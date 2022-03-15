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На НТВ прокомментировали информацию об увольнении журналиста Глускера - РИА Новости, 15.03.2022
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На НТВ прокомментировали информацию об увольнении журналиста Глускера
На НТВ прокомментировали информацию об увольнении журналиста Глускера - РИА Новости, 15.03.2022
На НТВ прокомментировали информацию об увольнении журналиста Глускера
Журналист Вадим Глускер уволился с НТВ еще в начале марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T17:39
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Журналист Вадим Глускер уволился с НТВ еще в начале марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя.Ранее в Telegram-каналах появилась информация об увольнении Глускера с НТВ.Ранее в пресс-службе также сообщили, что на НТВ не работает и ведущая Лилия Гильдеева.
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общество, нтв (телеканал), россия
17:39 15.03.2022
 
На НТВ прокомментировали информацию об увольнении журналиста Глускера

НТВ: журналист Вадим Глускер покинул канал еще в начале марта по состоянию здоровья

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала НТВ
Логотип телеканала НТВ - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип телеканала НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Журналист Вадим Глускер уволился с НТВ еще в начале марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация об увольнении Глускера с НТВ.
"Вадим Глускер не работает на НТВ с начала марта. Это его решение было связано с состоянием здоровья", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе также сообщили, что на НТВ не работает и ведущая Лилия Гильдеева.
Стенд телекомпании НТВ - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 12:56
На НТВ подтвердили, что ведущая Гильдеева больше не работает на канале
 
ОбществоНТВ (телеканал)Россия
 
 
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