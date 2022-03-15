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Патрушев сообщил о доказательствах подготовки Киева к нападению в марте - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/napadenie-1778284467.html
Патрушев сообщил о доказательствах подготовки Киева к нападению в марте
Патрушев сообщил о доказательствах подготовки Киева к нападению в марте - РИА Новости, 15.03.2022
Патрушев сообщил о доказательствах подготовки Киева к нападению в марте
Документальные подтверждения того, что Киев готовил в марте вторжение на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в Крым, получены в ходе... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:56
2022-03-15T16:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
киев
россия
николай патрушев
совет безопасности рф
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. Документальные подтверждения того, что Киев готовил в марте вторжение на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в Крым, получены в ходе российской спецоперации на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."В ходе проведения специальной военной операции получены документальные подтверждения подготовки Киевом вторжения в марте этого года на территорию ДНР, ЛНР и российского Крыма", - сказал Патрушев в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.Минобороны РФ 9 марта опубликовало документ, подтверждающий готовившуюся Киевом на март наступательную операцию в Донбассе - оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года.Власти ДНР 6 марта сообщили, что в штабе украинских радикалов в ходе специальной операции по демилитаризации Украины были обнаружены документы, указывающие на намерения военных и националистов атаковать Крым и Донбасс 8 марта 2022 года.
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в мире, украина, киев, россия, николай патрушев, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр
15:56 15.03.2022 (обновлено: 16:01 15.03.2022)
 
Патрушев сообщил о доказательствах подготовки Киева к нападению в марте

Патрушев заявил о наличии документов, что Киев готовился напасть на Крым и Донбасс в марте

© РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости
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Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области
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ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. Документальные подтверждения того, что Киев готовил в марте вторжение на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в Крым, получены в ходе российской спецоперации на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"В ходе проведения специальной военной операции получены документальные подтверждения подготовки Киевом вторжения в марте этого года на территорию ДНР, ЛНР и российского Крыма", - сказал Патрушев в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.
Минобороны РФ 9 марта опубликовало документ, подтверждающий готовившуюся Киевом на март наступательную операцию в Донбассе - оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года.
Власти ДНР 6 марта сообщили, что в штабе украинских радикалов в ходе специальной операции по демилитаризации Украины были обнаружены документы, указывающие на намерения военных и националистов атаковать Крым и Донбасс 8 марта 2022 года.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 01:47
Песков назвал цель спецоперации на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаКиевРоссияНиколай ПатрушевСовет Безопасности РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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