https://ria.ru/20220315/ogranicheniya-1778188949.html

EASA опубликовало список ограничительных мер для России в сфере авиации

EASA опубликовало список ограничительных мер для России в сфере авиации - РИА Новости, 15.03.2022

EASA опубликовало список ограничительных мер для России в сфере авиации

Европейское агентство по авиабезопасности EASA опубликовало ограничительные меры для России в сфере авиации в связи со спецоперацией на Украине. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T08:33

2022-03-15T08:33

2022-03-15T10:18

туризм

евросоюз

европейское агентство авиационной безопасности (easa)

кельн

европа

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новости - туризм

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Европейское агентство по авиабезопасности EASA опубликовало ограничительные меры для России в сфере авиации в связи со спецоперацией на Украине."Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) опубликовало подробности реализации в авиационной отрасли ограничительных мер, введенных Европейским союзом против России...", - говорится в сообщении EASA.Меры включают запрет российским авиаперевозчикам или воздушным судам, независимо от их государства регистрации, совершать полеты на территорию ЕС, над ней или с нее.Вводится запрет на предоставление РФ технической помощи или других услуг, связанных с товарами и технологиями в авиационной отрасли; а также на поставку, производство, техническое обслуживание и использование этих товаров и технологий.Также агентство вводит запрет на посадку, взлет или пролет любых российских воздушных судов над территорией Евросоюза, за исключением случаев аварийной посадки или аварийного пролета.EASA - Европейское агентство по авиабезопасности, созданное в 2002 году. Штаб-квартира находится в Кельне.

https://ria.ru/20220314/turisty-1778017512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

евросоюз, европейское агентство авиационной безопасности (easa), кельн, европа, россия, новости - туризм