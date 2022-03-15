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ЕР хочет признать участников операции на Украине ветеранами боевых действий - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/operatsiya-1778233422.html
ЕР хочет признать участников операции на Украине ветеранами боевых действий
ЕР хочет признать участников операции на Украине ветеранами боевых действий - РИА Новости, 15.03.2022
ЕР хочет признать участников операции на Украине ветеранами боевых действий
"Единая Россия" внесет законопроект о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:39
2022-03-15T12:39
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
единая россия
госдума рф
андрей турчак
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. "Единая Россия" внесет законопроект о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Документ разработан вместе с Минобороны РФ и будет в ближайшее время внесен в Госдуму, отметил он."Так мы скажем "спасибо" солдатам и матросам, сержантам и старшинам, мичманам и прапорщикам, офицерам, защищающим сегодня интересы страны. Сегодня десятки тысяч военнослужащих, сотрудников МВД, ФСБ, и Росгвардии участвуют в спецоперации на Украине. Рискуют жизнью ради безопасности нашей страны, день за днем отводя угрозу все дальше от наших границ и жителей Донбасса. Мы гордимся нашими ребятами, их мужеством и самоотверженностью, и благодарны им. Их заслуги перед нашей страной и обществом – огромны", - сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба.В ЕР отметили, что инициатива даст военнослужащим, задействованным в спецоперации, право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медобслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, льготы при оплате ЖКХ, а также другие меры соцзащиты.
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общество, россия, единая россия, госдума рф, андрей турчак, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
12:39 15.03.2022
 
ЕР хочет признать участников операции на Украине ветеранами боевых действий

ЕР предложит признать участников операции на Украине ветеранами боевых действий

© РИА Новости / Перейти в фотобанкКатер Военно-морского флота России у берегов Бердянска
Катер Военно-морского флота России у берегов Бердянска - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости
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Катер Военно-морского флота России у берегов Бердянска
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. "Единая Россия" внесет законопроект о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Документ разработан вместе с Минобороны РФ и будет в ближайшее время внесен в Госдуму, отметил он.
"Так мы скажем "спасибо" солдатам и матросам, сержантам и старшинам, мичманам и прапорщикам, офицерам, защищающим сегодня интересы страны. Сегодня десятки тысяч военнослужащих, сотрудников МВД, ФСБ, и Росгвардии участвуют в спецоперации на Украине. Рискуют жизнью ради безопасности нашей страны, день за днем отводя угрозу все дальше от наших границ и жителей Донбасса. Мы гордимся нашими ребятами, их мужеством и самоотверженностью, и благодарны им. Их заслуги перед нашей страной и обществом – огромны", - сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба.
В ЕР отметили, что инициатива даст военнослужащим, задействованным в спецоперации, право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медобслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, льготы при оплате ЖКХ, а также другие меры соцзащиты.
Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРоссияЕдиная РоссияГосдума РФАндрей ТурчакУкраинаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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