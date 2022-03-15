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Москалькова рассказала об угрозах в адрес родственников российских военных - РИА Новости, 15.03.2022
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Москалькова рассказала об угрозах в адрес родственников российских военных
Москалькова рассказала об угрозах в адрес родственников российских военных - РИА Новости, 15.03.2022
Москалькова рассказала об угрозах в адрес родственников российских военных
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что родственники российских военных, попавших в плен на Украине, жалуются на угрозы и... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:38
2022-03-15T13:51
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
обсе
красный крест
татьяна москалькова
дунья миятович
людмила денисова
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что родственники российских военных, попавших в плен на Украине, жалуются на угрозы и запугивания."Нас крайне беспокоит отношение к нашим людям. Близкие и родные сообщают, что к ним применяются массовый шантаж и запугивания, в частности их принуждают под страхом избиения и физической расправы над военнопленными выходить на антироссийские митинги", — приводятся слова омбудсмена в ее телеграм-канале.Ранее Москалькова направила Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, председателю ОБСЕ Збигневу Рау, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, директору БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи, генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович обращения с просьбой о защите прав российских военнослужащих, попавших в плен.Кроме того, она отметила, что ведется непрерывная работа с представителями Красного Креста."Круглосуточно мы находимся в постоянном контакте с Минобороны России, этот вопрос исключительно в компетенции военного ведомства, и здесь очень важно, чтобы не нарушалась координация действий государственных органов и других институтов этой важной правочеловеческой темы", — рассказала Москалькова.Она отметила, что украинских пленных посетил севастопольский омбудсмен Павел Буцай."Условия их содержания соответствуют Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными. Граждане Украины обеспечены трехразовым горячим питанием, никакие физические или моральные пытки и другие меры принуждения к ним не применяются", — добавила Москалькова, выразив готовность "участвовать в любом формате по возращению наших ребят домой".При этом украинский омбудсмен Людмила Денисова отстранилась от правозащитного диалога, сообщила Москалькова."В этих процессах модель обмена всегда обсуждается до последнего. Они могут быть разными: один на один, все на все, группа на группу, раненые на раненых", — сказала она.Минобороны, со своей стороны, отмечало: издевательства над военнослужащими или призывы к таким действиям представляют собой серьезное нарушение норм международного права. Все причастные к этому украинские нацисты и киевские руководители будут найдены и понесут серьезную ответственность, заявило военное ведомство.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий в многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220314/obmen-1778139441.html
https://ria.ru/20220313/plennye-1777899016.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, красный крест, татьяна москалькова, дунья миятович, людмила денисова, владимир зеленский, россия, бюро по демократическим институтам и правам человека
10:38 15.03.2022 (обновлено: 13:51 15.03.2022)
 
Москалькова рассказала об угрозах в адрес родственников российских военных

Москалькова: родственников российских военных, попавших в плен на Украине, запугивают

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что родственники российских военных, попавших в плен на Украине, жалуются на угрозы и запугивания.
"Нас крайне беспокоит отношение к нашим людям. Близкие и родные сообщают, что к ним применяются массовый шантаж и запугивания, в частности их принуждают под страхом избиения и физической расправы над военнопленными выходить на антироссийские митинги", — приводятся слова омбудсмена в ее телеграм-канале.
Ранее Москалькова направила Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, председателю ОБСЕ Збигневу Рау, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, директору БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи, генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович обращения с просьбой о защите прав российских военнослужащих, попавших в плен.
Кроме того, она отметила, что ведется непрерывная работа с представителями Красного Креста.
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"Круглосуточно мы находимся в постоянном контакте с Минобороны России, этот вопрос исключительно в компетенции военного ведомства, и здесь очень важно, чтобы не нарушалась координация действий государственных органов и других институтов этой важной правочеловеческой темы", — рассказала Москалькова.
Она отметила, что украинских пленных посетил севастопольский омбудсмен Павел Буцай.
"Условия их содержания соответствуют Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными. Граждане Украины обеспечены трехразовым горячим питанием, никакие физические или моральные пытки и другие меры принуждения к ним не применяются", — добавила Москалькова, выразив готовность "участвовать в любом формате по возращению наших ребят домой".
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При этом украинский омбудсмен Людмила Денисова отстранилась от правозащитного диалога, сообщила Москалькова.
"В этих процессах модель обмена всегда обсуждается до последнего. Они могут быть разными: один на один, все на все, группа на группу, раненые на раненых", — сказала она.
Минобороны, со своей стороны, отмечало: издевательства над военнослужащими или призывы к таким действиям представляют собой серьезное нарушение норм международного права. Все причастные к этому украинские нацисты и киевские руководители будут найдены и понесут серьезную ответственность, заявило военное ведомство.
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Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
На фоне боевых действий в многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.
"На линии фронта жилось плохо". Освобожденные города и села в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В освобожденных районах налаживают деятельность госслужб. К работе возвращаются врачи, полицейские и пожарные. Коммунальные службы восстанавливают газо- и электроснабжение.

