https://ria.ru/20220315/peregovory-1778327445.html
Киев не настроен на поиск взаимоприемлемых развязок, заявил Путин
Киев не настроен на поиск взаимоприемлемых развязок, заявил Путин - РИА Новости, 15.03.2022
Киев не настроен на поиск взаимоприемлемых развязок, заявил Путин
Президент России Владимир Путин и председатель Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг спецоперации на Украине, заявила... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T18:53
2022-03-15T18:53
2022-03-15T20:30
в мире
владимир путин
обострение ситуации в днр и лнр
шарль мишель
россия
украина
европа
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг спецоперации на Украине, заявила пресс-служба Кремля."Продолжено обсуждение ситуации, связанной с проведением российской специальной военной операции по защите республик Донбасса, а также гуманитарных аспектов, включая меры по эвакуации мирных жителей", — говорится в сообщении.Кроме того, президент России изложил председателю Евросовета принципиальные оценки переговоров российских и украинских представителей по выработке договоренностей."При этом отмечено, что Киев не демонстрирует серьезный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок", — указали в пресс-службе.Путин обратил внимание Мишеля, что руководство ЕС проигнорировало вчерашнюю преступную акцию украинских военных, обстрелявших Донецк ракетой, которая привела к многочисленным жертвам среди гражданского населения.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778305134.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, шарль мишель, россия, украина, европа
18:53 15.03.2022 (обновлено: 20:30 15.03.2022)
Киев не настроен на поиск взаимоприемлемых развязок, заявил Путин
Президент России Путин: Киев не демонстрирует настрой на поиск взаимоприемлемых развязок
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин и председатель Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре обсудили
ситуацию вокруг спецоперации на Украине, заявила пресс-служба Кремля.
"Продолжено обсуждение ситуации, связанной с проведением российской специальной военной операции по защите республик Донбасса, а также гуманитарных аспектов, включая меры по эвакуации мирных жителей", — говорится в сообщении.
Кроме того, президент России изложил председателю Евросовета принципиальные оценки переговоров российских и украинских представителей по выработке договоренностей.
"При этом отмечено, что Киев не демонстрирует серьезный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок", — указали в пресс-службе.
Путин обратил внимание Мишеля, что руководство ЕС проигнорировало вчерашнюю преступную акцию украинских военных, обстрелявших Донецк ракетой, которая привела к многочисленным жертвам среди гражданского населения.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.