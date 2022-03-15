https://ria.ru/20220315/ogranicheniya-1778188949.html
EASA опубликовало список ограничительных мер для России в сфере авиации
EASA опубликовало список ограничительных мер для России в сфере авиации - РИА Новости, 15.03.2022
EASA опубликовало список ограничительных мер для России в сфере авиации
Европейское агентство по авиабезопасности EASA опубликовало ограничительные меры для России в сфере авиации в связи со спецоперацией на Украине. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T08:33
2022-03-15T08:33
2022-03-15T10:18
туризм
евросоюз
европейское агентство авиационной безопасности (easa)
кельн
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Европейское агентство по авиабезопасности EASA опубликовало ограничительные меры для России в сфере авиации в связи со спецоперацией на Украине."Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) опубликовало подробности реализации в авиационной отрасли ограничительных мер, введенных Европейским союзом против России...", - говорится в сообщении EASA.Меры включают запрет российским авиаперевозчикам или воздушным судам, независимо от их государства регистрации, совершать полеты на территорию ЕС, над ней или с нее.Вводится запрет на предоставление РФ технической помощи или других услуг, связанных с товарами и технологиями в авиационной отрасли; а также на поставку, производство, техническое обслуживание и использование этих товаров и технологий.Также агентство вводит запрет на посадку, взлет или пролет любых российских воздушных судов над территорией Евросоюза, за исключением случаев аварийной посадки или аварийного пролета.EASA - Европейское агентство по авиабезопасности, созданное в 2002 году. Штаб-квартира находится в Кельне.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, европейское агентство авиационной безопасности (easa), кельн, европа, россия, новости - туризм
08:33 15.03.2022 (обновлено: 10:18 15.03.2022)
EASA опубликовало список ограничительных мер для России в сфере авиации
Европейское агентство по авиабезопасности опубликовало список ограничений для России
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости.
Европейское агентство по авиабезопасности EASA опубликовало
ограничительные меры для России в сфере авиации в связи со спецоперацией на Украине.
"Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) опубликовало подробности реализации в авиационной отрасли ограничительных мер, введенных Европейским союзом против России...", - говорится в сообщении EASA
.
Меры включают запрет российским авиаперевозчикам или воздушным судам, независимо от их государства регистрации, совершать полеты на территорию ЕС, над ней или с нее.
Вводится запрет на предоставление РФ технической помощи или других услуг, связанных с товарами и технологиями в авиационной отрасли; а также на поставку, производство, техническое обслуживание и использование этих товаров и технологий.
"EASA приняло решение приостановить действие всех выданных ею гражданам России сертификатов, в том числе на продукцию, детали и приборы, а также сертификатов для организаций и тренажеров для имитации полета", - перечисляет агентство.
Также агентство вводит запрет на посадку, взлет или пролет любых российских воздушных судов над территорией Евросоюза, за исключением случаев аварийной посадки или аварийного пролета.
EASA - Европейское агентство по авиабезопасности, созданное в 2002 году. Штаб-квартира находится в Кельне.