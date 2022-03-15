Рейтинг@Mail.ru
Киев не настроен на поиск взаимоприемлемых развязок, заявил Путин - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/peregovory-1778327445.html
Киев не настроен на поиск взаимоприемлемых развязок, заявил Путин
Киев не настроен на поиск взаимоприемлемых развязок, заявил Путин - РИА Новости, 15.03.2022
Киев не настроен на поиск взаимоприемлемых развязок, заявил Путин
Президент России Владимир Путин и председатель Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг спецоперации на Украине, заявила... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T18:53
2022-03-15T20:30
в мире
владимир путин
обострение ситуации в днр и лнр
шарль мишель
россия
украина
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг спецоперации на Украине, заявила пресс-служба Кремля."Продолжено обсуждение ситуации, связанной с проведением российской специальной военной операции по защите республик Донбасса, а также гуманитарных аспектов, включая меры по эвакуации мирных жителей", — говорится в сообщении.Кроме того, президент России изложил председателю Евросовета принципиальные оценки переговоров российских и украинских представителей по выработке договоренностей."При этом отмечено, что Киев не демонстрирует серьезный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок", — указали в пресс-службе.Путин обратил внимание Мишеля, что руководство ЕС проигнорировало вчерашнюю преступную акцию украинских военных, обстрелявших Донецк ракетой, которая привела к многочисленным жертвам среди гражданского населения.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778305134.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_226f7b9f77a578b7407e5a348e037b43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, шарль мишель, россия, украина, европа
18:53 15.03.2022 (обновлено: 20:30 15.03.2022)
 
Киев не настроен на поиск взаимоприемлемых развязок, заявил Путин

Президент России Путин: Киев не демонстрирует настрой на поиск взаимоприемлемых развязок

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг спецоперации на Украине, заявила пресс-служба Кремля.
"Продолжено обсуждение ситуации, связанной с проведением российской специальной военной операции по защите республик Донбасса, а также гуманитарных аспектов, включая меры по эвакуации мирных жителей", — говорится в сообщении.
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 17:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Секретарь СНБО Украины призвал заключить новый "оборонный союз"
Кроме того, президент России изложил председателю Евросовета принципиальные оценки переговоров российских и украинских представителей по выработке договоренностей.
"При этом отмечено, что Киев не демонстрирует серьезный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок", — указали в пресс-службе.
Путин обратил внимание Мишеля, что руководство ЕС проигнорировало вчерашнюю преступную акцию украинских военных, обстрелявших Донецк ракетой, которая привела к многочисленным жертвам среди гражданского населения.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 15:41
Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинШарль МишельРоссияУкраинаЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала