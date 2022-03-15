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Посол в Париже рассказал, к чему приведет членство Украины в НАТО - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/nato-1778239385.html
Посол в Париже рассказал, к чему приведет членство Украины в НАТО
Посол в Париже рассказал, к чему приведет членство Украины в НАТО - РИА Новости, 15.03.2022
Посол в Париже рассказал, к чему приведет членство Украины в НАТО
Если Украина станет членом НАТО, это будет означать войну НАТО с Россией, вопрос в том, готов ли к этому альянс, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:01
2022-03-15T13:15
в мире
нато
признание днр и лнр в россии
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Если Украина станет членом НАТО, это будет означать войну НАТО с Россией, вопрос в том, готов ли к этому альянс, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.Говоря об удвоении поставок западных вооружений Киеву, посол отметил, что лучше бы Запад отдал эти деньги беженцам."А что касается оружия, кроме того, что оно приведёт к новым жертвам, часть из этого оружия все равно будет уничтожена точечными ударами ВКС РФ, а то, что останется, будет передано народным милициями ДНР и ЛНР", - добавил посол.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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луганская народная республика
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в мире, нато, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, воздушно-космические силы россии
13:01 15.03.2022 (обновлено: 13:15 15.03.2022)
 
Посол в Париже рассказал, к чему приведет членство Украины в НАТО

Посол России в Париже: членство Украины в НАТО приведет к полномасштабной войне

© REUTERS / Ints KalninsАмериканские военные с флагом НАТО
Американские военные с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Ints Kalnins
Американские военные с флагом НАТО
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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Если Украина станет членом НАТО, это будет означать войну НАТО с Россией, вопрос в том, готов ли к этому альянс, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.
"В доктринальных документах Украины записано, что они готовы вооруженным путём захватить Крым. Если Украина к тому моменту станет членом НАТО, то это будет означать войну НАТО с Россией. НАТО к этому готова?" - сказал Мешков на пресс-конференции в Париже во вторник.
Говоря об удвоении поставок западных вооружений Киеву, посол отметил, что лучше бы Запад отдал эти деньги беженцам.
"А что касается оружия, кроме того, что оно приведёт к новым жертвам, часть из этого оружия все равно будет уничтожена точечными ударами ВКС РФ, а то, что останется, будет передано народным милициями ДНР и ЛНР", - добавил посол.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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