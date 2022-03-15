https://ria.ru/20220315/peregovory-1778336004.html
В офисе Зеленского назвали переговоры с Россией конструктивными
В офисе Зеленского назвали переговоры с Россией конструктивными - РИА Новости, 15.03.2022
В офисе Зеленского назвали переговоры с Россией конструктивными
Переговоры между Россией и Украиной стали более конструктивны, обсуждается будущее соглашение, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T19:45
2022-03-15T19:45
2022-03-15T19:57
россия
украина
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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БЕРЛИН, 15 мар – РИА Новости. Переговоры между Россией и Украиной стали более конструктивны, обсуждается будущее соглашение, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква."Как вы знаете, сегодня четвертый раунд, между делегациями идут переговоры. В первых раундах Россия не была готова услышать нашу позицию, ставила ультиматумы: что Украина должна сдаться, сложить оружие, что наш президент подпишет капитуляцию. Сейчас так, что Россия говорит немного другим тоном. Украинская позиция услышана, переговоры стали более конструктивными. Речь идет о будущем соглашении, об определенных гарантиях для Украины после окончания войны. Мы умеренно оптимистичны, но мы понимаем, что большой прорыв в этих переговорах будет достигнут при участии глав государств", - сказал Жовква в прямом эфире телеканала N24.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778305134.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, в мире
19:45 15.03.2022 (обновлено: 19:57 15.03.2022)
В офисе Зеленского назвали переговоры с Россией конструктивными
Замглавы офиса Зеленского Жовква назвал переговоры с Россией конструктивными