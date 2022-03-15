https://ria.ru/20220315/neft-1778189408.html

Equinor прекратила торговлю российской нефтью и нефтепродуктами

Equinor прекратила торговлю российской нефтью и нефтепродуктами - РИА Новости, 15.03.2022

Equinor прекратила торговлю российской нефтью и нефтепродуктами

Норвежская Equinor прекращает торговлю российской нефтью и нефтепродуктами, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T08:36

2022-03-15T08:36

2022-03-15T08:36

экономика

цены на нефть

норвегия

россия

statoil asa

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Норвежская Equinor прекращает торговлю российской нефтью и нефтепродуктами, говорится в пресс-релизе компании."После объявления о том, что Equinor начала процесс выхода из своих проектов в России, было принято решение, что Equinor также прекратит торговлю российской нефтью. Это означает, что Equinor не будет вступать в новые сделки или заниматься транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России", - говорится в сообщении.Equinor уточняет, что пересмотрит все аспекты сотрудничества с Россией, включая юридические обязательства. На данный момент компания имеет определенные обязательства по ранее заключенным договорам.Ранее, 28 февраля, компания объявила, что прекращает инвестиции в РФ и начинает процесс выхода из российских совместных предприятий.Нефтегазовая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778117554.html

норвегия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, норвегия, россия, statoil asa , санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии