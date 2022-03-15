Рейтинг@Mail.ru
Fox News сообщил о смерти оператора, попавшего под обстрел на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/operator-1778321605.html
Fox News сообщил о смерти оператора, попавшего под обстрел на Украине
Fox News сообщил о смерти оператора, попавшего под обстрел на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
Fox News сообщил о смерти оператора, попавшего под обстрел на Украине
Телеканал Fox News заявил, что его оператор Пьер Закржевски, попавший накануне под огонь на Украине вместе с получившим ранение корреспондентом Бенджамином... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T18:26
2022-03-15T18:58
украина
в мире
киев
сша
fox news
россия
донбасс
обострение ситуации в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778327442_0:476:2048:1627_1920x0_80_0_0_8b1f18b717794a8d9669d52f79d3238e.jpg
ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Телеканал Fox News заявил, что его оператор Пьер Закржевски, попавший накануне под огонь на Украине вместе с получившим ранение корреспондентом Бенджамином Холлом, скончался."С глубокой печалью и тяжелым сердцем мы сообщаем сегодня новость о нашем любимом операторе Пьере Закржевски. Пьер был убит в Горенке, в окрестностях Киева. Вчера он находился там вместе с Бенджамином Холлом, с которым они собирали новостной материал, когда их автомобиль попал под огонь", - говорится в заявлении телеканала.Накануне сообщалось, что корреспондент Fox News Бенджамин Холл получил ранение на Украине. До этого стало известно о гибели на Украине американского журналиста Брента Рено. При нем было найдено удостоверение сотрудника New York Times, но в газете сообщили, что он на них давно не работал.
украина
киев
сша
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778327442_0:284:2048:1819_1920x0_80_0_0_db573fdafbeebaeba3e16cfe86ab5c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, киев, сша, fox news, россия, донбасс
18:26 15.03.2022 (обновлено: 18:58 15.03.2022)
 
Fox News сообщил о смерти оператора, попавшего под обстрел на Украине

Телеканал Fox News сообщил о смерти оператора Закржевски, попавшего под обстрел на Украине

© Fox NewsОператор Fox News Пьер Закржевски
Оператор Fox News Пьер Закржевски
© Fox News
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Телеканал Fox News заявил, что его оператор Пьер Закржевски, попавший накануне под огонь на Украине вместе с получившим ранение корреспондентом Бенджамином Холлом, скончался.
"С глубокой печалью и тяжелым сердцем мы сообщаем сегодня новость о нашем любимом операторе Пьере Закржевски. Пьер был убит в Горенке, в окрестностях Киева. Вчера он находился там вместе с Бенджамином Холлом, с которым они собирали новостной материал, когда их автомобиль попал под огонь", - говорится в заявлении телеканала.
Накануне сообщалось, что корреспондент Fox News Бенджамин Холл получил ранение на Украине. До этого стало известно о гибели на Украине американского журналиста Брента Рено. При нем было найдено удостоверение сотрудника New York Times, но в газете сообщили, что он на них давно не работал.
© Fox NewsОператор Fox News Пьер Закржевски
Оператор Fox News Пьер Закржевски
© Fox News
Оператор Fox News Пьер Закржевски
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреКиевСШАFox NewsРоссияДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала