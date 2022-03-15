https://ria.ru/20220315/obstrel-1778356412.html

Около десяти человек пострадали из-за обстрела Макеевки в ДНР

Около десяти человек пострадали из-за обстрела Макеевки в ДНР - РИА Новости, 16.03.2022

Около десяти человек пострадали из-за обстрела Макеевки в ДНР

Около десяти человек пострадали, по предварительной информации, в результате взрыва ракеты в центральной части города Макеевка, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-15T23:00

2022-03-15T23:00

2022-03-16T01:53

в мире

макеевка

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

украина

обострение ситуации в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148682/55/1486825545_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8300def53ebbb772c1673458b750b66f.jpg

МАКЕЕВКА, 15 мар - РИА Новости. Около десяти человек пострадали, по предварительной информации, в результате взрыва ракеты в центральной части города Макеевка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."На данный момент есть информация что ранены около десяти человек. Погибших пока не находили. Это информация предварительная ", - сказал представитель экстренных служб.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что средства ПВО перехватили ракету "Точка-У", в микрорайоне Макеевки упали обломки.

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина