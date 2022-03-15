https://ria.ru/20220315/ntv-1778310488.html

На НТВ прокомментировали информацию об увольнении журналиста Глускера

На НТВ прокомментировали информацию об увольнении журналиста Глускера - РИА Новости, 15.03.2022

На НТВ прокомментировали информацию об увольнении журналиста Глускера

Журналист Вадим Глускер уволился с НТВ еще в начале марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T17:39

2022-03-15T17:39

2022-03-15T17:39

общество

нтв (телеканал)

россия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Журналист Вадим Глускер уволился с НТВ еще в начале марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя.Ранее в Telegram-каналах появилась информация об увольнении Глускера с НТВ.Ранее в пресс-службе также сообщили, что на НТВ не работает и ведущая Лилия Гильдеева.

https://ria.ru/20220315/ntv-1778238049.html

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Кирилл Волков

общество, нтв (телеканал), россия