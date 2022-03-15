21:14 15.03.2022 (обновлено: 22:34 15.03.2022)
В МВФ предупредили ЕС о глубокой рецессии из-за антироссийских санкций
МВФ: санкции против России грозят ЕС глубокой рецессией и ростом инфляции в США
Здание Международного валютного фонда
ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Ситуация вокруг Украины и антироссийские санкции грозят Европе тяжелыми последствиями, говорится в опубликованной МВФ аналитике.
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На сайте фонда отмечается, что Восточная Европа столкнется с ростом финансовых рисков, а также с потоком беженцев.
"Цены могут продолжить расти, поскольку федеральная резервная система начитает повышать процентные ставки", — прогнозируют в МВФ.
Аналитики считают, что последствия почувствует вся мировая экономика, они будут выражаться в замедлении роста и ускорении инфляции. Авторы обосновывают этот довод следующими причинами:
- —рост цен на продукты питания и энергоносители подстегнет инфляцию, из-за чего снизятся доходы и спрос;
- —соседние с Украиной страны столкнутся с нарушением цепочек поставок и денежных переводов, а также со всплеском потока беженцев;
- —снижение уверенности инвесторов и неопределенность на рынке будут влиять на цены активов, ужесточая финансовые условия и стимулируя отток капиталов с развивающихся рынков.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.