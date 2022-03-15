https://ria.ru/20220315/mvf-1778348010.html

В МВФ предупредили ЕС о глубокой рецессии из-за антироссийских санкций

В МВФ предупредили ЕС о глубокой рецессии из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 15.03.2022

В МВФ предупредили ЕС о глубокой рецессии из-за антироссийских санкций

Ситуация вокруг Украины и антироссийские санкции грозят Европе тяжелыми последствиями, говорится в опубликованной МВФ аналитике. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T21:14

2022-03-15T21:14

2022-03-15T22:34

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ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Ситуация вокруг Украины и антироссийские санкции грозят Европе тяжелыми последствиями, говорится в опубликованной МВФ аналитике."Беспрецедентные санкции против России нанесут вред экономическому сотрудничеству и торговле в Европе, что обязательно приведет к глубокой рецессии", — указывается там.На сайте фонда отмечается, что Восточная Европа столкнется с ростом финансовых рисков, а также с потоком беженцев.В сообщении указывается, что для США прямые последствия будут слабее, поскольку они мало связаны с Россией и Украиной. Однако инфляция в американской экономике уже достигла самого высокого за четыре десятилетия уровне. "Цены могут продолжить расти, поскольку федеральная резервная система начитает повышать процентные ставки", — прогнозируют в МВФ.Аналитики считают, что последствия почувствует вся мировая экономика, они будут выражаться в замедлении роста и ускорении инфляции. Авторы обосновывают этот довод следующими причинами: Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778347621.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

мвф, сша, россия, украина, в мире