https://ria.ru/20220315/peregovory-1778327445.html

Киев не настроен на поиск взаимоприемлемых развязок, заявил Путин

Киев не настроен на поиск взаимоприемлемых развязок, заявил Путин - РИА Новости, 15.03.2022

Киев не настроен на поиск взаимоприемлемых развязок, заявил Путин

Президент России Владимир Путин и председатель Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг спецоперации на Украине, заявила... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T18:53

2022-03-15T18:53

2022-03-15T20:30

в мире

владимир путин

обострение ситуации в днр и лнр

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россия

украина

европа

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг спецоперации на Украине, заявила пресс-служба Кремля."Продолжено обсуждение ситуации, связанной с проведением российской специальной военной операции по защите республик Донбасса, а также гуманитарных аспектов, включая меры по эвакуации мирных жителей", — говорится в сообщении.Кроме того, президент России изложил председателю Евросовета принципиальные оценки переговоров российских и украинских представителей по выработке договоренностей."При этом отмечено, что Киев не демонстрирует серьезный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок", — указали в пресс-службе.Путин обратил внимание Мишеля, что руководство ЕС проигнорировало вчерашнюю преступную акцию украинских военных, обстрелявших Донецк ракетой, которая привела к многочисленным жертвам среди гражданского населения.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778305134.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, шарль мишель, россия, украина, европа