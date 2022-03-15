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В Ясиноватском районе ДНР повреждены дома и газопровод из-за обстрела ВСУ

В Ясиноватском районе ДНР повреждены дома и газопровод из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 15.03.2022

В Ясиноватском районе ДНР повреждены дома и газопровод из-за обстрела ВСУ

В результате обстрела со стороны украинских войск в Ясиноватском районе Донецкой народной республики повреждены дома и газопровод, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T09:46

2022-03-15T09:46

2022-03-15T09:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

владимир путин

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. В результате обстрела со стороны украинских войск в Ясиноватском районе Донецкой народной республики повреждены дома и газопровод, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В Ясиноватском районе повреждены дома и газопровод", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. Согласно данным штаба, ущерб зафиксирован в населенном пункте Верхнеторецкое.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия