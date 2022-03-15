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В ДНР почти за месяц погибли 49 мирных жителей из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 15.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/obstrely-1778359368.html
В ДНР почти за месяц погибли 49 мирных жителей из-за обстрелов ВСУ
В ДНР почти за месяц погибли 49 мирных жителей из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 15.03.2022
В ДНР почти за месяц погибли 49 мирных жителей из-за обстрелов ВСУ
Почти за месяц эскалации в Донецкой народной республике погибли 49 мирных жителей, ранения получили 237, в том числе 13 детей, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T23:44
2022-03-15T23:59
обострение ситуации в днр и лнр
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сцкк
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Почти за месяц эскалации в Донецкой народной республике погибли 49 мирных жителей, ранения получили 237, в том числе 13 детей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 27 дней эскалации со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) погибли 49 мирных жителей, за текущие сутки – двое. Ранения различной степени тяжести получили 237 мирных жителей, в том числе 13 детей. За текущие сутки ранены 11 человек, из них четверо с ранее освобожденных ВС ДНР территорий", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что за указанный период повреждены 1146 жилых домостроений, 330 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 19 медицинских учреждений, 44 образовательных учреждения, 53 объекта социального обеспечения, 19 объектов критической инфраструктуры, 197 объектов электро-, водо- и газоснабжения, 189 транспортных средств."В СЦКК зафиксировано 1118 фактов ведения огня… из них с применением тяжелого вооружения – 959. Всего противником выпущено 13 863 боеприпаса различного калибра, включая 17 ракет из тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 562 ракеты РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.В представительстве заявили, что украинские войска не прекращают огневую активность на линии боевого соприкосновения, обстреливая объекты гражданской инфраструктуры и жилой сектор. "Подразделения ВС ДНР отражают атаки противника и не допустят нарушения территориальной целостности республики", - говорится в сообщении.
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в мире, сцкк, украина, россия
23:44 15.03.2022 (обновлено: 23:59 15.03.2022)
 
В ДНР почти за месяц погибли 49 мирных жителей из-за обстрелов ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК: из-за обстрелов ВСУ погибли 49 мирных жителей почти за месяц

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖитель убирает обломки из дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела
Житель убирает обломки из дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Житель убирает обломки из дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Почти за месяц эскалации в Донецкой народной республике погибли 49 мирных жителей, ранения получили 237, в том числе 13 детей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 27 дней эскалации со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) погибли 49 мирных жителей, за текущие сутки – двое. Ранения различной степени тяжести получили 237 мирных жителей, в том числе 13 детей. За текущие сутки ранены 11 человек, из них четверо с ранее освобожденных ВС ДНР территорий", - говорится в Telegram-канале представительства.
Последствия обстрелов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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Отмечается, что за указанный период повреждены 1146 жилых домостроений, 330 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 19 медицинских учреждений, 44 образовательных учреждения, 53 объекта социального обеспечения, 19 объектов критической инфраструктуры, 197 объектов электро-, водо- и газоснабжения, 189 транспортных средств.
СЦКК зафиксировано 1118 фактов ведения огня… из них с применением тяжелого вооружения – 959. Всего противником выпущено 13 863 боеприпаса различного калибра, включая 17 ракет из тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 562 ракеты РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.
В представительстве заявили, что украинские войска не прекращают огневую активность на линии боевого соприкосновения, обстреливая объекты гражданской инфраструктуры и жилой сектор. "Подразделения ВС ДНР отражают атаки противника и не допустят нарушения территориальной целостности республики", - говорится в сообщении.
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