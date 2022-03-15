https://ria.ru/20220315/peregovory-1778336004.html

В офисе Зеленского назвали переговоры с Россией конструктивными

В офисе Зеленского назвали переговоры с Россией конструктивными - РИА Новости, 15.03.2022

В офисе Зеленского назвали переговоры с Россией конструктивными

Переговоры между Россией и Украиной стали более конструктивны, обсуждается будущее соглашение, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T19:45

2022-03-15T19:45

2022-03-15T19:57

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украина

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БЕРЛИН, 15 мар – РИА Новости. Переговоры между Россией и Украиной стали более конструктивны, обсуждается будущее соглашение, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква."Как вы знаете, сегодня четвертый раунд, между делегациями идут переговоры. В первых раундах Россия не была готова услышать нашу позицию, ставила ультиматумы: что Украина должна сдаться, сложить оружие, что наш президент подпишет капитуляцию. Сейчас так, что Россия говорит немного другим тоном. Украинская позиция услышана, переговоры стали более конструктивными. Речь идет о будущем соглашении, об определенных гарантиях для Украины после окончания войны. Мы умеренно оптимистичны, но мы понимаем, что большой прорыв в этих переговорах будет достигнут при участии глав государств", - сказал Жовква в прямом эфире телеканала N24.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778305134.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, украина, в мире