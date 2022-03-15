https://ria.ru/20220315/oplata-1778212678.html

Минтруд разъяснил правила оплаты во время простоя

Минтруд разъяснил правила оплаты во время простоя - РИА Новости, 15.03.2022

Минтруд разъяснил правила оплаты во время простоя

Трудовой кодекс гарантирует работнику оплату даже в том случае, если компания объявила перерыв в своей деятельности, сообщили в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:12

2022-03-15T11:12

2022-03-15T12:13

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Трудовой кодекс гарантирует работнику оплату даже в том случае, если компания объявила перерыв в своей деятельности, сообщили в пресс-службе Минтруда."Если речь идет об объективных обстоятельствах — проблемы с поставкой товаров, отсутствие комплектующих, — на время простоя работник получает две трети оклада. Если простой объявлен по воле работодателя, то работодатель обязан выплачивать не менее двух третей заработной платы", — говорится в разъяснении.Когда компания ликвидируется или объявляет о сокращении штата, то работники должны получить уведомление за два месяца, а если сокращение массовое — за три.В министерстве напомнили, что нельзя сократить беременных женщин, женщин с детьми до трех лет, одиноких матерей детей-инвалидов в возрасте до 18 лет или малолетнего ребенка (до 14 лет), работников, воспитывающих детей-инвалидов без матери, работников, которые являются единственными кормильцами детей-инвалидов, единственных кормильцев детей в возрасте до трех лет, родителей, воспитывающих трех и более малолетних детей, если другой родитель не работает.При сокращении штата работодатель обязан выплатить выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Стороны при этом могут договориться о досрочном увольнении, но тогда деньги за два месяца также выплачиваются в полном объеме.Если работник в течение двух недель встанет на учет в центр занятости, то работодатель продолжит выплачивать ему среднюю зарплату до трудоустройства, но не более двух месяцев.После начала российской военной специальной операции по демилитаризации Украины многие западные компании объявили о приостановке своей деятельности в России или уходе с рынка. Москва в ответ сообщила, что на предприятиях этих компаний для поддержания занятости введут внешнее управление.

https://ria.ru/20220304/zanyatost-1776426702.html

https://ria.ru/20220217/zakon-1773234996.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)