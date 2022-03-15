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Около десяти человек пострадали из-за обстрела Макеевки в ДНР - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/obstrel-1778356412.html
Около десяти человек пострадали из-за обстрела Макеевки в ДНР
Около десяти человек пострадали из-за обстрела Макеевки в ДНР - РИА Новости, 16.03.2022
Около десяти человек пострадали из-за обстрела Макеевки в ДНР
Около десяти человек пострадали, по предварительной информации, в результате взрыва ракеты в центральной части города Макеевка, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-15T23:00
2022-03-16T01:53
в мире
макеевка
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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МАКЕЕВКА, 15 мар - РИА Новости. Около десяти человек пострадали, по предварительной информации, в результате взрыва ракеты в центральной части города Макеевка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."На данный момент есть информация что ранены около десяти человек. Погибших пока не находили. Это информация предварительная ", - сказал представитель экстренных служб.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что средства ПВО перехватили ракету "Точка-У", в микрорайоне Макеевки упали обломки.
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
макеевка
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина
23:00 15.03.2022 (обновлено: 01:53 16.03.2022)
 
Около десяти человек пострадали из-за обстрела Макеевки в ДНР

Около десяти человек пострадали из-за обстрела украинскими войсками Макеевки в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Донецкой области
Последствия обстрелов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрелов в Донецкой области
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МАКЕЕВКА, 15 мар - РИА Новости. Около десяти человек пострадали, по предварительной информации, в результате взрыва ракеты в центральной части города Макеевка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"На данный момент есть информация что ранены около десяти человек. Погибших пока не находили. Это информация предварительная ", - сказал представитель экстренных служб.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что средства ПВО перехватили ракету "Точка-У", в микрорайоне Макеевки упали обломки.
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