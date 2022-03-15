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Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку

Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 15.03.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку

Украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 122 мм по Донецку и столько же по Еленовке в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:59

2022-03-15T10:59

2022-03-15T10:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

красногоровка

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 122 мм по Донецку и столько же по Еленовке в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 08.55 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 10.30 - н.п. Новомихайловка – н.п. Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - написало представительство в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

россия

луганская народная республика

красногоровка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, красногоровка, вооруженные силы рф, донецкая народная республика