https://ria.ru/20220315/narusheniya-1778283403.html

Россия обратилась в ООН из-за нарушения прав соотечественников за рубежом

Россия обратилась в ООН из-за нарушения прав соотечественников за рубежом - РИА Новости, 15.03.2022

Россия обратилась в ООН из-за нарушения прав соотечественников за рубежом

Россия направила письмо в департамент Верховного комиссара ООН по правам человека по поводу нарушений, с которыми сталкиваются российские соотечественники за... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:53

2022-03-15T15:53

2022-03-15T16:43

в мире

россия

совет по правам человека оон (спч оон)

наталья поклонская

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россия направила письмо в департамент Верховного комиссара ООН по правам человека по поводу нарушений, с которыми сталкиваются российские соотечественники за границей, сообщила замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская."Конкретно мы разделили на виды, и это касается финансово-хозяйственных вопросов, финансовых вопросов в сфере банковской", — добавила она, выступая на видеоконференции "Массовое нарушение прав российских соотечественников за рубежом по признакам гражданства, национальности и языка: как этому противодействовать" в Общественной палате.По словам Поклонской, россиянам из-за их национальности за границей отказывают в банковском обслуживании и выдаче карточек.Она отметила, что Россотрудничество открыло горячую линию, на которую соотечественники могут сообщить о фактах нарушения своих прав."На нее уже зарегистрировано более трех тысяч человек. Очень много фактов, вообще со всех сторон, фактов нарушений прав человека", — продолжила замглавы организации.Она призвала россиян сообщать обо всех подобных случаях, уточнив, что в Россотрудничестве зарегистрировали уже 53 инцидента.Как заявил, в свою очередь, замдиректора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Владимир Андреев, ранее "правозащитники с таким уровнем агрессии не сталкивались". Он подчеркнул, что ведомство продолжит вырабатывать меры противодействия оголтелой кампании русофобии, агрессии и оскорблений против России и русских за рубежом.

https://ria.ru/20220315/agressiya-1778275065.html

https://ria.ru/20220314/poklonskaya-1777988865.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, совет по правам человека оон (спч оон), наталья поклонская