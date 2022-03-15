https://ria.ru/20220315/peregovory-1778313442.html
Переговоры с Россией идут не так легко, как хотелось бы, заявил Стефанчук
Переговоры с Россией идут не так легко, как хотелось бы, заявил Стефанчук - РИА Новости, 15.03.2022
Переговоры с Россией идут не так легко, как хотелось бы, заявил Стефанчук
Переговоры между Украиной и Россией идут не так легко, как хотелось бы, заявил во вторник спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T17:54
2022-03-15T17:54
2022-03-15T18:05
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
верховная рада украины
руслан стефанчук
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Переговоры между Украиной и Россией идут не так легко, как хотелось бы, заявил во вторник спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.Четвертый раунд переговоров России и Украины прошел в понедельник в режиме видео-конференц-связи, переговоры продолжились во вторник."Я знаю, что переговоры идут, идут не так легко, как хотелось бы каждой стороне, но для этого есть компромисс. Я убежден, что не могут войти в систему компромисса вопросы, касающиеся территориальной целостности, суверенитета или независимости нашей страны. Я знаю, что все переговорщики получают такие инструкции, что это не может быть вопросом переговоров. Мы можем обговорить те или иные вещи, но при условии, что они не пересекают обозначенные выше красные линии", - сказал Стефанчук на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/peregovory-1778237895.html
https://ria.ru/20220314/spetsoperatsiya-1778163838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, верховная рада украины, руслан стефанчук, россия, ситуация в днр и лнр
17:54 15.03.2022 (обновлено: 18:05 15.03.2022)
Переговоры с Россией идут не так легко, как хотелось бы, заявил Стефанчук
Спикер Рады Стефанчук: переговоры с Россией идут не так легко, как хотелось бы