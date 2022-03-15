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EASA опубликовало список ограничительных мер для России в сфере авиации - РИА Новости, 15.03.2022
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Туризм
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EASA опубликовало список ограничительных мер для России в сфере авиации
EASA опубликовало список ограничительных мер для России в сфере авиации - РИА Новости, 15.03.2022
EASA опубликовало список ограничительных мер для России в сфере авиации
Европейское агентство по авиабезопасности EASA опубликовало ограничительные меры для России в сфере авиации в связи со спецоперацией на Украине. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T08:33
2022-03-15T10:18
туризм
евросоюз
европейское агентство авиационной безопасности (easa)
кельн
европа
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Европейское агентство по авиабезопасности EASA опубликовало ограничительные меры для России в сфере авиации в связи со спецоперацией на Украине."Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) опубликовало подробности реализации в авиационной отрасли ограничительных мер, введенных Европейским союзом против России...", - говорится в сообщении EASA.Меры включают запрет российским авиаперевозчикам или воздушным судам, независимо от их государства регистрации, совершать полеты на территорию ЕС, над ней или с нее.Вводится запрет на предоставление РФ технической помощи или других услуг, связанных с товарами и технологиями в авиационной отрасли; а также на поставку, производство, техническое обслуживание и использование этих товаров и технологий.Также агентство вводит запрет на посадку, взлет или пролет любых российских воздушных судов над территорией Евросоюза, за исключением случаев аварийной посадки или аварийного пролета.EASA - Европейское агентство по авиабезопасности, созданное в 2002 году. Штаб-квартира находится в Кельне.
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евросоюз, европейское агентство авиационной безопасности (easa), кельн, европа, россия, новости - туризм
08:33 15.03.2022 (обновлено: 10:18 15.03.2022)
 
EASA опубликовало список ограничительных мер для России в сфере авиации

Европейское агентство по авиабезопасности опубликовало список ограничений для России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Европейское агентство по авиабезопасности EASA опубликовало ограничительные меры для России в сфере авиации в связи со спецоперацией на Украине.
"Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) опубликовало подробности реализации в авиационной отрасли ограничительных мер, введенных Европейским союзом против России...", - говорится в сообщении EASA.
Меры включают запрет российским авиаперевозчикам или воздушным судам, независимо от их государства регистрации, совершать полеты на территорию ЕС, над ней или с нее.
Вводится запрет на предоставление РФ технической помощи или других услуг, связанных с товарами и технологиями в авиационной отрасли; а также на поставку, производство, техническое обслуживание и использование этих товаров и технологий.
"EASA приняло решение приостановить действие всех выданных ею гражданам России сертификатов, в том числе на продукцию, детали и приборы, а также сертификатов для организаций и тренажеров для имитации полета", - перечисляет агентство.
Также агентство вводит запрет на посадку, взлет или пролет любых российских воздушных судов над территорией Евросоюза, за исключением случаев аварийной посадки или аварийного пролета.
EASA - Европейское агентство по авиабезопасности, созданное в 2002 году. Штаб-квартира находится в Кельне.
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ТуризмЕвросоюзЕвропейское агентство авиационной безопасности (EASA)КельнЕвропаРоссияНовости - Туризм
 
 
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