https://ria.ru/20220315/ntv-1778310488.html
На НТВ прокомментировали информацию об увольнении журналиста Глускера
На НТВ прокомментировали информацию об увольнении журналиста Глускера - РИА Новости, 15.03.2022
На НТВ прокомментировали информацию об увольнении журналиста Глускера
Журналист Вадим Глускер уволился с НТВ еще в начале марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T17:39
2022-03-15T17:39
2022-03-15T17:39
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Журналист Вадим Глускер уволился с НТВ еще в начале марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя.Ранее в Telegram-каналах появилась информация об увольнении Глускера с НТВ.Ранее в пресс-службе также сообщили, что на НТВ не работает и ведущая Лилия Гильдеева.
https://ria.ru/20220315/ntv-1778238049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, нтв (телеканал), россия
На НТВ прокомментировали информацию об увольнении журналиста Глускера
НТВ: журналист Вадим Глускер покинул канал еще в начале марта по состоянию здоровья