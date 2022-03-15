22:40 15.03.2022 (обновлено: 00:00 16.03.2022)
Подоляк заявил, что переговоры с Россией продолжатся в среду
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: переговоры с Россией продолжатся 16 марта
Российско-украинские переговоры
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Переговоры Москвы и Киева продолжатся в среду, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского, написал член украинской делегации Михаил Подоляк в Telegram-канале.
"Мы продолжим завтра. Очень трудный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но, безусловно, есть возможность для компромисса", — отметил он.
По его словам, во время перерыва будет вестись работа в подгруппах.
Член украинской делегации Давид Арахамия около 14:00 мск сообщил о возобновлении переговоров с российской стороной.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
В Белоруссии состоялись уже три раунда российско-украинских переговоров по урегулированию ситуации. На второй встрече стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что переговоры между делегациями идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.