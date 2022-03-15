https://ria.ru/20220315/partiya-1778273487.html

Более 25 политических партий мира поддержали обращение ЕР по Украине

Более 25 политических партий мира поддержали обращение ЕР по Украине - РИА Новости, 15.03.2022

Более 25 политических партий мира поддержали обращение ЕР по Украине

Более 25 ведущих политических партий мира поддержали обращение "Единой России" о ситуации вокруг Украины, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:15

2022-03-15T15:15

2022-03-15T15:15

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Более 25 ведущих политических партий мира поддержали обращение "Единой России" о ситуации вокруг Украины, сообщила пресс-служба партии."Свою позицию они обозначили на брифинге партийной комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. О поддержке заявили ведущие партии КНР, Сирии, Кубы, Армении, Азербайджана, Болгарии, Вьетнама, Монголии, Индонезии, Камбоджи, Лаоса и целого ряда африканских стран", - сообщили в "Единой России" по итогам брифинга, на котором зарубежные участники "смогли по видеосвязи задать вопросы по текущей ситуации на Донбассе, а также обсудить последствия от введения санкций и перспективы проведения переговоров с Украиной".Замглавы комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников Андрей Климов подчеркнул, что спецоперация идёт по плану и будет доведена до конца."Её главными задачами, как известно, является демилитаризация и денацификация Украины, а также наказание виновных в конкретных военных преступлениях, совершавшихся все это время со стороны украинских радикалов. Максимальное внимание наши военнослужащие уделяют безопасности мирных жителей Украины и гражданской инфраструктуры. Санкции против России бесполезны. За спиной "киевского режима" маячит Вашингтон и его младшие партнеры по Северо-Атлантическому военному блоку НАТО", - приводит пресс-служба партии заявление Климова.Также Климов сообщил, что у России есть достоверные данные, что "на Украине с помощью иностранных специалистов готовили так называемые "грязные бомбы" и теракты с применением ядерных элементов"."И теперь, как вы знаете, мы представили доказательства о биологических исследованиях на этом опасном направлении", - пояснил замглавы партийной комиссии.По словам заместителя председателя Совфеда Константина Косачева, спецоперация была организована только после того, как были исчерпаны все иные возможности предотвратить военный сценарий развития событий."Все наши попытки предотвратить военный сценарий развития событий были отвергнуты Украиной и Западом. Сейчас предотвращение военного сценария реализуется через специальную операцию РФ на Украине. Главная ее цель – предотвратить большую войну, устранить те угрозы нашей коллективной безопасности, которые в последние годы исходили с территории Украины", - сказал он.По данным пресс-службы партии, зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров находился в Донбассе в составе гуманитарной миссии, в ходе брифинга он заявил, что "Единая Россия" готова предоставить "видеосвидетельства преступных действий, когда людей с детьми, выезжающих под белыми флагами по заранее согласованным маршрутам гуманитарных коридоров специально обстреливали украинские силовики с применением минометов и артиллерии, чтобы прикрыться живым щитом".Также он подчеркнул, что партия доставляет гуманитарную помощь беженцам в пунктах временного размещения и на освобожденных территориях Донбасса."Надеемся, что мировое сообщество, видя преступления против человечества, которые на протяжении этого времени происходящих по прямому указанию Киева, прислушаются и осудят все те действия, в том числе которые происходят сейчас от вооруженных формирований Украины", - добавил он.Также члены партии ответили на вопросы о санкциях. По данным Климова, санкции против РФ бессмысленны."Россия может защитить мир от любого агрессора. У нас хватит сил и средств на всех агрессоров вместе. На нашей территории есть все, необходимое для нормальной жизни и развития. Санкции бессмысленны. И мы еще на них активно не отвечали. Мы ведем себя как цивилизованные люди, продолжая выполнять договорные обязательства", - отметил он.В заключение замглавы комиссии "Единой России" по поддержке соотечественников, замминистра иностранных дел Евгений Иванов подчеркнул, что главная цель России – мирные и равноправные условия для всех народов, отмечает пресс-служба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/peregovory-1778237895.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778218511.html

https://ria.ru/20220315/vagony-1778214683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, госдума рф, снг, единая россия