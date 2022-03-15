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WSJ: Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о продаже нефти за юани - РИА Новости, 15.03.2022
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WSJ: Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о продаже нефти за юани
WSJ: Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о продаже нефти за юани - РИА Новости, 15.03.2022
WSJ: Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о продаже нефти за юани
Саудовская Аравия хочет продавать нефть Китаю в юанях, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:51
2022-03-15T17:58
в мире
цены на нефть
китай
саудовская аравия
экономика
вашингтон (город)
эр-рияд (город)
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ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Саудовская Аравия хочет продавать нефть Китаю в юанях, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники."Саудовская Аравия ведет активные переговоры с Пекином о том, чтобы частично продавать свою нефть Китаю в юанях", — говорится в материале.Отмечается, что это обсуждалось уже около шести лет, но диалог активизировался в 2022-м, поскольку Эр-Рияд недоволен обязательствами Вашингтона в сфере безопасности.Газета также уточнила, что Китай покупает более 25 процентов нефти, которую экспортирует Саудовская Аравия.Ранее сообщалось, что Россия и Индия изучают возможность перехода к расчетам в рублях и рупиях с привлечением китайского юаня в качестве базисной валюты.
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китай
саудовская аравия
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в мире, цены на нефть, китай, саудовская аравия, экономика, вашингтон (город), эр-рияд (город)
16:51 15.03.2022 (обновлено: 17:58 15.03.2022)
 
WSJ: Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о продаже нефти за юани

WSJ: Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о частичной продаже своей нефти за юани

© Pixabay / Rudy and Peter SkitteriansНефть
Нефть - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Pixabay / Rudy and Peter Skitterians
Нефть
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Саудовская Аравия хочет продавать нефть Китаю в юанях, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Саудовская Аравия ведет активные переговоры с Пекином о том, чтобы частично продавать свою нефть Китаю в юанях", — говорится в материале.
Отмечается, что это обсуждалось уже около шести лет, но диалог активизировался в 2022-м, поскольку Эр-Рияд недоволен обязательствами Вашингтона в сфере безопасности.
Газета также уточнила, что Китай покупает более 25 процентов нефти, которую экспортирует Саудовская Аравия.
Ранее сообщалось, что Россия и Индия изучают возможность перехода к расчетам в рублях и рупиях с привлечением китайского юаня в качестве базисной валюты.
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