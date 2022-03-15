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В НАТО объяснили отказ от бесполетной зоны над Украиной - РИА Новости, 15.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/nato-1778281894.html
В НАТО объяснили отказ от бесполетной зоны над Украиной
В НАТО объяснили отказ от бесполетной зоны над Украиной - РИА Новости, 15.03.2022
В НАТО объяснили отказ от бесполетной зоны над Украиной
Страны НАТО на данный момент не рассматривают вопрос о введении бесполетной зоны над Украиной, заявила во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:48
2022-03-15T16:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
украина
нато
признание днр и лнр в россии
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Страны НАТО на данный момент не рассматривают вопрос о введении бесполетной зоны над Украиной, заявила во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит.По ее словам, альянс стремится не допустить распространения конфликта за пределы границ Украины, а рассмотрение вопроса об установлении бесполетной зоны над ней "увело бы нас в неверном направлении".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, сша, украина, нато, признание днр и лнр в россии
15:48 15.03.2022 (обновлено: 16:03 15.03.2022)
 
В НАТО объяснили отказ от бесполетной зоны над Украиной

Постпред США: НАТО не рассматривает вопрос о введении бесполетной зоны над Украиной

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНАТО
НАТО - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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НАТО
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Страны НАТО на данный момент не рассматривают вопрос о введении бесполетной зоны над Украиной, заявила во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит.
"Обсуждение вопроса о введении бесполетной зоны над Украиной сейчас не стоит на повестке дня. НАТО не преследует данную цель", - сказала Смит в ходе брифинга для журналистов.
По ее словам, альянс стремится не допустить распространения конфликта за пределы границ Украины, а рассмотрение вопроса об установлении бесполетной зоны над ней "увело бы нас в неверном направлении".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАУкраинаНАТОПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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