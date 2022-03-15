https://ria.ru/20220315/neft-1778298282.html
WSJ: Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о продаже нефти за юани
WSJ: Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о продаже нефти за юани - РИА Новости, 15.03.2022
WSJ: Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о продаже нефти за юани
Саудовская Аравия хочет продавать нефть Китаю в юанях, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:51
2022-03-15T16:51
2022-03-15T17:58
в мире
цены на нефть
китай
саудовская аравия
экономика
вашингтон (город)
эр-рияд (город)
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ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Саудовская Аравия хочет продавать нефть Китаю в юанях, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники."Саудовская Аравия ведет активные переговоры с Пекином о том, чтобы частично продавать свою нефть Китаю в юанях", — говорится в материале.Отмечается, что это обсуждалось уже около шести лет, но диалог активизировался в 2022-м, поскольку Эр-Рияд недоволен обязательствами Вашингтона в сфере безопасности.Газета также уточнила, что Китай покупает более 25 процентов нефти, которую экспортирует Саудовская Аравия.Ранее сообщалось, что Россия и Индия изучают возможность перехода к расчетам в рублях и рупиях с привлечением китайского юаня в качестве базисной валюты.
https://ria.ru/20220217/neft-1773361795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, китай, саудовская аравия, экономика, вашингтон (город), эр-рияд (город)
16:51 15.03.2022 (обновлено: 17:58 15.03.2022)
WSJ: Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о продаже нефти за юани
WSJ: Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о частичной продаже своей нефти за юани