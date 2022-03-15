https://ria.ru/20220315/otrechenie-1778127654.html

В Доме Романовых объяснили, зачем Николай II отрекся от трона

В Доме Романовых объяснили, зачем Николай II отрекся от трона - РИА Новости, 15.03.2022

В Доме Романовых объяснили, зачем Николай II отрекся от трона

Последний российский император Николай II отрекся 15 марта 1917 года от престола из любви к Родине, желая предотвратить усиление гражданского противостояния,... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T00:02

2022-03-15T00:02

2022-03-15T00:02

религия

николай ii

москва

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санкт-петербург

русская православная церковь

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Последний российский император Николай II отрекся 15 марта 1917 года от престола из любви к Родине, желая предотвратить усиление гражданского противостояния, однако вышло по-другому, рассказал РИА Новости директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов.Война и заговорИмператор Николай II (Романов) 105 лет назад подписал акт отречения от престола. Это случилось 15 марта (2 марта по старому стилю) 1917 года на фоне событий Февральской революции в России, массовых беспорядков в Петербурге и Москве, а также продолжающейся Первой мировой войны, в которой участвовала Россия. Он передал власть своему брату великому князю Михаилу Александровичу, но тот корону не принял. Спустя несколько дней Николай II и его семья были арестованы, а в июле 1918 года – казнены большевиками. Николай II стал последним правящим российским монархом. В 2000 году Русская православная церковь канонизировала Николая II и убитых членов его семьи в лике святых страстотерпцев."Неизменное отношенные императорского дома ко дню отречения - как очень печальному и трагическому. Государь был вынужден под давлением отречься от престола", - сказал Закатов.Он напомнил, что император был также верховным главнокомандующим и часто выезжал на фронт, а "одним из таких отъездов воспользовались заговорщики". "В столице были спровоцированы акции протеста, их подавить не удалось: многие своей пассивностью или открытым участием в заговоре поощряли развитие протеста. Вопросы не решались: ни по обеспечению порядка, ни по обеспечению подвоза продовольствия", - рассказал директор канцелярии.Также на императора "оказали давление военные, многие из которых оказались вовлечены в заговор": большинство командующих фронтами, отправили Николаю II телеграммы, выступили за его отречение. Предполагалось, что на престол вступит его сын, но он был еще несовершеннолетним и страдал гемофилией."Врачи говорили тогда, что наследник вряд ли доживет до 20 лет, поэтому император отрекся и за сына в пользу следующего в порядке престолонаследия – своего брата Михаила Александровича и был уверен, что брат примет престол. Но заговорщикам удалось убедить Михаила Александровича отложить принятие власти до решения Учредительного собрания, чтобы народ сам определил, какая в стране будет форма правления. И если сохраняется монархия, он был готов возглавить страну", - уточнил Закатов.Однако эти договоренности были нарушены, так как "Керенский провозгласил Россию республикой до созыва Учредительного собрания"."Поэтому на Временном правительстве лежит значительная часть вины за то, что в стране разгорелась гражданская война. Конечно, большевики задолго до этого хотели превратить войну "империалистическую" - Первую мировую – в гражданскую в России, но одни бы они не смогли этого сделать", - считает директор канцелярии.Отречение и его мотивыПо словам Закатова, отречение Николая II не было спонтанным решением, а о его мотивах можно судить по дневникам императора, его переписке, а также воспоминаниям участников тех событий."Побуждения императора были благородны – он руководствовался любовью к своему Отечеству. Он считал, что, обеспечив мирную передачу власти, сможет предотвратить гражданскую войну, дальнейшую эскалацию гражданского противостояния в условиях внешней войны. Но, к сожалению, дело пошло по-другому", - пояснил Закатов.Он отметил, что и поступки Николая II подтверждают такие мотивы отречения, ведь "император мог, находясь в армии, с опорой на верные части попытаться силой подавить революцию, залить кровью". "Мне кажется, Николай II понял, что русская революция неизбежна, поэтому он решил отречься от престола, чтобы на нем не было бессмысленной крови. Ведь можно применять силу, когда ты уверен, что малая кровь спасет от большой. Но когда ясно, что общество хочет радикальных перемен, бессмысленно этому воспрепятствовать. Он попытался смягчить возможные потрясения, но, увы, это не удалось сделать: России пришлось пройти через страшные испытания", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20170608/1495320880.html

https://ria.ru/20180717/1524659007.html

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николай ii, москва, россия, санкт-петербург, русская православная церковь