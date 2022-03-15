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Fox News сообщил о смерти оператора, попавшего под обстрел на Украине

Fox News сообщил о смерти оператора, попавшего под обстрел на Украине - РИА Новости, 15.03.2022

Fox News сообщил о смерти оператора, попавшего под обстрел на Украине

Телеканал Fox News заявил, что его оператор Пьер Закржевски, попавший накануне под огонь на Украине вместе с получившим ранение корреспондентом Бенджамином... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T18:26

2022-03-15T18:26

2022-03-15T18:58

украина

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киев

сша

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обострение ситуации в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Телеканал Fox News заявил, что его оператор Пьер Закржевски, попавший накануне под огонь на Украине вместе с получившим ранение корреспондентом Бенджамином Холлом, скончался."С глубокой печалью и тяжелым сердцем мы сообщаем сегодня новость о нашем любимом операторе Пьере Закржевски. Пьер был убит в Горенке, в окрестностях Киева. Вчера он находился там вместе с Бенджамином Холлом, с которым они собирали новостной материал, когда их автомобиль попал под огонь", - говорится в заявлении телеканала.Накануне сообщалось, что корреспондент Fox News Бенджамин Холл получил ранение на Украине. До этого стало известно о гибели на Украине американского журналиста Брента Рено. При нем было найдено удостоверение сотрудника New York Times, но в газете сообщили, что он на них давно не работал.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, в мире, киев, сша, fox news, россия, донбасс