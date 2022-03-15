https://ria.ru/20220315/obstrely-1778184741.html

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР - РИА Новости, 15.03.2022

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР

Украинские войска 11 раз открывали огонь по территории Луганской Народной Республики, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T07:12

2022-03-15T07:12

2022-03-15T09:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 15 мар — РИА Новости. Украинские войска 11 раз открывали огонь по территории Луганской Народной Республики, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 11 обстрелов по пяти населенным пунктам республики", — говорится в сводке по состоянию на 07:00.В частности, в поселке Калиново ранены два человека, разрушены два дома. Десять домостроений и пять хозяйственных построек, а также линия электропередачи получили повреждения. Без электроэнергии остались около 300 человек. В городе Первомайск пострадало здание яслей-сада "Аленький цветочек".Двадцать первого февраля президент России Владимир Путин в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/donetsk-1778175829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, луганская народная республика, украина