Мужчина несет срубленную ветку дерева в поселке Трехизбенка в Луганской народной республике
1 из 12

В освобожденных районах налаживают деятельность госслужб. К работе возвращаются врачи, полицейские и пожарные. Коммунальные службы восстанавливают газо- и электроснабжение.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Служба в Свято-Покровском храме в поселке Трехизбенка в Луганской Народной Республике.

Служба в Свято-Покровский храме в поселке Трехизбенка в Луганской народной республике
2 из 12

Служба в Свято-Покровском храме в поселке Трехизбенка в Луганской Народной Республике.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Украинские военные, отходя при наступлении армии ЛНР, открыли огонь по Трехизбенке в Донбассе. В поселке есть дети и много стариков, и они до сих пор не могут отойти от шока, рассказали местные жители.

Богдана с сыном Михаилом в своем доме в поселке Трехизбенка в Луганской народной республике
3 из 12

Украинские военные, отходя при наступлении армии ЛНР, открыли огонь по Трехизбенке в Донбассе. В поселке есть дети и много стариков, и они до сих пор не могут отойти от шока, рассказали местные жители.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Станица Луганская была одним из символов разделения Луганской области на подконтрольные Киеву и ЛНР территории, здесь находился крупный КПП. Ее ВСУ отдали без боя. "На линии фронта жилось очень плохо — мы ж понимаем, что такое, когда два раза через Станицу линия фронта ходила… Но ушли тихо: вечером были — утром их не стало. Ну и слава тебе, господи", — рассказал глава Станицы Луганской Альберт Зинченко.

Дети качаются на качелях во дворе жилого дома в станице Луганской в Луганской народной республике
4 из 12

Станица Луганская была одним из символов разделения Луганской области на подконтрольные Киеву и ЛНР территории, здесь находился крупный КПП. Ее ВСУ отдали без боя. "На линии фронта жилось очень плохо — мы ж понимаем, что такое, когда два раза через Станицу линия фронта ходила… Но ушли тихо: вечером были — утром их не стало. Ну и слава тебе, господи", — рассказал глава Станицы Луганской Альберт Зинченко.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Гуманитарную помощь для жителей Донбасса собирают по всей России — предметы первой необходимости, продукты, лекарства, теплые вещи.

Местные жители в очереди за гуманитарной помощью в поселке Донское в Донецкой народной республике
5 из 12

Гуманитарную помощь для жителей Донбасса собирают по всей России — предметы первой необходимости, продукты, лекарства, теплые вещи.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Ценники в магазинах Станицы Луганской в первые дни после освобождения оставались в гривнах, но продавцы принимали и рубли. А вот банкоматы сразу отключили от украинской банковской системы. Раньше в поселок специально приезжали луганчане, чтобы снимать с карточек украинские пенсии.

Жители у продуктового ларька в станице Луганской в Луганской народной республике
6 из 12

Ценники в магазинах Станицы Луганской в первые дни после освобождения оставались в гривнах, но продавцы принимали и рубли. А вот банкоматы сразу отключили от украинской банковской системы. Раньше в поселок специально приезжали луганчане, чтобы снимать с карточек украинские пенсии.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Жители Станицы Луганской надеются, что жизнь станет дешевле: "при Украине", говорят они, сало и мясо ели только по праздникам.

Местные жители на одной из улиц в станице Луганской в Луганской народной республике
7 из 12

Жители Станицы Луганской надеются, что жизнь станет дешевле: "при Украине", говорят они, сало и мясо ели только по праздникам.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Военнослужащий военной комендатуры ДНР у оторванной башни боевой машины пехоты БМП-2 ВСУ на улице города Волноваха в Донецкой Народной Республике.

