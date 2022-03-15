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Подоляк заявил, что переговоры с Россией продолжатся в среду - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/peregovory-1778354537.html
Подоляк заявил, что переговоры с Россией продолжатся в среду
Подоляк заявил, что переговоры с Россией продолжатся в среду - РИА Новости, 16.03.2022
Подоляк заявил, что переговоры с Россией продолжатся в среду
Переговоры Москвы и Киева продолжатся в среду, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского, написал член украинской делегации Михаил Подоляк в... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-15T22:40
2022-03-16T00:00
россия
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
украина
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Переговоры Москвы и Киева продолжатся в среду, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского, написал член украинской делегации Михаил Подоляк в Telegram-канале."Мы продолжим завтра. Очень трудный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но, безусловно, есть возможность для компромисса", — отметил он.По его словам, во время перерыва будет вестись работа в подгруппах.Член украинской делегации Давид Арахамия около 14:00 мск сообщил о возобновлении переговоров с российской стороной.Накануне состоялся четвертый раунд переговоров Москвы и Киева с начала российской военной операции на Украине. В украинской делегации заявили, что до вторника была взята техническая пауза.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.В Белоруссии состоялись уже три раунда российско-украинских переговоров по урегулированию ситуации. На второй встрече стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что переговоры между делегациями идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.
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россия, в мире, киев, украина
22:40 15.03.2022 (обновлено: 00:00 16.03.2022)
 
Подоляк заявил, что переговоры с Россией продолжатся в среду

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: переговоры с Россией продолжатся 16 марта

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Переговоры Москвы и Киева продолжатся в среду, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского, написал член украинской делегации Михаил Подоляк в Telegram-канале.
"Мы продолжим завтра. Очень трудный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но, безусловно, есть возможность для компромисса", — отметил он.
По его словам, во время перерыва будет вестись работа в подгруппах.
Член украинской делегации Давид Арахамия около 14:00 мск сообщил о возобновлении переговоров с российской стороной.
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Накануне состоялся четвертый раунд переговоров Москвы и Киева с начала российской военной операции на Украине. В украинской делегации заявили, что до вторника была взята техническая пауза.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
В Белоруссии состоялись уже три раунда российско-украинских переговоров по урегулированию ситуации. На второй встрече стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что переговоры между делегациями идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.
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