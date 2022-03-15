https://ria.ru/20220315/nato-1778239385.html

Посол в Париже рассказал, к чему приведет членство Украины в НАТО

Посол в Париже рассказал, к чему приведет членство Украины в НАТО - РИА Новости, 15.03.2022

Посол в Париже рассказал, к чему приведет членство Украины в НАТО

Если Украина станет членом НАТО, это будет означать войну НАТО с Россией, вопрос в том, готов ли к этому альянс, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:01

2022-03-15T13:01

2022-03-15T13:15

в мире

нато

признание днр и лнр в россии

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Если Украина станет членом НАТО, это будет означать войну НАТО с Россией, вопрос в том, готов ли к этому альянс, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.Говоря об удвоении поставок западных вооружений Киеву, посол отметил, что лучше бы Запад отдал эти деньги беженцам."А что касается оружия, кроме того, что оно приведёт к новым жертвам, часть из этого оружия все равно будет уничтожена точечными ударами ВКС РФ, а то, что останется, будет передано народным милициями ДНР и ЛНР", - добавил посол.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

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луганская народная республика

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, нато, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, воздушно-космические силы россии