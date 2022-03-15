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Fox News сообщил о смерти оператора, попавшего под обстрел на Украине
Fox News сообщил о смерти оператора, попавшего под обстрел на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
Fox News сообщил о смерти оператора, попавшего под обстрел на Украине
Телеканал Fox News заявил, что его оператор Пьер Закржевски, попавший накануне под огонь на Украине вместе с получившим ранение корреспондентом Бенджамином... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T18:26
2022-03-15T18:26
2022-03-15T18:58
украина
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fox news
россия
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обострение ситуации в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Телеканал Fox News заявил, что его оператор Пьер Закржевски, попавший накануне под огонь на Украине вместе с получившим ранение корреспондентом Бенджамином Холлом, скончался."С глубокой печалью и тяжелым сердцем мы сообщаем сегодня новость о нашем любимом операторе Пьере Закржевски. Пьер был убит в Горенке, в окрестностях Киева. Вчера он находился там вместе с Бенджамином Холлом, с которым они собирали новостной материал, когда их автомобиль попал под огонь", - говорится в заявлении телеканала.Накануне сообщалось, что корреспондент Fox News Бенджамин Холл получил ранение на Украине. До этого стало известно о гибели на Украине американского журналиста Брента Рено. При нем было найдено удостоверение сотрудника New York Times, но в газете сообщили, что он на них давно не работал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, киев, сша, fox news, россия, донбасс
18:26 15.03.2022 (обновлено: 18:58 15.03.2022)
Fox News сообщил о смерти оператора, попавшего под обстрел на Украине
Телеканал Fox News сообщил о смерти оператора Закржевски, попавшего под обстрел на Украине