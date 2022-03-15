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Россия обратилась в ООН из-за нарушения прав соотечественников за рубежом - РИА Новости, 15.03.2022
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Россия обратилась в ООН из-за нарушения прав соотечественников за рубежом
Россия обратилась в ООН из-за нарушения прав соотечественников за рубежом - РИА Новости, 15.03.2022
Россия обратилась в ООН из-за нарушения прав соотечественников за рубежом
Россия направила письмо в департамент Верховного комиссара ООН по правам человека по поводу нарушений, с которыми сталкиваются российские соотечественники за... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:53
2022-03-15T16:43
в мире
россия
совет по правам человека оон (спч оон)
наталья поклонская
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россия направила письмо в департамент Верховного комиссара ООН по правам человека по поводу нарушений, с которыми сталкиваются российские соотечественники за границей, сообщила замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская."Конкретно мы разделили на виды, и это касается финансово-хозяйственных вопросов, финансовых вопросов в сфере банковской", — добавила она, выступая на видеоконференции "Массовое нарушение прав российских соотечественников за рубежом по признакам гражданства, национальности и языка: как этому противодействовать" в Общественной палате.По словам Поклонской, россиянам из-за их национальности за границей отказывают в банковском обслуживании и выдаче карточек.Она отметила, что Россотрудничество открыло горячую линию, на которую соотечественники могут сообщить о фактах нарушения своих прав."На нее уже зарегистрировано более трех тысяч человек. Очень много фактов, вообще со всех сторон, фактов нарушений прав человека", — продолжила замглавы организации.Она призвала россиян сообщать обо всех подобных случаях, уточнив, что в Россотрудничестве зарегистрировали уже 53 инцидента.Как заявил, в свою очередь, замдиректора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Владимир Андреев, ранее "правозащитники с таким уровнем агрессии не сталкивались". Он подчеркнул, что ведомство продолжит вырабатывать меры противодействия оголтелой кампании русофобии, агрессии и оскорблений против России и русских за рубежом.
https://ria.ru/20220315/agressiya-1778275065.html
https://ria.ru/20220314/poklonskaya-1777988865.html
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в мире, россия, совет по правам человека оон (спч оон), наталья поклонская
15:53 15.03.2022 (обновлено: 16:43 15.03.2022)
 
Россия обратилась в ООН из-за нарушения прав соотечественников за рубежом

Поклонская: Россия обратилась в СПЧ ООН из-за нарушения прав соотечественников за рубежом

© Фото : UN Photo / Jean-Marc FerréЗдание Совета по правам человека ООН в Женеве
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Фото : UN Photo / Jean-Marc Ferré
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россия направила письмо в департамент Верховного комиссара ООН по правам человека по поводу нарушений, с которыми сталкиваются российские соотечественники за границей, сообщила замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская.
"Конкретно мы разделили на виды, и это касается финансово-хозяйственных вопросов, финансовых вопросов в сфере банковской", — добавила она, выступая на видеоконференции "Массовое нарушение прав российских соотечественников за рубежом по признакам гражданства, национальности и языка: как этому противодействовать" в Общественной палате.
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В МИД заявили о небывалом уровне агрессии против России в мире
По словам Поклонской, россиянам из-за их национальности за границей отказывают в банковском обслуживании и выдаче карточек.
Она отметила, что Россотрудничество открыло горячую линию, на которую соотечественники могут сообщить о фактах нарушения своих прав.
"На нее уже зарегистрировано более трех тысяч человек. Очень много фактов, вообще со всех сторон, фактов нарушений прав человека", — продолжила замглавы организации.
Она призвала россиян сообщать обо всех подобных случаях, уточнив, что в Россотрудничестве зарегистрировали уже 53 инцидента.
Как заявил, в свою очередь, замдиректора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Владимир Андреев, ранее "правозащитники с таким уровнем агрессии не сталкивались". Он подчеркнул, что ведомство продолжит вырабатывать меры противодействия оголтелой кампании русофобии, агрессии и оскорблений против России и русских за рубежом.
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В миреРоссияСовет по правам человека ООН (СПЧ ООН)Наталья Поклонская
 
 
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