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Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/obstrely-1778184741.html
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР - РИА Новости, 15.03.2022
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР
Украинские войска 11 раз открывали огонь по территории Луганской Народной Республики, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T07:12
2022-03-15T09:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 15 мар — РИА Новости. Украинские войска 11 раз открывали огонь по территории Луганской Народной Республики, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 11 обстрелов по пяти населенным пунктам республики", — говорится в сводке по состоянию на 07:00.В частности, в поселке Калиново ранены два человека, разрушены два дома. Десять домостроений и пять хозяйственных построек, а также линия электропередачи получили повреждения. Без электроэнергии остались около 300 человек. В городе Первомайск пострадало здание яслей-сада "Аленький цветочек".Двадцать первого февраля президент России Владимир Путин в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/donetsk-1778175829.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, украина
07:12 15.03.2022 (обновлено: 09:24 15.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР

Украинские войска 11 раз обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки
Мужчина демонстрирует осколки - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки
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ЛУГАНСК, 15 мар — РИА Новости. Украинские войска 11 раз открывали огонь по территории Луганской Народной Республики, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 11 обстрелов по пяти населенным пунктам республики", — говорится в сводке по состоянию на 07:00.
В частности, в поселке Калиново ранены два человека, разрушены два дома. Десять домостроений и пять хозяйственных построек, а также линия электропередачи получили повреждения. Без электроэнергии остались около 300 человек. В городе Первомайск пострадало здание яслей-сада "Аленький цветочек".
Двадцать первого февраля президент России Владимир Путин в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Девушка в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
00:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Донецк минами
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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