники российских военных, попавших в плен на Украине, жалуются на угрозы и запугивания."Нас крайне беспокоит отношение к нашим людям. Близкие и родные сообщают, что к ним применяются массовый шантаж и запугивания, в частности их принуждают под страхом избиения и физической расправы над военнопленными выходить на антироссийские митинги", — приводятся слова омбудсмена в ее телеграм-канале.Ранее Москалькова направила Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, председателю ОБСЕ Збигневу Рау, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, директору БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи, генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович обращения с просьбой о защите прав российских военнослужащих, попавших в плен.Кроме того, она отметила, что ведется непрерывная работа с представителями Красного Креста."Круглосуточно мы находимся в постоянном контакте с Минобороны России, этот вопрос исключительно в компетенции военного ведомства, и здесь очень важно, чтобы не нарушалась координация действий государственных органов и других институтов этой важной правочеловеческой темы", — рассказала Москалькова.Она отметила, что украинских пленных посетил севастопольский омбудсмен Павел Буцай."Условия их содержания соответствуют Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными. Граждане Украины обеспечены трехразовым горячим питанием, никакие физические или моральные пытки и другие меры принуждения к ним не применяются", — добавила Москалькова, выразив готовность "участвовать в любом формате по возращению наших ребят домой".При этом украинский омбудсмен Людмила Денисова отстранилась от правозащитного диалога, сообщила Москалькова."В этих процессах модель обмена всегда обсуждается до последнего. Они могут быть разными: один на один, все на все, группа на группу, раненые на раненых", — сказала она.Минобороны, со своей стороны, отмечало: издевательства над военнослужащими или призывы к таким действиям представляют собой серьезное нарушение норм международного права. Все причастные к этому украинские нацисты и киевские руководители будут найдены и понесут серьезную ответственность, заявило военное ведомство.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий в многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что родственники российских военных, попавших в плен на Украине, жалуются на угрозы и запугивания.
"Нас крайне беспокоит отношение к нашим людям. Близкие и родные сообщают, что к ним применяются массовый шантаж и запугивания, в частности их принуждают под страхом избиения и физической расправы над военнопленными выходить на антироссийские митинги", — приводятся слова омбудсмена в ее телеграм-канале.
"Круглосуточно мы находимся в постоянном контакте с Минобороны России, этот вопрос исключительно в компетенции военного ведомства, и здесь очень важно, чтобы не нарушалась координация действий государственных органов и других институтов этой важной правочеловеческой темы", — рассказала Москалькова.
Она отметила, что украинских пленных посетил севастопольский омбудсмен Павел Буцай.
"Условия их содержания соответствуют Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными. Граждане Украины обеспечены трехразовым горячим питанием, никакие физические или моральные пытки и другие меры принуждения к ним не применяются", — добавила Москалькова, выразив готовность "участвовать в любом формате по возращению наших ребят домой".
При этом украинский омбудсмен Людмила Денисова отстранилась от правозащитного диалога, сообщила Москалькова.
"В этих процессах модель обмена всегда обсуждается до последнего. Они могут быть разными: один на один, все на все, группа на группу, раненые на раненых", — сказала она.
Минобороны, со своей стороны, отмечало: издевательства над военнослужащими или призывы к таким действиям представляют собой серьезное нарушение норм международного права. Все причастные к этому украинские нацисты и киевские руководители будут найдены и понесут серьезную ответственность, заявило военное ведомство.
Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
На фоне боевых действий в многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.
Украинские военные, отходя при наступлении армии ЛНР, открыли огонь по Трехизбенке в Донбассе. В поселке есть дети и много стариков, и они до сих пор не могут отойти от шока, рассказали местные жители.
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Украинские военные, отходя при наступлении армии ЛНР, открыли огонь по Трехизбенке в Донбассе. В поселке есть дети и много стариков, и они до сих пор не могут отойти от шока, рассказали местные жители.
Станица Луганская была одним из символов разделения Луганской области на подконтрольные Киеву и ЛНР территории, здесь находился крупный КПП. Ее ВСУ отдали без боя. "На линии фронта жилось очень плохо — мы ж понимаем, что такое, когда два раза через Станицу линия фронта ходила… Но ушли тихо: вечером были — утром их не стало. Ну и слава тебе, господи", — рассказал глава Станицы Луганской Альберт Зинченко.
4 из 12
Станица Луганская была одним из символов разделения Луганской области на подконтрольные Киеву и ЛНР территории, здесь находился крупный КПП. Ее ВСУ отдали без боя. "На линии фронта жилось очень плохо — мы ж понимаем, что такое, когда два раза через Станицу линия фронта ходила… Но ушли тихо: вечером были — утром их не стало. Ну и слава тебе, господи", — рассказал глава Станицы Луганской Альберт Зинченко.
Ценники в магазинах Станицы Луганской в первые дни после освобождения оставались в гривнах, но продавцы принимали и рубли. А вот банкоматы сразу отключили от украинской банковской системы. Раньше в поселок специально приезжали луганчане, чтобы снимать с карточек украинские пенсии.
6 из 12
Ценники в магазинах Станицы Луганской в первые дни после освобождения оставались в гривнах, но продавцы принимали и рубли. А вот банкоматы сразу отключили от украинской банковской системы. Раньше в поселок специально приезжали луганчане, чтобы снимать с карточек украинские пенсии.
Центральную районную больницу Волновахи украинские войска при отступлении обстреляли из танка и РСЗО "Град". При этом в здании находились не только пациенты, но и местные жители, которым было больше негде спрятаться.
10 из 12
Центральную районную больницу Волновахи украинские войска при отступлении обстреляли из танка и РСЗО "Град". При этом в здании находились не только пациенты, но и местные жители, которым было больше негде спрятаться.
Украинские военные, отходя при наступлении армии ЛНР, открыли огонь по Трехизбенке в Донбассе. В поселке есть дети и много стариков, и они до сих пор не могут отойти от шока, рассказали местные жители.
Станица Луганская была одним из символов разделения Луганской области на подконтрольные Киеву и ЛНР территории, здесь находился крупный КПП. Ее ВСУ отдали без боя. "На линии фронта жилось очень плохо — мы ж понимаем, что такое, когда два раза через Станицу линия фронта ходила… Но ушли тихо: вечером были — утром их не стало. Ну и слава тебе, господи", — рассказал глава Станицы Луганской Альберт Зинченко.
Ценники в магазинах Станицы Луганской в первые дни после освобождения оставались в гривнах, но продавцы принимали и рубли. А вот банкоматы сразу отключили от украинской банковской системы. Раньше в поселок специально приезжали луганчане, чтобы снимать с карточек украинские пенсии.
Центральную районную больницу Волновахи украинские войска при отступлении обстреляли из танка и РСЗО "Град". При этом в здании находились не только пациенты, но и местные жители, которым было больше негде спрятаться.
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