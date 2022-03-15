https://ria.ru/20220315/obstrel-1778356412.html
Около десяти человек пострадали из-за обстрела Макеевки в ДНР
Около десяти человек пострадали из-за обстрела Макеевки в ДНР - РИА Новости, 16.03.2022
Около десяти человек пострадали из-за обстрела Макеевки в ДНР
Около десяти человек пострадали, по предварительной информации, в результате взрыва ракеты в центральной части города Макеевка, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-15T23:00
2022-03-15T23:00
2022-03-16T01:53
в мире
макеевка
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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МАКЕЕВКА, 15 мар - РИА Новости. Около десяти человек пострадали, по предварительной информации, в результате взрыва ракеты в центральной части города Макеевка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."На данный момент есть информация что ранены около десяти человек. Погибших пока не находили. Это информация предварительная ", - сказал представитель экстренных служб.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что средства ПВО перехватили ракету "Точка-У", в микрорайоне Макеевки упали обломки.
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина
23:00 15.03.2022 (обновлено: 01:53 16.03.2022)
Около десяти человек пострадали из-за обстрела Макеевки в ДНР
Около десяти человек пострадали из-за обстрела украинскими войсками Макеевки в ДНР