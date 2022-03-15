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В МВФ предупредили ЕС о глубокой рецессии из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/mvf-1778348010.html
В МВФ предупредили ЕС о глубокой рецессии из-за антироссийских санкций
В МВФ предупредили ЕС о глубокой рецессии из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 15.03.2022
В МВФ предупредили ЕС о глубокой рецессии из-за антироссийских санкций
Ситуация вокруг Украины и антироссийские санкции грозят Европе тяжелыми последствиями, говорится в опубликованной МВФ аналитике. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T21:14
2022-03-15T22:34
обострение ситуации в днр и лнр
мвф
сша
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Ситуация вокруг Украины и антироссийские санкции грозят Европе тяжелыми последствиями, говорится в опубликованной МВФ аналитике."Беспрецедентные санкции против России нанесут вред экономическому сотрудничеству и торговле в Европе, что обязательно приведет к глубокой рецессии", — указывается там.На сайте фонда отмечается, что Восточная Европа столкнется с ростом финансовых рисков, а также с потоком беженцев.В сообщении указывается, что для США прямые последствия будут слабее, поскольку они мало связаны с Россией и Украиной. Однако инфляция в американской экономике уже достигла самого высокого за четыре десятилетия уровне. "Цены могут продолжить расти, поскольку федеральная резервная система начитает повышать процентные ставки", — прогнозируют в МВФ.Аналитики считают, что последствия почувствует вся мировая экономика, они будут выражаться в замедлении роста и ускорении инфляции. Авторы обосновывают этот довод следующими причинами: Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.
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мвф, сша, россия, украина, в мире
21:14 15.03.2022 (обновлено: 22:34 15.03.2022)
 
В МВФ предупредили ЕС о глубокой рецессии из-за антироссийских санкций

МВФ: санкции против России грозят ЕС глубокой рецессией и ростом инфляции в США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда
Здание Международного валютного фонда - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда
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ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Ситуация вокруг Украины и антироссийские санкции грозят Европе тяжелыми последствиями, говорится в опубликованной МВФ аналитике.
"Беспрецедентные санкции против России нанесут вред экономическому сотрудничеству и торговле в Европе, что обязательно приведет к глубокой рецессии", — указывается там.
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Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО
На сайте фонда отмечается, что Восточная Европа столкнется с ростом финансовых рисков, а также с потоком беженцев.
В сообщении указывается, что для США прямые последствия будут слабее, поскольку они мало связаны с Россией и Украиной. Однако инфляция в американской экономике уже достигла самого высокого за четыре десятилетия уровне.
"Цены могут продолжить расти, поскольку федеральная резервная система начитает повышать процентные ставки", — прогнозируют в МВФ.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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Офис Зеленского не получил ответа от ЕС о членстве Украины
Аналитики считают, что последствия почувствует вся мировая экономика, они будут выражаться в замедлении роста и ускорении инфляции. Авторы обосновывают этот довод следующими причинами:
  • рост цен на продукты питания и энергоносители подстегнет инфляцию, из-за чего снизятся доходы и спрос;
  • соседние с Украиной страны столкнутся с нарушением цепочек поставок и денежных переводов, а также со всплеском потока беженцев;
  • снижение уверенности инвесторов и неопределенность на рынке будут влиять на цены активов, ужесточая финансовые условия и стимулируя отток капиталов с развивающихся рынков.
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Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.
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