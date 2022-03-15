https://ria.ru/20220315/plen-1778205463.html

Москалькова рассказала об угрозах в адрес родственников российских военных

Москалькова рассказала об угрозах в адрес родственников российских военных - РИА Новости, 15.03.2022

Москалькова рассказала об угрозах в адрес родственников российских военных

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что родственники российских военных, попавших в плен на Украине, жалуются на угрозы и... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:38

2022-03-15T10:38

2022-03-15T13:51

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что родственники российских военных, попавших в плен на Украине, жалуются на угрозы и запугивания."Нас крайне беспокоит отношение к нашим людям. Близкие и родные сообщают, что к ним применяются массовый шантаж и запугивания, в частности их принуждают под страхом избиения и физической расправы над военнопленными выходить на антироссийские митинги", — приводятся слова омбудсмена в ее телеграм-канале.Ранее Москалькова направила Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, председателю ОБСЕ Збигневу Рау, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, директору БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи, генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович обращения с просьбой о защите прав российских военнослужащих, попавших в плен.Кроме того, она отметила, что ведется непрерывная работа с представителями Красного Креста."Круглосуточно мы находимся в постоянном контакте с Минобороны России, этот вопрос исключительно в компетенции военного ведомства, и здесь очень важно, чтобы не нарушалась координация действий государственных органов и других институтов этой важной правочеловеческой темы", — рассказала Москалькова.Она отметила, что украинских пленных посетил севастопольский омбудсмен Павел Буцай."Условия их содержания соответствуют Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными. Граждане Украины обеспечены трехразовым горячим питанием, никакие физические или моральные пытки и другие меры принуждения к ним не применяются", — добавила Москалькова, выразив готовность "участвовать в любом формате по возращению наших ребят домой".При этом украинский омбудсмен Людмила Денисова отстранилась от правозащитного диалога, сообщила Москалькова."В этих процессах модель обмена всегда обсуждается до последнего. Они могут быть разными: один на один, все на все, группа на группу, раненые на раненых", — сказала она.Минобороны, со своей стороны, отмечало: издевательства над военнослужащими или призывы к таким действиям представляют собой серьезное нарушение норм международного права. Все причастные к этому украинские нацисты и киевские руководители будут найдены и понесут серьезную ответственность, заявило военное ведомство.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий в многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220314/obmen-1778139441.html

https://ria.ru/20220313/plennye-1777899016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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