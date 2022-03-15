https://ria.ru/20220315/neft-1778298282.html

WSJ: Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о продаже нефти за юани

WSJ: Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о продаже нефти за юани - РИА Новости, 15.03.2022

WSJ: Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о продаже нефти за юани

Саудовская Аравия хочет продавать нефть Китаю в юанях, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:51

2022-03-15T16:51

2022-03-15T17:58

в мире

цены на нефть

китай

саудовская аравия

экономика

вашингтон (город)

эр-рияд (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763793430_0:309:3091:2047_1920x0_80_0_0_a67d460e9d5599c93de3ef301a26cd65.jpg

ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Саудовская Аравия хочет продавать нефть Китаю в юанях, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники."Саудовская Аравия ведет активные переговоры с Пекином о том, чтобы частично продавать свою нефть Китаю в юанях", — говорится в материале.Отмечается, что это обсуждалось уже около шести лет, но диалог активизировался в 2022-м, поскольку Эр-Рияд недоволен обязательствами Вашингтона в сфере безопасности.Газета также уточнила, что Китай покупает более 25 процентов нефти, которую экспортирует Саудовская Аравия.Ранее сообщалось, что Россия и Индия изучают возможность перехода к расчетам в рублях и рупиях с привлечением китайского юаня в качестве базисной валюты.

https://ria.ru/20220217/neft-1773361795.html

китай

саудовская аравия

вашингтон (город)

эр-рияд (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, цены на нефть, китай, саудовская аравия, экономика, вашингтон (город), эр-рияд (город)