Налаживание мирной жизни в освобожденных населенных пунктах ДНР
8 из 12

Военнослужащий военной комендатуры ДНР у оторванной башни боевой машины пехоты БМП-2 ВСУ на улице города Волноваха в Донецкой Народной Республике.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В Волновахе, отбитой силами ДНР, не осталось ни одного целого здания из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Мужчина идет по улице в городе Волноваха в Донецкой народной республике
9 из 12

В Волновахе, отбитой силами ДНР, не осталось ни одного целого здания из-за обстрелов со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Центральную районную больницу Волновахи украинские войска при отступлении обстреляли из танка и РСЗО "Град". При этом в здании находились не только пациенты, но и местные жители, которым было больше негде спрятаться.

Местные жители в здании Центральной районной больницы в городе Волноваха в Донецкой народной республике
10 из 12

Центральную районную больницу Волновахи украинские войска при отступлении обстреляли из танка и РСЗО "Град". При этом в здании находились не только пациенты, но и местные жители, которым было больше негде спрятаться.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Украинские войска, отступая от Волновахи, оставили большое количество вооружений. Саперы МЧС ДНР ведут разминирование.

Группа саперов МЧС ДНР проводит разминирование территории в городе Волноваха в Донецкой народной республике
11 из 12

Украинские войска, отступая от Волновахи, оставили большое количество вооружений. Саперы МЧС ДНР ведут разминирование.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Поднятие флага ДНР на зданием администрации в поселке Донское в Донецкой Народной Республике.

Поднятие флага ДНР на зданием администрации в поселке Донское в Донецкой народной республике
12 из 12

Поднятие флага ДНР на зданием администрации в поселке Донское в Донецкой Народной Республике.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 12

В освобожденных районах налаживают деятельность госслужб. К работе возвращаются врачи, полицейские и пожарные. Коммунальные службы восстанавливают газо- и электроснабжение.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 12

Служба в Свято-Покровском храме в поселке Трехизбенка в Луганской Народной Республике.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 12

Украинские военные, отходя при наступлении армии ЛНР, открыли огонь по Трехизбенке в Донбассе. В поселке есть дети и много стариков, и они до сих пор не могут отойти от шока, рассказали местные жители.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 12

Станица Луганская была одним из символов разделения Луганской области на подконтрольные Киеву и ЛНР территории, здесь находился крупный КПП. Ее ВСУ отдали без боя. "На линии фронта жилось очень плохо — мы ж понимаем, что такое, когда два раза через Станицу линия фронта ходила… Но ушли тихо: вечером были — утром их не стало. Ну и слава тебе, господи", — рассказал глава Станицы Луганской Альберт Зинченко.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
5 из 12

Гуманитарную помощь для жителей Донбасса собирают по всей России — предметы первой необходимости, продукты, лекарства, теплые вещи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 12

Ценники в магазинах Станицы Луганской в первые дни после освобождения оставались в гривнах, но продавцы принимали и рубли. А вот банкоматы сразу отключили от украинской банковской системы. Раньше в поселок специально приезжали луганчане, чтобы снимать с карточек украинские пенсии.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
7 из 12

Жители Станицы Луганской надеются, что жизнь станет дешевле: "при Украине", говорят они, сало и мясо ели только по праздникам.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
8 из 12

Военнослужащий военной комендатуры ДНР у оторванной башни боевой машины пехоты БМП-2 ВСУ на улице города Волноваха в Донецкой Народной Республике.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 12

В Волновахе, отбитой силами ДНР, не осталось ни одного целого здания из-за обстрелов со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 12

Центральную районную больницу Волновахи украинские войска при отступлении обстреляли из танка и РСЗО "Град". При этом в здании находились не только пациенты, но и местные жители, которым было больше негде спрятаться.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Украинские войска, отступая от Волновахи, оставили большое количество вооружений. Саперы МЧС ДНР ведут разминирование.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 12

Поднятие флага ДНР на зданием администрации в поселке Донское в Донецкой Народной Республике.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОБСЕКрасный КрестТатьяна МоскальковаДунья МиятовичЛюдмила ДенисоваВладимир ЗеленскийРоссияБюро по демократическим институтам и правам человека
 
 
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