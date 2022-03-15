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В результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 15.03.2022
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В результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ погибла мирная жительница
В результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 15.03.2022
В результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой народной республике украинскими войсками, сообщил во вторник штаб территориальной обороны... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:16
2022-03-15T12:23
донецкая народная республика
ясиноватая
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой народной республике украинскими войсками, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела в Ясиноватой погибла женщина, которая проживала по улице Красный Октябрь", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в понедельник в 18.00 мск обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/obstrel-1778222702.html
донецкая народная республика
ясиноватая
луганская народная республика
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донецкая народная республика, ясиноватая, в мире, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин
12:16 15.03.2022 (обновлено: 12:23 15.03.2022)
 
В результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла в результате обстрела со стороны ВСУ Ясиноватой в ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой народной республике украинскими войсками, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела в Ясиноватой погибла женщина, которая проживала по улице Красный Октябрь", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в понедельник в 18.00 мск обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Донецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяВ миреЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВладимир Путин
 
 
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