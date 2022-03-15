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Equinor прекратила торговлю российской нефтью и нефтепродуктами - РИА Новости, 15.03.2022
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Equinor прекратила торговлю российской нефтью и нефтепродуктами
Equinor прекратила торговлю российской нефтью и нефтепродуктами - РИА Новости, 15.03.2022
Equinor прекратила торговлю российской нефтью и нефтепродуктами
Норвежская Equinor прекращает торговлю российской нефтью и нефтепродуктами, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T08:36
2022-03-15T08:36
экономика
цены на нефть
норвегия
россия
statoil asa
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Норвежская Equinor прекращает торговлю российской нефтью и нефтепродуктами, говорится в пресс-релизе компании."После объявления о том, что Equinor начала процесс выхода из своих проектов в России, было принято решение, что Equinor также прекратит торговлю российской нефтью. Это означает, что Equinor не будет вступать в новые сделки или заниматься транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России", - говорится в сообщении.Equinor уточняет, что пересмотрит все аспекты сотрудничества с Россией, включая юридические обязательства. На данный момент компания имеет определенные обязательства по ранее заключенным договорам.Ранее, 28 февраля, компания объявила, что прекращает инвестиции в РФ и начинает процесс выхода из российских совместных предприятий.Нефтегазовая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.
https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778117554.html
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экономика, цены на нефть, норвегия, россия, statoil asa , санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
08:36 15.03.2022
 
Equinor прекратила торговлю российской нефтью и нефтепродуктами

Норвежская Equinor прекратила торговлю российской нефтью и нефтепродуктами

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Норвежская Equinor прекращает торговлю российской нефтью и нефтепродуктами, говорится в пресс-релизе компании.
"После объявления о том, что Equinor начала процесс выхода из своих проектов в России, было принято решение, что Equinor также прекратит торговлю российской нефтью. Это означает, что Equinor не будет вступать в новые сделки или заниматься транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России", - говорится в сообщении.
Equinor уточняет, что пересмотрит все аспекты сотрудничества с Россией, включая юридические обязательства. На данный момент компания имеет определенные обязательства по ранее заключенным договорам.
Ранее, 28 февраля, компания объявила, что прекращает инвестиции в РФ и начинает процесс выхода из российских совместных предприятий.
Нефтегазовая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.
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ЭкономикаЦены на нефтьНорвегияРоссияStatoil ASAСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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