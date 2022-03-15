https://ria.ru/20220315/pervyy-1778233987.html

В Кремле назвали инцидент в эфире Первого канала хулиганством

В Кремле назвали инцидент в эфире Первого канала хулиганством - РИА Новости, 15.03.2022

В Кремле назвали инцидент в эфире Первого канала хулиганством

Появление в прямом эфире Первого канала девушки с плакатом пацифистского содержания не относится к повестке Кремля, это хулиганство, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:43

2022-03-15T12:43

2022-03-15T16:32

происшествия

первый канал (телеканал)

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Появление в прямом эфире Первого канала девушки с плакатом пацифистского содержания не относится к повестке Кремля, это хулиганство, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Что касается этой девушки, это хулиганство. Канал и те, кому положено, с этим разбираются. Это не вопрос нашей повестки дня", — сказал он. Песков отметил, что Первый канал, как и другие ведущие каналы страны, — это марка качественной, своевременной, очень оперативной и объективной информации."Есть определенные ведомства, определенные органы, которые этим занимаются, тем более все-таки прямой эфир любого телеканала — это особое измерение, где особая ответственность, тем более для тех, кто там работает", — подчеркнул пресс-секретарь. Ранее сообщалось, что канал начал служебную проверку после данного инцидента.

https://ria.ru/20220228/urgant-1775662392.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, первый канал (телеканал), дмитрий песков