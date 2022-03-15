https://ria.ru/20220315/nutrigenomika-1777861641.html

Код еды. Как продукты меняют наши гены

Код еды. Как продукты меняют наши гены - РИА Новости, 15.03.2022

Код еды. Как продукты меняют наши гены

Ученые считают, что вещества, содержащиеся в пище, могут запускать молекулярные механизмы, которые перепрограммируют ДНК. В науке даже возникло новое... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T08:00

2022-03-15T08:00

2022-03-15T11:25

наука

биология

генетика

питание

диета

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Ученые считают, что вещества, содержащиеся в пище, могут запускать молекулярные механизмы, которые перепрограммируют ДНК. В науке даже возникло новое направление — нутригеномика, изучающая связь продуктов с экспрессией генов. Можно ли с помощью диеты повлиять на биохимические процессы в организме, снизив риск тех или иных заболеваний, — в материале РИА Новости.Молоко и алкогольБиологи давно выяснили, что геном любого организма способен подстраиваться под окружающую среду. Благодаря этому все живые существа, включая человека, непрерывно эволюционируют. Образ жизни, климат, контакт с определенными патогенами и другие факторы определяют возникновение и закрепление генетических вариантов, обеспечивающих адаптацию и максимальную выживаемость. Не последнее место в этом ряду занимает структура питания.Характерный пример: у жителей Северной Европы свежие молочные продукты усваиваются организмом не только в младенчестве. Молоко содержит дисахарид лактозу, для переваривания которого необходим специальный фермент — лактаза. Кодирующий его ген обычно активен лишь у новорожденных. После отлучения от груди его экспрессия ослабевает, и уровень лактазы снижается. Однако у голландцев, шведов, норвежцев, датчан и британцев лактаза вырабатываться до 20 лет, а иногда и на протяжении всей жизни.Анализ ДНК останков из археологических раскопок показал, что 10-12 тысяч лет назад в геноме северных европейцев появились соответствующие мутации. По мнению ученых, это дало преимущество в борьбе за выживание и позволило заселить территории, мало пригодные для земледелия, но вполне подходящие для разведения молочного скота.Еще пример — гены, кодирующие алкогольдегидрогеназу (ADH). Это фермент, ответственный за метаболизм этанола в печени и слизистой оболочке желудка. В Средиземноморье — многовековая традиция употребления алкоголя, и южные европейцы отличаются повышенной экспрессией генов ADH по сравнению с жителями Юго-Восточной Азии, где пьют в основном чай.Генетики установили, что у китайцев, японцев, корейцев и вьетнамцев один из генов кластера ADH заменен на полиморфную модификацию, способствующую быстрому превращению этанола в ацетальдегид, значительно более токсичный, чем алкоголь.Атипичен у них и ген ALDH, кодирующий альдегиддегидрогеназу — фермент печени, превращающий ацетальдегид в уксусную кислоту. Этот вариант фермента менее эффективен, чем тот, что у европейцев.Метаболическая коррекцияИзменения в геноме человека под влиянием внешних факторов относятся к эпигенетическим, затрагивающим экспрессию отдельных генов, но не общую их последовательность. Каждый ген в ДНК отвечает за тот или иной белок. Протеом, совокупность всех белков, определяет набор метаболитов — молекулярных соединений, от которых зависит скорость биохимических реакций и обмен веществ в организме. Таким образом, генетические особенности непосредственно определяют метаболизм.До недавнего времени исследования в области питания ограничивались изучением воздействия продуктов на здоровье. В последние годы на стыке генетики, диетологии и медицины возникло новое научное направление — нутригеномика. Ее девиз — фраза, приписываемая Гиппократу: "Пусть пища будет вашим лекарством, а лекарство — пищей".Практическое применение такого подхода — метод метаболической коррекции, основанный на выявлении ранних маркеров нарушений в метаболизме. С его помощью планируют лечить ожирение, рак, сахарный диабет второго типа, болезни сердца и сосудов. Все эти патологии во многом закладываются на генетическом уровне, но не связаны с каким-то конкретным геном.Нутригеномика рассматривает метаболические процессы как звенья одной цепи — от ДНК до метаболитов. Генетическая информация, зашитая в ДНК, в процессе транскрипции переносится на РНК, служащую, в свою очередь, матрицей для синтеза белков-ферментов. Это цепочка с обратной связью: инициация транскрипции зависит от наличия веществ, необходимых для формирования белков.Пища способна влиять как на прямой процесс — запускать экспрессию генов, так и на обратный — сигнализировать о присутствии необходимых ферментов. Кроме того, определенные питательные вещества могут включать или выключать гены, кодирующие регуляторные гормоны. Нарушения в их продукции вызывают серьезные заболевания.Генетическая диетологияУченые только начали расшифровывать "сообщения", посылаемые отдельными продуктами и действующие как генетические переключатели. Однако уже сейчас многие диагностические центры предлагают нутригенетические тесты и разработку на их основе персональных рекомендаций по здоровому питанию. Первый такой тест в Управлении по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) зарегистрировали в 2017-м.Анализ полиморфизма генов, отвечающих за контроль индекса массы тела и указывающих на непереносимость определенных продуктов, позволяет выявить наследственно обусловленную предрасположенность к дефициту некоторых витаминов или элементов. Пока точность тестов очень низкая и по их результатам нельзя составить комплексное представление об обмене веществ в организме.В будущем же, как считают ученые, сформируется целое направление персонализированной медицины — генетическая диетология. Нутрициологи в сотрудничестве с генетиками на основе генетического тестирования смогут составлять индивидуальные протоколы питания для сохранения здоровья и предотвращения болезней. Уже разработали предварительные нутригенетические рекомендации для больных с гипертонией, раком, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

https://ria.ru/20210422/pitanie-1729345889.html

https://ria.ru/20211118/dieta-1759630273.html

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2022

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, генетика, питание, диета