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В ДНР установили всех виновных в обстреле Донецка "Точкой-У"

В ДНР установили всех виновных в обстреле Донецка "Точкой-У" - РИА Новости, 15.03.2022

В ДНР установили всех виновных в обстреле Донецка "Точкой-У"

Все фамилии виновных в обстреле Донецка "Точкой-У" украинских военных уже установлены, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:06

2022-03-15T11:06

2022-03-15T11:57

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в мире

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Все фамилии виновных в обстреле Донецка "Точкой-У" украинских военных уже установлены, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Вчера были выяснены данные, исходя из того, что у нас был серийный номер ракеты, что за подразделение, кто командиры, кто отдавал приказ на месте, было ли соответствующее согласование, соответственно команда... то есть все фамилии виновных установлены", - сказал Пушилин в эфире "Россия 24".В понедельник у Дома правительства в центре Донецка была сбита украинская ракета "Точка-У". Жертвами ракетного удара стал 21 человек, еще 36 получили ранения. Пушилин, в тот же день прибывший на место трагедии, заявил, что ракета была снаряжена кассетными боеприпасами.

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Пушилин почтил память погибших жителей Донецка В понедельник у Дома правительства в центре Донецка была сбита украинская ракета "Точка-У". Жертвами ракетного удара стал 21 человек, еще 36 получили ранения. Пушилин, в тот же день прибывший на место трагедии, заявил, что ракета была снаряжена кассетными боеприпасами. 2022-03-15T11:06 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр