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В Кремле назвали инцидент в эфире Первого канала хулиганством
В Кремле назвали инцидент в эфире Первого канала хулиганством - РИА Новости, 15.03.2022
В Кремле назвали инцидент в эфире Первого канала хулиганством
Появление в прямом эфире Первого канала девушки с плакатом пацифистского содержания не относится к повестке Кремля, это хулиганство, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:43
2022-03-15T12:43
2022-03-15T16:32
происшествия
первый канал (телеканал)
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Появление в прямом эфире Первого канала девушки с плакатом пацифистского содержания не относится к повестке Кремля, это хулиганство, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Что касается этой девушки, это хулиганство. Канал и те, кому положено, с этим разбираются. Это не вопрос нашей повестки дня", — сказал он. Песков отметил, что Первый канал, как и другие ведущие каналы страны, — это марка качественной, своевременной, очень оперативной и объективной информации."Есть определенные ведомства, определенные органы, которые этим занимаются, тем более все-таки прямой эфир любого телеканала — это особое измерение, где особая ответственность, тем более для тех, кто там работает", — подчеркнул пресс-секретарь. Ранее сообщалось, что канал начал служебную проверку после данного инцидента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, первый канал (телеканал), дмитрий песков
12:43 15.03.2022 (обновлено: 16:32 15.03.2022)
В Кремле назвали инцидент в эфире Первого канала хулиганством
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал действия сотрудницы Первого канала хулиганством
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Появление в прямом эфире Первого канала девушки с плакатом пацифистского содержания не относится к повестке Кремля, это хулиганство, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Что касается этой девушки, это хулиганство. Канал и те, кому положено, с этим разбираются. Это не вопрос нашей повестки дня", — сказал он.
Песков отметил, что Первый канал, как и другие ведущие каналы страны, — это марка качественной, своевременной, очень оперативной и объективной информации.
"Есть определенные ведомства, определенные органы, которые этим занимаются, тем более все-таки прямой эфир любого телеканала — это особое измерение, где особая ответственность, тем более для тех, кто там работает", — подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что канал начал служебную проверку после данного инцидента.