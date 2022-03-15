https://ria.ru/20220315/obstrely-1778359368.html

В ДНР почти за месяц погибли 49 мирных жителей из-за обстрелов ВСУ

В ДНР почти за месяц погибли 49 мирных жителей из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 15.03.2022

В ДНР почти за месяц погибли 49 мирных жителей из-за обстрелов ВСУ

Почти за месяц эскалации в Донецкой народной республике погибли 49 мирных жителей, ранения получили 237, в том числе 13 детей, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T23:44

2022-03-15T23:44

2022-03-15T23:59

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Почти за месяц эскалации в Донецкой народной республике погибли 49 мирных жителей, ранения получили 237, в том числе 13 детей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 27 дней эскалации со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) погибли 49 мирных жителей, за текущие сутки – двое. Ранения различной степени тяжести получили 237 мирных жителей, в том числе 13 детей. За текущие сутки ранены 11 человек, из них четверо с ранее освобожденных ВС ДНР территорий", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что за указанный период повреждены 1146 жилых домостроений, 330 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 19 медицинских учреждений, 44 образовательных учреждения, 53 объекта социального обеспечения, 19 объектов критической инфраструктуры, 197 объектов электро-, водо- и газоснабжения, 189 транспортных средств."В СЦКК зафиксировано 1118 фактов ведения огня… из них с применением тяжелого вооружения – 959. Всего противником выпущено 13 863 боеприпаса различного калибра, включая 17 ракет из тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 562 ракеты РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.В представительстве заявили, что украинские войска не прекращают огневую активность на линии боевого соприкосновения, обстреливая объекты гражданской инфраструктуры и жилой сектор. "Подразделения ВС ДНР отражают атаки противника и не допустят нарушения территориальной целостности республики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220315/makeevka-1778358088.html

https://ria.ru/20220315/dnr-1778333887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сцкк, украина, россия