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Член украинской делегации заявил, что переговоры с Россией еще продолжаются - РИА Новости, 15.03.2022
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Член украинской делегации заявил, что переговоры с Россией еще продолжаются
Член украинской делегации заявил, что переговоры с Россией еще продолжаются - РИА Новости, 15.03.2022
Член украинской делегации заявил, что переговоры с Россией еще продолжаются
Советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк заявил изданию "Страна.ua", что переговоры с Россией еще продолжаются. РИА Новости, 15.03.2022
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2022-03-15T22:27
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк заявил изданию "Страна.ua", что переговоры с Россией еще продолжаются.По словам другого представителя Киева, Давида Арахамия, они возобновились около 14:00 мск.Накануне состоялся четвертый раунд переговоров Москвы и Киева с начала российской военной операции на Украине. В украинской делегации заявили, что до вторника была взята техническая пауза.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.В Белоруссии состоялись уже три раунда российско-украинских переговоров по урегулированию ситуации. На второй встрече стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что переговоры между делегациями идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
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в мире, украина, киев, москва, россия
21:10 15.03.2022 (обновлено: 22:27 15.03.2022)
 
Член украинской делегации заявил, что переговоры с Россией еще продолжаются

Член украинской делегации Подоляк: переговоры с Россией еще продолжаются

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк заявил изданию "Страна.ua", что переговоры с Россией еще продолжаются.

"Переговоры украинской и российской делегаций еще продолжаются", — сказал он.

По словам другого представителя Киева, Давида Арахамия, они возобновились около 14:00 мск.
Накануне состоялся четвертый раунд переговоров Москвы и Киева с начала российской военной операции на Украине. В украинской делегации заявили, что до вторника была взята техническая пауза.
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В Белоруссии состоялись уже три раунда российско-украинских переговоров по урегулированию ситуации. На второй встрече стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что переговоры между делегациями идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.
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