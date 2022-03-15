https://ria.ru/20220315/napadenie-1778284467.html

Патрушев сообщил о доказательствах подготовки Киева к нападению в марте

Патрушев сообщил о доказательствах подготовки Киева к нападению в марте - РИА Новости, 15.03.2022

Патрушев сообщил о доказательствах подготовки Киева к нападению в марте

Документальные подтверждения того, что Киев готовил в марте вторжение на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в Крым, получены в ходе... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:56

2022-03-15T15:56

2022-03-15T16:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

киев

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николай патрушев

совет безопасности рф

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. Документальные подтверждения того, что Киев готовил в марте вторжение на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в Крым, получены в ходе российской спецоперации на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."В ходе проведения специальной военной операции получены документальные подтверждения подготовки Киевом вторжения в марте этого года на территорию ДНР, ЛНР и российского Крыма", - сказал Патрушев в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.Минобороны РФ 9 марта опубликовало документ, подтверждающий готовившуюся Киевом на март наступательную операцию в Донбассе - оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года.Власти ДНР 6 марта сообщили, что в штабе украинских радикалов в ходе специальной операции по демилитаризации Украины были обнаружены документы, указывающие на намерения военных и националистов атаковать Крым и Донбасс 8 марта 2022 года.

https://ria.ru/20220305/operatsiya-1776631870.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киев, россия, николай патрушев, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр